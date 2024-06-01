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Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T09:17+0300
2024-06-01T09:17+0300
2024-06-01T09:17+0300
politika
tansu çiller
eş
başbakan
abd
ölüm
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Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, yaşamını yitirdi.Bir süredir diyaliz tedavisi gören Özer Uçuran Çiller, bu sabah Yeniköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.Özer Uçuran Çiller Kimdir?1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller, mühendis ve iş insanıdır. Tansu Çiller ile evliliğinden sonra 'Çiller' soyadını aldı ve bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.Eğitim hayatına Saint Joseph Fransız Lisesi'nde başlayan Çiller, Robert Kolej'de (günümüzde Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik eğitimi aldı. Ardından Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinde MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.Eşi Tansu Çiller'in siyasete atılıp 1993 yılında ilk kadın başbakan olmasından sonra Türkiye'nin ilk 'second gentleman'ı unvanını aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220607/tansu-ciller-merkez-saga-ihtiyac-var-kurulmasina-yardimci-olabilirim-bunun-basini-cekebilirim-1057063439.html
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Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, yaşamını yitirdi.
Bir süredir diyaliz tedavisi gören Özer Uçuran Çiller, bu sabah Yeniköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.
Özer Uçuran Çiller Kimdir?
1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller, mühendis ve iş insanıdır. Tansu Çiller ile evliliğinden sonra 'Çiller' soyadını aldı ve bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.
Eğitim hayatına Saint Joseph Fransız Lisesi'nde başlayan Çiller, Robert Kolej'de (günümüzde Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik eğitimi aldı. Ardından Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinde MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.
Eşi Tansu Çiller'in siyasete atılıp 1993 yılında ilk kadın başbakan olmasından sonra Türkiye'nin ilk 'second gentleman'ı unvanını aldı.