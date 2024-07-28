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Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Çok sayıda yabancı oyuncuya sessiyle Türkiye'de hayat veren dublaj sanatçısı ve oyuncu Uğur Taşdemir 59 yaşında hayatını kaybetti. 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T16:22+0300
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yaşam
oyuncu
türkçe dublaj
vefat
öldü
nicolas cage
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Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi. Oyuncular Sendikası tarafından paylaşılan vefat haberinde "Değerli üyemiz, Uğur Taşdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" ifadeleri yer aldı.Uğur Taşdemir kimdir?Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Aykut Uğur Taşdemir 20 Ekim 1965'de dünyaya geldi.İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü'nden mezun olan Taşdemir tiyatroya olan ilgisi nedeniyle sanatı seçti. Taşdemir 1987 yılında amatör tiyatro topluluklarında rol aldı. Daha sonra, Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu gibi topluluklarda oyunlarda oynadı. Şehir Tiyatrosu'nda da çalışan Uğur Taşdemir, 2005 yılında Çığır Sahne'de, 2006 yılında da Tiyatro Fora kadrosunda yer aldı. Televizyon reklamlarının yanı sıra, 1989 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde de çeşitli roller aldı. Çok sayıda yapımda oynayan Uğur Taşdemir Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle hafızalarda kaldı.Oyunculuğun yanı sıra uzun zamandır seslendirme sanatçılığı da yapan Taşdemir, aktör Nicolas Cage'in bilinen 50'den fazla filminde aktörün sesi oldu.Federal Film Akademi ve Başkent İletişim'de seslendirme dersleri veren Uğur Taşdemir, kendisinin hazırladığı Sürç-i Lisan adlı talk show programının da sunuculuğunu yaptı.Yer aldığı yapımlarSeslendirmeVarsayalım... (2021-günümüz) - Ulysses KlaueSquid Game (2021) - Sang-HunBetter Call Saul (Saul Goodman) (2015-2022)BoJack Horseman (2014-2020) - BoJackKarayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) - Will TurnerEfsane Avcıları (2003-2016) - Adam SavageHz. Yusuf (2008) - PotifarKarayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007) - Will TurnerKarayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006) - Will TurnerÇılgın Dostlar (2006)Süper Ot (How High) - JamalAnlatamadım mı? - Ben SobelYaratık 3 (1992) - MorseElm Sokağında Kabusu 5: Hayal Çocuk (1989) - Freddy KruegerElm Sokağında Kabusu 4: Rüya Ustası (1988) - Freddy KruegerElm Sokağı Kabusu 3: Rüya Savaşçıları (1987) - Freddy KruegerYaratıklar (1986) - BurkeYaratık (1979) - KaneOyunculukHalka - 2019Filinta - 2015Kurtlar Vadisi Pusu - 2015Doktorlar (85),Kurtlar Vadisi Gladio - 2009Sardunya Sokağı - 2007Acı Hayat - 2005-2007Sessiz Gece - 2005Kurtlar Vadisi - 2003-2004Hırçın Menekşe - 2003Kınalı Kar - 2002Bir Aşk Hikâyesi - 2000Aşk Güzel Şeydir - 2000Küçük Besleme - 1999Çatısız Kadınlar - 1999Hoşçakal Yarın - 1998Sıcak Saatler - 1998Ayrı Dünyalar - 1998Baba Evi - 1997Böyle mi Olacaktı - 1997Köşe Kapmaca - 1996Çiçek Taksi - 1995Mahallenin Muhtarları - 1992İz Peşinde - 1990
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Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti

16:22 28.07.2024
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Çok sayıda yabancı oyuncuya sessiyle Türkiye'de hayat veren dublaj sanatçısı ve oyuncu Uğur Taşdemir 59 yaşında hayatını kaybetti.
Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi. Oyuncular Sendikası tarafından paylaşılan vefat haberinde "Değerli üyemiz, Uğur Taşdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" ifadeleri yer aldı.

Uğur Taşdemir kimdir?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Aykut Uğur Taşdemir 20 Ekim 1965'de dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü'nden mezun olan Taşdemir tiyatroya olan ilgisi nedeniyle sanatı seçti. Taşdemir 1987 yılında amatör tiyatro topluluklarında rol aldı. Daha sonra, Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu gibi topluluklarda oyunlarda oynadı. Şehir Tiyatrosu'nda da çalışan Uğur Taşdemir, 2005 yılında Çığır Sahne'de, 2006 yılında da Tiyatro Fora kadrosunda yer aldı.
Televizyon reklamlarının yanı sıra, 1989 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde de çeşitli roller aldı. Çok sayıda yapımda oynayan Uğur Taşdemir Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle hafızalarda kaldı.
Oyunculuğun yanı sıra uzun zamandır seslendirme sanatçılığı da yapan Taşdemir, aktör Nicolas Cage'in bilinen 50'den fazla filminde aktörün sesi oldu.
Federal Film Akademi ve Başkent İletişim'de seslendirme dersleri veren Uğur Taşdemir, kendisinin hazırladığı Sürç-i Lisan adlı talk show programının da sunuculuğunu yaptı.

Yer aldığı yapımlar

Seslendirme

Varsayalım... (2021-günümüz) - Ulysses Klaue
Squid Game (2021) - Sang-Hun
Better Call Saul (Saul Goodman) (2015-2022)
BoJack Horseman (2014-2020) - BoJack
Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) - Will Turner
Efsane Avcıları (2003-2016) - Adam Savage
Hz. Yusuf (2008) - Potifar
Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007) - Will Turner
Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006) - Will Turner
Çılgın Dostlar (2006)
Süper Ot (How High) - Jamal
Anlatamadım mı? - Ben Sobel
Yaratık 3 (1992) - Morse
Elm Sokağında Kabusu 5: Hayal Çocuk (1989) - Freddy Krueger
Elm Sokağında Kabusu 4: Rüya Ustası (1988) - Freddy Krueger
Elm Sokağı Kabusu 3: Rüya Savaşçıları (1987) - Freddy Krueger
Yaratıklar (1986) - Burke
Yaratık (1979) - Kane

Oyunculuk

Halka - 2019
Filinta - 2015
Kurtlar Vadisi Pusu - 2015
Doktorlar (85),
Kurtlar Vadisi Gladio - 2009
Sardunya Sokağı - 2007
Acı Hayat - 2005-2007
Sessiz Gece - 2005
Kurtlar Vadisi - 2003-2004
Hırçın Menekşe - 2003
Kınalı Kar - 2002
Bir Aşk Hikâyesi - 2000
Aşk Güzel Şeydir - 2000
Küçük Besleme - 1999
Çatısız Kadınlar - 1999
Hoşçakal Yarın - 1998
Sıcak Saatler - 1998
Ayrı Dünyalar - 1998
Baba Evi - 1997
Böyle mi Olacaktı - 1997
Köşe Kapmaca - 1996
Çiçek Taksi - 1995
Mahallenin Muhtarları - 1992
İz Peşinde - 1990
Sungun Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
YAŞAM
Ünlü seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
6 Ağustos 2022, 12:11
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