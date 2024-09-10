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Darth Vader'ı seslendiren ünlü aktör James Earl Jones hayatını kaybetti
Darth Vader'ı seslendiren ünlü aktör James Earl Jones hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Star Wars filminde Darth Vader'ı seslendiren ünlü Amerikan aktör James Earl Jones, hayatını kaybetti. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T11:01+0300
2024-09-10T11:08+0300
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Dünyaca ünlü Amerikan aktör ve ses sanatçısı James Earl Jones, 93 yaşında hayatını kaybetti. Star Wars serisinde Darth Vader karakterine sesiyle hayat veren Jones, yıllar boyunca sinema dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Kekemelikle mücadele eden ve bu durumu aşarak başarılı bir kariyer inşa eden aktör, 'Star Wars’tan büyük kazanç elde etmediğini' ancak yaptığı işten memnun olduğunu ifade etmişti. The Walt Disney Company'nin CEO'su Bob Iger onun hakkında, "Mufasa'nın nazik bilgeliğinden Darth Vader'ın göz korkutucu tehdidine kadar, James Earl Jones sinema tarihinin en büyük karakterlerinden bazılarına ses verdi" demişti.Kariyeri boyunca 200'den fazla film ve televizyon yapımında rol alan ve aynı zamanda ünlü bir tiyatro oyuncusu olan Jones için ayrıca "Gerçek bir ruh zenginliğiyle hayata geçirdiği hikayeler nesiller boyu izleyicilerde silinmez bir iz bıraktı" ifadelerine yer verildi.Ölüm nedeni henüz açıklanmazken, Jones’un evinde, ailesinin yanında vefat ettiği bildirildi.James Earl Jones Kimdir?James Earl Jones, 17 Ocak 1931’de ABD’de doğdu. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında büyük başarılara imza atan Jones, derin ve etkileyici sesiyle tanınır. Kariyeri boyunca iki Emmy, bir Grammy ödülü olmak üzere çok sayıda ödül kazanmayı başaran ve adını efsaneler arasına yazdıran James Earl Jones 2011 senesinde fahri Oscar ödülü kazanmayı da başarmıştı. Jones, 1971 yılında Sidney Poitier’den sonra En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilen ikinci siyahi isim olarak tarihe geçmişti.
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Darth Vader'ı seslendiren ünlü aktör James Earl Jones hayatını kaybetti

11:01 10.09.2024 (güncellendi: 11:08 10.09.2024)
© AP Photo / Chris CarlsonJames Earl Jones
James Earl Jones - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Chris Carlson
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Star Wars filminde Darth Vader'ı seslendiren ünlü Amerikan aktör James Earl Jones, hayatını kaybetti.
Dünyaca ünlü Amerikan aktör ve ses sanatçısı James Earl Jones, 93 yaşında hayatını kaybetti.
Star Wars serisinde Darth Vader karakterine sesiyle hayat veren Jones, yıllar boyunca sinema dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Kekemelikle mücadele eden ve bu durumu aşarak başarılı bir kariyer inşa eden aktör, 'Star Wars’tan büyük kazanç elde etmediğini' ancak yaptığı işten memnun olduğunu ifade etmişti.
The Walt Disney Company'nin CEO'su Bob Iger onun hakkında, "Mufasa'nın nazik bilgeliğinden Darth Vader'ın göz korkutucu tehdidine kadar, James Earl Jones sinema tarihinin en büyük karakterlerinden bazılarına ses verdi" demişti.
Kariyeri boyunca 200'den fazla film ve televizyon yapımında rol alan ve aynı zamanda ünlü bir tiyatro oyuncusu olan Jones için ayrıca "Gerçek bir ruh zenginliğiyle hayata geçirdiği hikayeler nesiller boyu izleyicilerde silinmez bir iz bıraktı" ifadelerine yer verildi.
Ölüm nedeni henüz açıklanmazken, Jones’un evinde, ailesinin yanında vefat ettiği bildirildi.

James Earl Jones Kimdir?

James Earl Jones, 17 Ocak 1931’de ABD’de doğdu. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında büyük başarılara imza atan Jones, derin ve etkileyici sesiyle tanınır.
Kariyeri boyunca iki Emmy, bir Grammy ödülü olmak üzere çok sayıda ödül kazanmayı başaran ve adını efsaneler arasına yazdıran James Earl Jones 2011 senesinde fahri Oscar ödülü kazanmayı da başarmıştı.
Jones, 1971 yılında Sidney Poitier’den sonra En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilen ikinci siyahi isim olarak tarihe geçmişti.
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