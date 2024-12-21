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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ meydana geldi: 16 yaşındaki milli sporcu hayatını kaybetti
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ meydana geldi: 16 yaşındaki milli sporcu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Erzurum'un ünlü kayak merkezi Palandöken'de meydana gelen çığ panik yarattı. Bölgede oluşan çığ sonrası olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
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Erzurum’un dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düşmesi sonucu bölgede hareketlilik yaşanıyor. Olay, kayak pistine yakın bir alanda meydana gelirken kayak yapılan bir alan olmadığının da altı çizildi. İlk belirlemelere göre çığın düşme anında alanda kimlerin olduğu henüz netleşmezken, ekipler hızla bölgeye ulaştı. Kar altında kalan Judo Milli Takımı ise kurtarıldı. 1 sporcunun hayatını kaybettiği açıklanırken 3 kişinin ise yaralı olduğu aktarıldı.Vali Çiftçi: 16 yaşındaki sporcumuz hayatını kaybettiErzurum Valisi Mustafa Çiftçi konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:AFAD ve UMKE bölgeye sevk edildiÇığ olayının ardından bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları bölgede biterken, ikinci bir çığ riskine karşı güvenlik tedbirleri de alındı. Kayak merkezindeki tesisler ve pistlerde bulunanlar güvenli bölgelere yönlendirildi.
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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ meydana geldi: 16 yaşındaki milli sporcu hayatını kaybetti

10:54 21.12.2024 (güncellendi: 11:29 21.12.2024)
© İHAErzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ meydana geldi: 16 yaşındaki milli sporcu hayatını kaybetti
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ meydana geldi: 16 yaşındaki milli sporcu hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© İHA
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Erzurum'un ünlü kayak merkezi Palandöken'de meydana gelen çığ panik yarattı. Bölgede oluşan çığ sonrası olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken düşen çığda kar yığını altında kaldı. 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti.
Erzurum’un dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düşmesi sonucu bölgede hareketlilik yaşanıyor. Olay, kayak pistine yakın bir alanda meydana gelirken kayak yapılan bir alan olmadığının da altı çizildi. İlk belirlemelere göre çığın düşme anında alanda kimlerin olduğu henüz netleşmezken, ekipler hızla bölgeye ulaştı. Kar altında kalan Judo Milli Takımı ise kurtarıldı. 1 sporcunun hayatını kaybettiği açıklanırken 3 kişinin ise yaralı olduğu aktarıldı.

Vali Çiftçi: 16 yaşındaki sporcumuz hayatını kaybetti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sabah 10 sularında 15 kişilik bir sporcu ekibi doğa yürüyüşüne çıkıyor ama çığ altında kalıyorlar. 16 yaşındaki Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk çıktığında nefes alıyormuş ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamış. 3 yaralımız var, kendi imkanları ile çıkmışlar."

AFAD ve UMKE bölgeye sevk edildi

Çığ olayının ardından bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları bölgede biterken, ikinci bir çığ riskine karşı güvenlik tedbirleri de alındı. Kayak merkezindeki tesisler ve pistlerde bulunanlar güvenli bölgelere yönlendirildi.
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