Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
09:13
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
09:32
1 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
09:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
16:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
10:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
11:10
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
11:25
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/ankarali-turgut-olarak-bilinen-turgut-karatas-kanser-tedavisi-gordugu-hastanede-hayatini-kaybetti--1091550892.html
Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Uzun süredir kanserle mücadele eden ve yoğun bakımda olan ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti. 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T09:54+0300
2024-12-15T10:11+0300
türkiye
ankaralı turgut
şarkıcı
hastane
kanser
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090079925_0:0:770:433_1920x0_80_0_0_c7b362ce1a17078406d696af5a527e96.jpg
Uzun süredir kanserle mücadele eden ve yoğun bakımda olan ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti.X hesabından mesaj paylaşan Mamak Belediye Başkanı Gündüz, "Değerli Kardeşim Ankara'nın Abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.Ankaralı Turgut kimdir?Ankaralı Turgut, gerçek adıyla Turgut Karataş, 1963 yılında Ankara’da doğmuş bir müzisyen, söz yazarı ve oyuncudur. Müzik kariyerine 12 yaşında köy düğünlerinde darbuka çalarak başlamış, babasının da davulcu olması ve ailesindeki diğer müzisyenlerin etkisiyle müziğe yönelmiştir. Askerlik dönüşü ilk albümünü çıkararak profesyonel müzik hayatına adım atmıştır.1994 yılında İstanbul’a gelerek profesyonel kariyerine devam eden Ankaralı Turgut, Tarkan’ın “Oynama Şıkıdım” şarkısına yaptığı parodi ile büyük ses getirmiştir. Ardından Barış Manço’nun “Oku Bakım” şarkısına yaptığı cover ile ikinci albümünü çıkarmıştır. Yerel halk müziği ve arabesk altyapısıyla hazırladığı eğlenceli Ankara havalarıyla tanınmış, özellikle oyun havalarına getirdiği özgün yorumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.Özel hayatında, 1986 yılında imam nikahıyla evlendiği Hülya Sakar’dan beş çocuğu bulunmaktadır. 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlenmiş, ancak bu evlilik iki ay sonra 2007 yılında sona ermiştir.Sağlık sorunlarıyla da mücadele eden sanatçı, 2017 yılında KOAH nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 2024 yılında ise akciğer kanseri teşhisiyle tedavi görmüştür. Kasım 2024’te entübe edilen Ankaralı Turgut’un sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır.Ankaralı Turgut, “Yakalarsam Tık Tık”, “Ver Diyom Vermiyo”, “Ankara’nın Gülleri” gibi eserleriyle tanınmaktadır. Ayrıca “Omuz Omuza”, “Reyting Hamdi” ve “Olacak O Kadar” gibi televizyon yapımlarında da konuk oyuncu olarak yer almıştır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/meteoroloji-sari-alarm-ile-uyardi-13-ilde-ani-sel-ve-firtina-uyarisi-1091550446.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090079925_61:0:638:433_1920x0_80_0_0_fa6ab8beaad105ab81d4a4d97016b130.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankaralı turgut, ankaralı turgut öldü mü, turgut karataş öldü mü, ankaralı turgut kanser, ankaralı turgut kimdir
ankaralı turgut, ankaralı turgut öldü mü, turgut karataş öldü mü, ankaralı turgut kanser, ankaralı turgut kimdir

Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

09:54 15.12.2024 (güncellendi: 10:11 15.12.2024)
© Fotoğraf : Twitter Ankaralı Turgut
Ankaralı Turgut - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Uzun süredir kanserle mücadele eden ve yoğun bakımda olan ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti.
Uzun süredir kanserle mücadele eden ve yoğun bakımda olan ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti.
X hesabından mesaj paylaşan Mamak Belediye Başkanı Gündüz, "Değerli Kardeşim Ankara'nın Abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ankaralı Turgut kimdir?

Ankaralı Turgut, gerçek adıyla Turgut Karataş, 1963 yılında Ankara’da doğmuş bir müzisyen, söz yazarı ve oyuncudur. Müzik kariyerine 12 yaşında köy düğünlerinde darbuka çalarak başlamış, babasının da davulcu olması ve ailesindeki diğer müzisyenlerin etkisiyle müziğe yönelmiştir. Askerlik dönüşü ilk albümünü çıkararak profesyonel müzik hayatına adım atmıştır.
1994 yılında İstanbul’a gelerek profesyonel kariyerine devam eden Ankaralı Turgut, Tarkan’ın “Oynama Şıkıdım” şarkısına yaptığı parodi ile büyük ses getirmiştir. Ardından Barış Manço’nun “Oku Bakım” şarkısına yaptığı cover ile ikinci albümünü çıkarmıştır. Yerel halk müziği ve arabesk altyapısıyla hazırladığı eğlenceli Ankara havalarıyla tanınmış, özellikle oyun havalarına getirdiği özgün yorumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.
Özel hayatında, 1986 yılında imam nikahıyla evlendiği Hülya Sakar’dan beş çocuğu bulunmaktadır. 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlenmiş, ancak bu evlilik iki ay sonra 2007 yılında sona ermiştir.
Sağlık sorunlarıyla da mücadele eden sanatçı, 2017 yılında KOAH nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 2024 yılında ise akciğer kanseri teşhisiyle tedavi görmüştür. Kasım 2024’te entübe edilen Ankaralı Turgut’un sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır.
Ankaralı Turgut, “Yakalarsam Tık Tık”, “Ver Diyom Vermiyo”, “Ankara’nın Gülleri” gibi eserleriyle tanınmaktadır. Ayrıca “Omuz Omuza”, “Reyting Hamdi” ve “Olacak O Kadar” gibi televizyon yapımlarında da konuk oyuncu olarak yer almıştır.
Karabük sel - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji 'sarı alarm' verdi : 13 ilde ani sel ve fırtına uyarısı
09:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала