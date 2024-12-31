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- Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
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TEST: 24 Soruda 2024
Sputnik Türkiye
Geride bıraktığımız yıl, hem Türkiye'de hem de dünyada sıra dışı olaylara sahne oldu. Asgari ücret tartışmalarından, uzaya ilk Astronotunu gönderen Türkiye'ye... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
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TEST: 24 Soruda 2024

13:40 31.12.2024 (güncellendi: 13:41 31.12.2024)
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yılbaşı hediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
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Geride bıraktığımız yıl, hem Türkiye'de hem de dünyada sıra dışı olaylara sahne oldu. Asgari ücret tartışmalarından, uzaya ilk Astronotunu gönderen Türkiye'ye, viral olan yiyeceklerden siyasi gaflara ve spor müsabakalarına kadar pek çok sıra dışı olayla akıllara kazındı. Hafızanızı test etmek için 2024’ü ne ölçüde hatırladığınıza bir bakın.
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2024’te başkenti değişmeyen ülke hangisidir?
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