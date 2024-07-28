https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/oyuncu-ve-seslendirme-sanatcisi-ugur-tasdemir-hayatini-kaybetti-1086280522.html

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Çok sayıda yabancı oyuncuya sessiyle Türkiye'de hayat veren dublaj sanatçısı ve oyuncu Uğur Taşdemir 59 yaşında hayatını kaybetti. 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T16:22+0300

2024-07-28T16:22+0300

2024-07-28T16:22+0300

yaşam

oyuncu

türkçe dublaj

vefat

öldü

nicolas cage

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Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi. Oyuncular Sendikası tarafından paylaşılan vefat haberinde "Değerli üyemiz, Uğur Taşdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" ifadeleri yer aldı.Uğur Taşdemir kimdir?Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Aykut Uğur Taşdemir 20 Ekim 1965'de dünyaya geldi.İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü'nden mezun olan Taşdemir tiyatroya olan ilgisi nedeniyle sanatı seçti. Taşdemir 1987 yılında amatör tiyatro topluluklarında rol aldı. Daha sonra, Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu gibi topluluklarda oyunlarda oynadı. Şehir Tiyatrosu'nda da çalışan Uğur Taşdemir, 2005 yılında Çığır Sahne'de, 2006 yılında da Tiyatro Fora kadrosunda yer aldı. Televizyon reklamlarının yanı sıra, 1989 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde de çeşitli roller aldı. Çok sayıda yapımda oynayan Uğur Taşdemir Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle hafızalarda kaldı.Oyunculuğun yanı sıra uzun zamandır seslendirme sanatçılığı da yapan Taşdemir, aktör Nicolas Cage'in bilinen 50'den fazla filminde aktörün sesi oldu.Federal Film Akademi ve Başkent İletişim'de seslendirme dersleri veren Uğur Taşdemir, kendisinin hazırladığı Sürç-i Lisan adlı talk show programının da sunuculuğunu yaptı.Yer aldığı yapımlarSeslendirmeVarsayalım... (2021-günümüz) - Ulysses KlaueSquid Game (2021) - Sang-HunBetter Call Saul (Saul Goodman) (2015-2022)BoJack Horseman (2014-2020) - BoJackKarayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) - Will TurnerEfsane Avcıları (2003-2016) - Adam SavageHz. Yusuf (2008) - PotifarKarayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007) - Will TurnerKarayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006) - Will TurnerÇılgın Dostlar (2006)Süper Ot (How High) - JamalAnlatamadım mı? - Ben SobelYaratık 3 (1992) - MorseElm Sokağında Kabusu 5: Hayal Çocuk (1989) - Freddy KruegerElm Sokağında Kabusu 4: Rüya Ustası (1988) - Freddy KruegerElm Sokağı Kabusu 3: Rüya Savaşçıları (1987) - Freddy KruegerYaratıklar (1986) - BurkeYaratık (1979) - KaneOyunculukHalka - 2019Filinta - 2015Kurtlar Vadisi Pusu - 2015Doktorlar (85),Kurtlar Vadisi Gladio - 2009Sardunya Sokağı - 2007Acı Hayat - 2005-2007Sessiz Gece - 2005Kurtlar Vadisi - 2003-2004Hırçın Menekşe - 2003Kınalı Kar - 2002Bir Aşk Hikâyesi - 2000Aşk Güzel Şeydir - 2000Küçük Besleme - 1999Çatısız Kadınlar - 1999Hoşçakal Yarın - 1998Sıcak Saatler - 1998Ayrı Dünyalar - 1998Baba Evi - 1997Böyle mi Olacaktı - 1997Köşe Kapmaca - 1996Çiçek Taksi - 1995Mahallenin Muhtarları - 1992İz Peşinde - 1990

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220806/unlu-seslendirme-sanatcisi-sungun-babacan-hayatini-kaybetti-1059582205.html

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