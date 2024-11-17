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Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin önemli bilim insanlarından sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 110 yaşında yaşamını yitirdi. 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T19:23+0300
2024-11-17T19:23+0300
2024-11-17T19:41+0300
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Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu ve önemli bilim insanlarından Muazzez İlmiye Çığ 110 yaşında hayata veda etti.Çığ'ın ölüm haberini Kaynak Yayınları duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun" ifadeleri kullanıldı.Muazzez İlmiye Çığ kimdir?Muazzez İlmiye Çığ 1914'de Bursa'da dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu olan Çığ, Sümer ve Asur uygarlıkları üzerine çalışmalar yaptı. Arkeoloji ve tarih alanında önemli katkılar sunan Muazzez İlmiye Çığ arkeolog, dilbilimci ve yazardı.Türkiye'de laiklik ve kadın hakları savunucusu olan Muazzez İlmiye Çığ, 2007 yılında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçuyla' yargılandı. İlk celsede beraat eden Çığ, Kuran-ı Kerim'de yer alan birçok bilginin aslında Sümer efsanesi olduğunu iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/rtuk-baskanindan-gerekirse-toptan-yok-ederiz-uyarisi-gunduz-kusagi-programlari-kaldiriliyor-mu-1090491239.html
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Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
19:23 17.11.2024 (güncellendi: 19:41 17.11.2024)
Türkiye’nin önemli bilim insanlarından sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 110 yaşında yaşamını yitirdi.
Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu ve önemli bilim insanlarından Muazzez İlmiye Çığ 110 yaşında hayata veda etti.
Çığ'ın ölüm haberini Kaynak Yayınları duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun" ifadeleri kullanıldı.
Muazzez İlmiye Çığ kimdir?
Muazzez İlmiye Çığ 1914'de Bursa'da dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu olan Çığ, Sümer ve Asur uygarlıkları üzerine çalışmalar yaptı. Arkeoloji ve tarih alanında önemli katkılar sunan Muazzez İlmiye Çığ arkeolog, dilbilimci ve yazardı.
Türkiye'de laiklik ve kadın hakları savunucusu olan Muazzez İlmiye Çığ, 2007 yılında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçuyla' yargılandı. İlk celsede beraat eden Çığ, Kuran-ı Kerim'de yer alan birçok bilginin aslında Sümer efsanesi olduğunu iddia etti.