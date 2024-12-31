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TEST: 24 Soruda 2024
TEST: 24 Soruda 2024
Sputnik Türkiye
Geride bıraktığımız yıl, hem Türkiye'de hem de dünyada sıra dışı olaylara sahne oldu. Asgari ücret tartışmalarından, uzaya ilk Astronotunu gönderen Türkiye'ye... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T13:40+0300
2024-12-31T13:40+0300
2024-12-31T13:41+0300
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TEST: 24 Soruda 2024
13:40 31.12.2024 (güncellendi: 13:41 31.12.2024)
Geride bıraktığımız yıl, hem Türkiye'de hem de dünyada sıra dışı olaylara sahne oldu. Asgari ücret tartışmalarından, uzaya ilk Astronotunu gönderen Türkiye'ye, viral olan yiyeceklerden siyasi gaflara ve spor müsabakalarına kadar pek çok sıra dışı olayla akıllara kazındı. Hafızanızı test etmek için 2024’ü ne ölçüde hatırladığınıza bir bakın.