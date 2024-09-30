https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/bir-yildiz-doguyor-filminin-unlu-oyuncusu-kris-kristofferson-88-yasinda-hayatini-kaybetti-1088595879.html

'Bir Yıldız Doğuyor' filminin ünlü oyuncusu Kris Kristofferson 88 yaşında hayatını kaybetti

'Bir Yıldız Doğuyor' filminin ünlü oyuncusu Kris Kristofferson 88 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'li şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Kris Kristofferson'ın, Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki evinde 88 yaşında hayatını kaybetti. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T09:54+0300

2024-09-30T09:54+0300

2024-09-30T09:54+0300

yaşam

abd

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Ünlü şarkıcı ve oyuncunun sözcüsü Ebie McFarland, Kristofferson'ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada 88 yaşındaki Kristofferson'ın Maui'deki evinde yaşamını yitirdiğini açıkladı ancak oyuncunun ölüm sebebiyle ilgili bilgi vermedi.Kristofferson, 2021'de aktif sanat hayatına veda etmiş ve yalnızca bazı etkinliklere nadiren katılmıştı. Country müziğin akla gelen ilk isimlerinden Kristofferson, birçok Hollywood filminde yer almıştı. Ünlü oyuncunun en çok bilinen ve uluslararası ölçekte tanındığı yapım, oyuncu Barbra Streisand ile birlikte oynadığı 'Bir Yıldız Doğuyor' filmidir. Barbra Streisand taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

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