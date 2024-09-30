https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/bir-yildiz-doguyor-filminin-unlu-oyuncusu-kris-kristofferson-88-yasinda-hayatini-kaybetti-1088595879.html
'Bir Yıldız Doğuyor' filminin ünlü oyuncusu Kris Kristofferson 88 yaşında hayatını kaybetti
'Bir Yıldız Doğuyor' filminin ünlü oyuncusu Kris Kristofferson 88 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'li şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Kris Kristofferson'ın, Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki evinde 88 yaşında hayatını kaybetti. 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T09:54+0300
2024-09-30T09:54+0300
2024-09-30T09:54+0300
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Ünlü şarkıcı ve oyuncunun sözcüsü Ebie McFarland, Kristofferson'ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada 88 yaşındaki Kristofferson'ın Maui'deki evinde yaşamını yitirdiğini açıkladı ancak oyuncunun ölüm sebebiyle ilgili bilgi vermedi.Kristofferson, 2021'de aktif sanat hayatına veda etmiş ve yalnızca bazı etkinliklere nadiren katılmıştı. Country müziğin akla gelen ilk isimlerinden Kristofferson, birçok Hollywood filminde yer almıştı. Ünlü oyuncunun en çok bilinen ve uluslararası ölçekte tanındığı yapım, oyuncu Barbra Streisand ile birlikte oynadığı 'Bir Yıldız Doğuyor' filmidir. Barbra Streisand taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/ajda-pekkan-konserini-bir-bir-terk-ettiler-ozur-gelse-de-yuhalama-bitmedi-1088593419.html
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'Bir Yıldız Doğuyor' filminin ünlü oyuncusu Kris Kristofferson 88 yaşında hayatını kaybetti
ABD'li şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Kris Kristofferson'ın, Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki evinde 88 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü şarkıcı ve oyuncunun sözcüsü Ebie McFarland, Kristofferson'ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada 88 yaşındaki Kristofferson'ın Maui'deki evinde yaşamını yitirdiğini açıkladı ancak oyuncunun ölüm sebebiyle ilgili bilgi vermedi.
Kristofferson, 2021'de aktif sanat hayatına veda etmiş ve yalnızca bazı etkinliklere nadiren katılmıştı. Country müziğin akla gelen ilk isimlerinden Kristofferson, birçok Hollywood filminde yer almıştı.
Ünlü oyuncunun en çok bilinen ve uluslararası ölçekte tanındığı yapım, oyuncu Barbra Streisand ile birlikte oynadığı 'Bir Yıldız Doğuyor' filmidir. Barbra Streisand taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Kris'i ilk kez Los Angeles'daki Troubadour kulübünde sahnede gördüğümde onun özel biri olduğunu biliyordum. Çıplak ayakla ve gitarını tıngırdatırken, geliştirmekte olduğum ve sonunda 'A Star Is Born' olan senaryom için mükemmel bir seçim gibi görünüyordu."