https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/muzik-dunyasinin-efsane-ismi-quincy-jones-hayatini-kaybetti-1090003847.html

Müzik dünyasının efsane ismi Quincy Jones hayatını kaybetti

Müzik dünyasının efsane ismi Quincy Jones hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Michael Jackson'ın Thriller, Off the Wall ve Bad albümlerinin yapımcısı olarak tanınan ve 28 Grammy ödülü sahibi müzisyen Quincy Jones hayatını kaybetti. 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T12:57+0300

2024-11-04T12:57+0300

2024-11-04T12:57+0300

yaşam

quincy jones

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Müzik dünyasının en ünlü isimlerinden Quincy Jones, 91 yaşında hayatını kaybetti. 75 yıllık kariyeri boyunca bir çok albüme imza atan Jones, 20. yüzyılın en etkili caz müzisyenlerinden biri olarak gösteriliyor. Frank Sinatra ve Michael Jackson'un bir çok albümünde de imzası bulunuyor. Sinatra ile kariyerine başladıKariyerinin başlarında, Frank Sinatra ile çalışan Jones, Sinatra'nın klasiği Fly Me To The Moon parçasını vals olmaktan çıkarıp bir caz akımı olan swing'e dönüştürmüştü. Quincy Jones, Michael Jackson'ın, Thriller, Off the Wall ve Bad albümlerinin yapımcısı olarak tanınıyorduJones'un pazar gecesi evinde 'huzur içinde hayata veda ettiği' açıklandı.

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