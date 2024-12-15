https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/ankarali-turgut-olarak-bilinen-turgut-karatas-kanser-tedavisi-gordugu-hastanede-hayatini-kaybetti--1091550892.html

Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve yoğun bakımda olan ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti. 15.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-15T09:54+0300

2024-12-15T09:54+0300

2024-12-15T10:11+0300

türkiye

ankaralı turgut

şarkıcı

hastane

kanser

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Uzun süredir kanserle mücadele eden ve yoğun bakımda olan ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti.X hesabından mesaj paylaşan Mamak Belediye Başkanı Gündüz, "Değerli Kardeşim Ankara'nın Abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.Ankaralı Turgut kimdir?Ankaralı Turgut, gerçek adıyla Turgut Karataş, 1963 yılında Ankara’da doğmuş bir müzisyen, söz yazarı ve oyuncudur. Müzik kariyerine 12 yaşında köy düğünlerinde darbuka çalarak başlamış, babasının da davulcu olması ve ailesindeki diğer müzisyenlerin etkisiyle müziğe yönelmiştir. Askerlik dönüşü ilk albümünü çıkararak profesyonel müzik hayatına adım atmıştır.1994 yılında İstanbul’a gelerek profesyonel kariyerine devam eden Ankaralı Turgut, Tarkan’ın “Oynama Şıkıdım” şarkısına yaptığı parodi ile büyük ses getirmiştir. Ardından Barış Manço’nun “Oku Bakım” şarkısına yaptığı cover ile ikinci albümünü çıkarmıştır. Yerel halk müziği ve arabesk altyapısıyla hazırladığı eğlenceli Ankara havalarıyla tanınmış, özellikle oyun havalarına getirdiği özgün yorumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.Özel hayatında, 1986 yılında imam nikahıyla evlendiği Hülya Sakar’dan beş çocuğu bulunmaktadır. 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlenmiş, ancak bu evlilik iki ay sonra 2007 yılında sona ermiştir.Sağlık sorunlarıyla da mücadele eden sanatçı, 2017 yılında KOAH nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 2024 yılında ise akciğer kanseri teşhisiyle tedavi görmüştür. Kasım 2024’te entübe edilen Ankaralı Turgut’un sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır.Ankaralı Turgut, “Yakalarsam Tık Tık”, “Ver Diyom Vermiyo”, “Ankara’nın Gülleri” gibi eserleriyle tanınmaktadır. Ayrıca “Omuz Omuza”, “Reyting Hamdi” ve “Olacak O Kadar” gibi televizyon yapımlarında da konuk oyuncu olarak yer almıştır.

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