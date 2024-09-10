https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/darth-vaderi-seslendiren-unlu-aktor-james-earl-jones-hayatini-kaybetti--1087852823.html

Darth Vader'ı seslendiren ünlü aktör James Earl Jones hayatını kaybetti

Darth Vader'ı seslendiren ünlü aktör James Earl Jones hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Star Wars filminde Darth Vader'ı seslendiren ünlü Amerikan aktör James Earl Jones, hayatını kaybetti. 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T11:01+0300

2024-09-10T11:01+0300

2024-09-10T11:08+0300

yaşam

star wars

film

yabancı oyuncu

yabancı

darth vader

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087852665_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_13a455f3d39ba742494d6745d9cbc0bd.jpg

Dünyaca ünlü Amerikan aktör ve ses sanatçısı James Earl Jones, 93 yaşında hayatını kaybetti. Star Wars serisinde Darth Vader karakterine sesiyle hayat veren Jones, yıllar boyunca sinema dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Kekemelikle mücadele eden ve bu durumu aşarak başarılı bir kariyer inşa eden aktör, 'Star Wars’tan büyük kazanç elde etmediğini' ancak yaptığı işten memnun olduğunu ifade etmişti. The Walt Disney Company'nin CEO'su Bob Iger onun hakkında, "Mufasa'nın nazik bilgeliğinden Darth Vader'ın göz korkutucu tehdidine kadar, James Earl Jones sinema tarihinin en büyük karakterlerinden bazılarına ses verdi" demişti.Kariyeri boyunca 200'den fazla film ve televizyon yapımında rol alan ve aynı zamanda ünlü bir tiyatro oyuncusu olan Jones için ayrıca "Gerçek bir ruh zenginliğiyle hayata geçirdiği hikayeler nesiller boyu izleyicilerde silinmez bir iz bıraktı" ifadelerine yer verildi.Ölüm nedeni henüz açıklanmazken, Jones’un evinde, ailesinin yanında vefat ettiği bildirildi.James Earl Jones Kimdir?James Earl Jones, 17 Ocak 1931’de ABD’de doğdu. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında büyük başarılara imza atan Jones, derin ve etkileyici sesiyle tanınır. Kariyeri boyunca iki Emmy, bir Grammy ödülü olmak üzere çok sayıda ödül kazanmayı başaran ve adını efsaneler arasına yazdıran James Earl Jones 2011 senesinde fahri Oscar ödülü kazanmayı da başarmıştı. Jones, 1971 yılında Sidney Poitier’den sonra En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilen ikinci siyahi isim olarak tarihe geçmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/prens-hisahito-18-yasina-girdi-japonyadaki-anayasal-monarsi-nasil-isliyor-imparator-kim-1087850878.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

james earl jones ölüm, james earl jones neden öldü, james earl jones ölüm sebebi, james earl jones star wars, james earl jones darth vader, darth vader seslendirme, james earl jones hayatını kaybetti