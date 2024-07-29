https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/2014ten-beri-komadaydi-kenan-isik-hayatini-kaybetti-1086294156.html

2014'ten beri komadaydı: Kenan Işık hayatını kaybetti

2014'ten beri komadaydı: Kenan Işık hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının sevilen ismi Kenan Işık hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı 2014 yılında beyin kanaması geçirmesinin ardından komadaydı. 29.07.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

kenan

kenan işık

ölüm

biyografi

beyin kanaması

koma

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Hayranları Kenan Işık'ın son durumunu merak ederken üzücü haber geldi. 10 yıldır komada bulunan ünlü sanatçı Işık, 76 yaşında bugün hayatını kaybetti.Kenan Işık kimdir?Kenan Işık, 1947 yılında Malatya'da doğdu. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında önemli projelere imza attı. En bilinen çalışmaları arasında, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programındaki sunuculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Ayrıca, pek çok tiyatro oyununda ve dizide başarılı performanslar sergiledi.Kenan Işık'a ne oldu?21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık, sauna sonrasında dengesini kaybederek kafasını yere çarpmıştı. bunun sonucunda Işık beyin kanaması geçirerek 10 sene boyunca komada kaldı.Sanat hayatına katkılarıKenan Işık, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı ve Türk tiyatrosunun gelişimine büyük katkı sağladı. Sanatçı, aynı zamanda tiyatro yönetmenliği ve yazarlık da yaptı. Tiyatronun yanı sıra, dizi ve filmlerde de önemli rollerde yer aldı.Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu.Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra şehir tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de yaptı. Çeşitli dizilerde rol aldı. Özellikle televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı ”Dadı” adlı diziyle boy gösterdi. Ayrıca Komşu Komşu, Ev Alma Komşu Al, Fikrimin İnce Gülü, Belalı Baldız, Sayın Bakanım, Günahım Neydi Allahım, Hırsızın Oğlu, Merdoğlu, Evimizin İnsanları, Süper Baba gibi dizilerde rol aldı.FilmografiTV programlarıRol aldığı tiyatro oyunlarıYönettiği bazı tiyatro oyunlarıSenaryosunu yazdığı projeler

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