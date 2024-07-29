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2014'ten beri komadaydı: Kenan Işık hayatını kaybetti
2014'ten beri komadaydı: Kenan Işık hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının sevilen ismi Kenan Işık hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı 2014 yılında beyin kanaması geçirmesinin ardından komadaydı. 29.07.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
kenan
kenan işık
ölüm
biyografi
beyin kanaması
koma
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Hayranları Kenan Işık'ın son durumunu merak ederken üzücü haber geldi. 10 yıldır komada bulunan ünlü sanatçı Işık, 76 yaşında bugün hayatını kaybetti.Kenan Işık kimdir?Kenan Işık, 1947 yılında Malatya'da doğdu. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında önemli projelere imza attı. En bilinen çalışmaları arasında, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programındaki sunuculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Ayrıca, pek çok tiyatro oyununda ve dizide başarılı performanslar sergiledi.Kenan Işık'a ne oldu?21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık, sauna sonrasında dengesini kaybederek kafasını yere çarpmıştı. bunun sonucunda Işık beyin kanaması geçirerek 10 sene boyunca komada kaldı.Sanat hayatına katkılarıKenan Işık, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı ve Türk tiyatrosunun gelişimine büyük katkı sağladı. Sanatçı, aynı zamanda tiyatro yönetmenliği ve yazarlık da yaptı. Tiyatronun yanı sıra, dizi ve filmlerde de önemli rollerde yer aldı.Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu.Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra şehir tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de yaptı. Çeşitli dizilerde rol aldı. Özellikle televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı ”Dadı” adlı diziyle boy gösterdi. Ayrıca Komşu Komşu, Ev Alma Komşu Al, Fikrimin İnce Gülü, Belalı Baldız, Sayın Bakanım, Günahım Neydi Allahım, Hırsızın Oğlu, Merdoğlu, Evimizin İnsanları, Süper Baba gibi dizilerde rol aldı.FilmografiTV programlarıRol aldığı tiyatro oyunlarıYönettiği bazı tiyatro oyunlarıSenaryosunu yazdığı projeler
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2014'ten beri komadaydı: Kenan Işık hayatını kaybetti

10:54 29.07.2024 (güncellendi: 11:14 29.07.2024)
© FotoğrafKenan Işık
Kenan Işık - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
© Fotoğraf
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Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının sevilen ismi Kenan Işık hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı 2014 yılında beyin kanaması geçirmesinin ardından komadaydı.
Hayranları Kenan Işık'ın son durumunu merak ederken üzücü haber geldi. 10 yıldır komada bulunan ünlü sanatçı Işık, 76 yaşında bugün hayatını kaybetti.

Kenan Işık kimdir?

Kenan Işık, 1947 yılında Malatya'da doğdu. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında önemli projelere imza attı. En bilinen çalışmaları arasında, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programındaki sunuculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Ayrıca, pek çok tiyatro oyununda ve dizide başarılı performanslar sergiledi.

Kenan Işık'a ne oldu?

21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık, sauna sonrasında dengesini kaybederek kafasını yere çarpmıştı. bunun sonucunda Işık beyin kanaması geçirerek 10 sene boyunca komada kaldı.

Sanat hayatına katkıları

Kenan Işık, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı ve Türk tiyatrosunun gelişimine büyük katkı sağladı. Sanatçı, aynı zamanda tiyatro yönetmenliği ve yazarlık da yaptı. Tiyatronun yanı sıra, dizi ve filmlerde de önemli rollerde yer aldı.
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu.
Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra şehir tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de yaptı. Çeşitli dizilerde rol aldı. Özellikle televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı ”Dadı” adlı diziyle boy gösterdi. Ayrıca Komşu Komşu, Ev Alma Komşu Al, Fikrimin İnce Gülü, Belalı Baldız, Sayın Bakanım, Günahım Neydi Allahım, Hırsızın Oğlu, Merdoğlu, Evimizin İnsanları, Süper Baba gibi dizilerde rol aldı.

Filmografi

Sızı- 1991
Süper Baba- 1993
Kurtuluş- 1994
Sıcak Saatler- 1997
Cumhuriyet- 1998
Dadı- 2001-02
Yeşil Işık- 2002
Aşk Oyunu- 2005
Fikrimin İnce Gülü- 2007

TV programları

Kim Beş Yüz Milyar İster? - 2000-04- Show TV ve Kanal D
Kim Beş Yüz Bin İster? - 2005-07- Show TV
Kim Bir Milyon İster? - 2008- Star TV
Dünya Bir Oyun Sahnesi - 2009- Atv'de
Kelimenin Gücü - 2010-11- Atv
Kim Milyoner Olmak İster? 2011-14 Atv

Rol aldığı tiyatro oyunları

Bir Sabah Gülerek Uyan : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982
Kral Lear : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise : Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
Marıus : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Yönettiği bazı tiyatro oyunları

Aşk Hastası : Kenan Işık - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012
Ölümsüz Öykü : Karen Blixen\Kenan Işık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu? : Nazım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 2000
Aşk Hastası : Şeyh Galib - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
Huzur : Ahmet Hamdi Tanpınar - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998
Kıyamet Sularında : Civan Canova - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995
Olmayan Kadın : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Abdülcambaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Ahmetlerim : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989 - Ankara Devlet
Tiyatrosu - 1992 - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008-2013
Bebek Uykusu : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988 - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991
Matmazel Helsinka : Georgas Astolas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Afife Jale : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Adana Devlet Tiyatrosu - 1986
Öyle Bir Sevgiki : Loleh Bellon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
Toroslardan Öteye : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
Bozkır Güzellemesi : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983
Bir Tavsiye Mektubu : Ephraim Kishon - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973
Strindberg Oyunu : Fredrick Dürrenmatt - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973

Senaryosunu yazdığı projeler

1991- Yarına Gülümsemek
1991- Anadolu'nun Kadın Erenleri
1992- Taşların Sırrı
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