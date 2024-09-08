https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/eski-milli-basketbolcu-ilkan-karaman-alkollu-surucunun-carpmasi-sonucu-hayatini-kaybetti--1087788441.html

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, kaldırımdayken alkollü bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, kaldırımdayken alkollü bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bir zamanlar milli takımda da yer alan basketbolcu İlkan Karaman, kaldırımda olduğu sırada alkollü bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T12:37+0300

2024-09-08T12:37+0300

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Bursa Tofaş altyapısında yetişen 1990 doğumlu İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde trafik kazası geçirdi.Alkollü bir sürücünün 34 yaşındaki Karaman'a kaldırımda beklerken çarptığı belirtildi. İlkan Karaman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.İlkan Karaman, Tofaş altyapısından çıktıktan sonra Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes ve son olarak Çayırova Belediyesi'nde forma giymişti.Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan açıklamaFenerbahçe ve Beşiktaş'tan İlkan Karaman'ın ölüm haberi üzerine peş peşe açıklamalar geldi.Fenerbahçe İlkan Karaman için yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:Beşiktaş'ın paylaşımı ise şöyle:

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basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, fenerbahçe, beşiktaş