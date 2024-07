Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti

Varsayalım... (2021-günümüz) - Ulysses Klaue

Squid Game (2021) - Sang-Hun

Better Call Saul (Saul Goodman) (2015-2022)

BoJack Horseman (2014-2020) - BoJack

Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) - Will Turner

Efsane Avcıları (2003-2016) - Adam Savage

Hz. Yusuf (2008) - Potifar

Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007) - Will Turner

Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006) - Will Turner

Çılgın Dostlar (2006)

Süper Ot (How High) - Jamal

Anlatamadım mı? - Ben Sobel

Yaratık 3 (1992) - Morse

Elm Sokağında Kabusu 5: Hayal Çocuk (1989) - Freddy Krueger

Elm Sokağında Kabusu 4: Rüya Ustası (1988) - Freddy Krueger

Elm Sokağı Kabusu 3: Rüya Savaşçıları (1987) - Freddy Krueger

Yaratıklar (1986) - Burke

Yaratık (1979) - Kane