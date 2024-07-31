'Hoşça kalın dostlarım' şiirini paylaşmıştı: Genco Erkal 86 yaşında hayatını kaybetti
08:52 31.07.2024 (güncellendi: 09:18 31.07.2024)
© AP Photo / Martial Trezzini Genco Erkal
© AP Photo / Martial Trezzini
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Usta sanatçı Genco Erkal’ın kullandığı Dostlar Tiyatrosu'nun resmi sosyal medya hesabından gece saatlerinde bir veda mesajı paylaşılması üzerine 'Genco Erkal öldü mü' sorusu gündeme oturdu.
Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın X (Twitter) ve Instagram hesaplarından sabaha karşı 03.09'da bir şiir paylaşıldı. 86 yaşındaki Erkal'ın sosyal medya paylaşımı bir veda mesajı içerirken dostları, hayranları ve tiyatroseverler iyi bir haber bekliyordu.
Genco Erkal öldü mü?
Bir süredir kan kanseriyle mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında vefat etti.
Fazıl Say acı haberi "En büyük sanatçımızı kaybettik. Başımız sağolsun. Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun" ifadeleriyle paylaştı.
'Hoşça kalın dostlarım' şiirini paylaşmıştı
Erkal'ın sosyal medya hesabında yapılan veda mesajında şu ifadelere yer verildi
Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın!
Sizi canımda
canımın içinde,
kavgamı kafamda götürüyorum.
Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın...
Resimlerdeki kuşlar gibi
dizilip üstüne kumsalın,
mendil sallamayın bana.
İstemez... Tek hecesiz elveda
dostlarım benim
hoşça kalın!
Sizi canımda
canımın içinde,
kavgamı kafamda götürüyorum.
Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın...
Resimlerdeki kuşlar gibi
dizilip üstüne kumsalın,
mendil sallamayın bana.
İstemez... Tek hecesiz elveda
Genco Erkal kimdir?
Erken Yaşam ve Eğitimi
Genco Erkal, 28 Mart 1938 tarihinde İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Sanatla ilgisi lise yıllarında başlayan Erkal, üniversite yıllarında profesyonel anlamda tiyatro yapmaya karar verdi.
Tiyatro Kariyeri
Erkal'ın tiyatro kariyeri, 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda başladı. Burada birçok önemli oyunda rol aldıktan sonra, 1965 yılında kendi tiyatrosu olan "Dostlar Tiyatrosu"nu kurdu. Dostlar Tiyatrosu, sosyal ve politik içerikli oyunlarıyla dikkat çekerken, Erkal da cesur ve yenilikçi yorumlarıyla adından söz ettirdi.
Önemli Oyunları ve Rolleri
Bir Delinin Hatıra Defteri: Gogol'ün ünlü eserini sahneye uyarlayan Erkal, bu oyunda gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.
Sivas 93: Madımak Katliamı'nı konu alan bu oyun, Genco Erkal'ın toplumsal olaylara duyarlılığını ve sanatın gücünü gösteren önemli eserlerinden biridir.
Kerem Gibi: Nazım Hikmet'in şiirlerinden uyarlanan bu oyun, Erkal'ın Nazım Hikmet'e olan hayranlığını ve şiirlerine olan bağlılığını gözler önüne sermektedir.
Sinema Kariyeri
Genco Erkal, tiyatro sahnelerindeki başarısını sinema dünyasına da taşıdı. Birçok filmde rol alan Erkal, özellikle sosyal ve politik temalı filmlerdeki performansıyla dikkat çekti.
Öne Çıkan Filmleri
Hakkari'de Bir Mevsim: Bu filmdeki rolüyle Erkal, birçok ödül kazandı ve eleştirmenlerden tam not aldı.
Piano Piano Bacaksız: Türk sinemasının önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen bu filmdeki performansıyla Erkal, sanat dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.
Ödüller ve Başarılar
Genco Erkal, kariyeri boyunca birçok prestijli ödül kazandı. Türkiye'nin en önemli tiyatro ödüllerinden Afife Tiyatro Ödülleri'nde defalarca "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Ayrıca, uluslararası festivallerde de Türkiye'yi başarıyla temsil etti.
Toplumsal ve Politik Duruşu
Genco Erkal, sadece sanatçı kimliğiyle değil, aynı zamanda toplumsal ve politik duruşuyla da tanınmaktadır. İnsan hakları, özgürlük ve adalet gibi konularda her zaman aktif bir rol almış, eserleriyle de bu konulara dikkat çekmiştir.