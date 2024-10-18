https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/turkiyenin-onde-gelen-akademisyenlerinden-prof-dr-fuat-keyman-yasamini-yitirdi-1089380293.html

Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Fuat Keyman yaşamını yitirdi

Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Fuat Keyman yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Uluslararası ilişkiler alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olan Prof. Dr. Fuat Keyman, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T11:21+0300

2024-10-18T11:21+0300

2024-10-18T11:21+0300

yaşam

fuat keyman

uluslararası ilişkiler

akademisyen

sabancı üniversitesi

türkiye

bilim insanı

araştırmacı

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Bilim Akademisi üyesi, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı, siyaset bilimci Prof. Dr. Fuat Keyman 65 yaşında hayatını kaybetti. Türk akademisinin saygın isimlerinden biri olan Keyman, sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da büyük bir saygınlık kazandı. Uluslararası ilişkiler, küreselleşme, demokrasi, modernleşme ve Türkiye’nin dış politikası üzerine analizler yapan Prof. Dr. Keyman, akademik dünyaya yaptığı katkılarla takdir toplamıştı. Türkiye’nin toplumsal ve siyasal meselelerine dair önemli analizler sunmuş, çeşitli düşünce kuruluşlarında ve akademik platformlarda aktif bir rol oynamıştı. Yaşamı boyunca pek çok öğrenci yetiştiren ve uluslararası düzeyde konferanslara katılan Prof. Dr. Keyman’ın vefatı, akademi dünyasında büyük üzüntü yaratttı. Prof. Dr. Fuat Keyman kimdir?Prof. Dr. Fuat Keyman, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanında Türkiye’nin en saygın akademisyenlerinden biri olarak tanınıyordu. Keyman, yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. 1991 yılında Carleton Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler ve karşılaştırmalı politika alanında doktorasını aldı.Akademik kariyerine 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nde başlayan Keyman, 2002 yılına kadar burada siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde ders verdi. Ardından 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünde görev yaptı. Fuat Keyman, son olarak Sabancı Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevini yürütüyordu ve uluslararası ilişkiler alanında dersler veriyordu.

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fuat keyman, uluslararası ilişkiler, akademisyen, sabancı üniversitesi, türkiye, bilim insanı, araştırmacı