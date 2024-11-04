https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/muzik-dunyasinin-efsane-ismi-quincy-jones-hayatini-kaybetti-1090003847.html
Müzik dünyasının efsane ismi Quincy Jones hayatını kaybetti
Müzik dünyasının efsane ismi Quincy Jones hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Michael Jackson'ın Thriller, Off the Wall ve Bad albümlerinin yapımcısı olarak tanınan ve 28 Grammy ödülü sahibi müzisyen Quincy Jones hayatını kaybetti. 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T12:57+0300
2024-11-04T12:57+0300
2024-11-04T12:57+0300
yaşam
quincy jones
michael jackson
frank sinatra
müzik
caz müzisyeni
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Müzik dünyasının en ünlü isimlerinden Quincy Jones, 91 yaşında hayatını kaybetti. 75 yıllık kariyeri boyunca bir çok albüme imza atan Jones, 20. yüzyılın en etkili caz müzisyenlerinden biri olarak gösteriliyor. Frank Sinatra ve Michael Jackson'un bir çok albümünde de imzası bulunuyor. Sinatra ile kariyerine başladıKariyerinin başlarında, Frank Sinatra ile çalışan Jones, Sinatra'nın klasiği Fly Me To The Moon parçasını vals olmaktan çıkarıp bir caz akımı olan swing'e dönüştürmüştü. Quincy Jones, Michael Jackson'ın, Thriller, Off the Wall ve Bad albümlerinin yapımcısı olarak tanınıyorduJones'un pazar gecesi evinde 'huzur içinde hayata veda ettiği' açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/dunyaca-unlu-ingiliz-sarkici-adele-kismen-sagir-kaldigini-duyurdu-1089741632.html
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Müzik dünyasının efsane ismi Quincy Jones hayatını kaybetti
Michael Jackson'ın Thriller, Off the Wall ve Bad albümlerinin yapımcısı olarak tanınan ve 28 Grammy ödülü sahibi müzisyen Quincy Jones hayatını kaybetti.
Müzik dünyasının en ünlü isimlerinden Quincy Jones, 91 yaşında hayatını kaybetti. 75 yıllık kariyeri boyunca bir çok albüme imza atan Jones, 20. yüzyılın en etkili caz müzisyenlerinden biri olarak gösteriliyor. Frank Sinatra ve Michael Jackson'un bir çok albümünde de imzası bulunuyor.
Sinatra ile kariyerine başladı
Kariyerinin başlarında, Frank Sinatra ile çalışan Jones, Sinatra'nın klasiği Fly Me To The Moon parçasını vals olmaktan çıkarıp bir caz akımı olan swing'e dönüştürmüştü. Quincy Jones, Michael Jackson'ın, Thriller, Off the Wall ve Bad albümlerinin yapımcısı olarak tanınıyordu
Jones'un pazar gecesi evinde 'huzur içinde hayata veda ettiği' açıklandı.