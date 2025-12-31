https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/2025-yilinda-dunyadan-goctuler-bu-yila-hayatini-kaybeden-global-isimler-damga-vurdu-1101444275.html

2025 yılında dünyadan göçtüler: Bu yıla, hayatını kaybeden global isimler damga vurdu

2025 yılında aramızdan ayrılan dünyaca tanınmış isimler, sanatları, kariyerleri ve toplumsal etkileriyle geride unutulmaz bir miras bıraktı. Her biri, kendi... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

2025 yılı, dünya çapında birçok tanınmış ismin ardında derin izler bırakarak aramızdan ayrıldığı bir yıl oldu. Sinema, müzik, moda ve bilim dünyasının yıldızları, hayatını kaybeden sadece birer kişi değil bir dönemin hatırası, bir kültürün sembolleriyle birlikte bu dünyadan ayrıldı. 16 Ocak David Lynch, 78 yaşında kronik obstrüktif akciğer hastalığına bağlı kalp durması olarak hayatını kaybetti. Lynch, modern sinemanın en özgün yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen, ‘sürreal’ anlatımıyla dünya sinemasında ayrı bir yer edindi. Blue Velvet, Mulholland Drive ve Twin Peaks gibi klasikleşmiş yapımlarıyla bilinçaltı, rüya mantığı ve karanlık Amerikan atmosferi üzerine kurduğu evren, akademik çevrelerde sıkça incelenen bir sinema dili yarattı. Kariyeri boyunca sayısız ödül aldı, 2019’da Oscar Onur Ödülü’ne değer görüldü.30 Ocak Uzun yıllardır meme kanseri, bulimia ve amfizem gibi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 78 yaşında hayatını kaybeden Marianne Faithfull, 1960’lar rock sahnesinin simge seslerinden biriydi. As Tears Go By ile ünlenen Faithfull, daha sonra Rolling Stones çevresindeki kültürel halka içinde önemli bir figüre dönüştü. Çatallı, duru ve melodik soprano sesiyle Thelma & Louise filminde seslendirdiği The Ballad of Lucy Jordan ve ünlü metal grubu Metallica ile seslendirdiği The Memory Remains ile The Gypsy Faerie Queen en bilinen şarkıları arasında yer alıyor. 24 Şubat Amerikan caz-soul dünyasının efsane ismi Roberta Flack, 24 Şubat 2025’te 88 yaşında aramızdan ayrıldı. 1970’lerin ruhunu yansıtan The First Time Ever I Saw Your Face, Killing Me Softly With His Song ve Feel Like Makin' Love gibi unutulmaz hitleriyle milyonların kalbine dokunmuş, yumuşak ama güçlü yorumuyla soul ve R&B müziğine yön vermişti. Flack'e, 2022’de Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı teşhisi konulmuştu. 26 Şubat Buffy the Vampire Slayer ve Gossip Girl dizilerindeki rolleriyle ünlenen 39 yaşındaki Michelle Trachtenberg, evinde ölü bulunduktan aylar sonra ölüm nedeni ‘diyabetten kaynaklanan komplikasyonlar’ olarak açıklandı. Oyuncu yakın zamanda karaciğer nakli olmuştu.Trachtenberg’in medya tarafından sıkça vurgulanan yönlerinden biri, uzun süre Hollywood’un ‘çocuk yıldız baskısı’ kültürüyle baş etmiş olmasıydı. Kamera arkasında da çalışmalar yürüttü, senaryo geliştirme süreçlerine katıldı.27 Şubat Ünlü aktör Gene Hackman, eşi ve köpekleriyle birlikte evlerinde ölü bulunması yılın en konuşulan ölümlerinden biri oldu. Çift 27 Şubat'ta New Mexico'daki evlerinde ölü bulundu. Adli tıptan yapılan açıklamaya göre, 65 yaşındaki Betsy Arakawa, enfekte olan kemirgenlerle temas sonucu bulaşan hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İleri derece Alzheimer hastası olan 95 yaşındaki Gene Hackman’ın ise eşinden bir hafta sonra koroner arter hastalığıyla bağlantılı öldüğü belirlendi.Yetkililere göre, 11 Şubat'ta önce Arakawa'nın, sonra da 18 Şubat'ta Hackman'ın hayatını kaybetmiş olması muhtemel. Gene Hackman, 20. yüzyıl Amerikan sinemasının en saygın aktörlerinden biriydi. The French Connection’daki Popeye Doyle rolüyle Oscar kazanan Hackman, sonraki yıllarda Unforgiven, Crimson Tide ve The Royal Tenenbaums gibi çok farklı türlerde unutulmaz performanslar sergiledi.30 Mart Türkiye'de 1980'lerde Shogun, Üç Silahşörler, Geçmişi Olmayan Adam, Demir Maskeli Adam, Monte Kristo Kontu ve Gazap Kuşları gibi birçok yapımla tanınan ABD'li ünlü aktör Richard Chamberlain, 29 Mart'ta 90 yaşında hayata veda etti. Chamberlain, 29 Mart 2025'te Hawaii'nin Waimanalo kentinde geçirdiği felçten kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle 90 yaşında öldü.1 NisanTop Gun, Batman Forever, The Doors ve Heat gibi unutulmaz yapımlarla tanınan Val Kilmer, uzun süredir mücadele ettiği gırtlak kanseri nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti.21 Nisan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, ani kalp durması ve beyin felci nedeniyle 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. 8 asırlık kuralları değiştirerek kendi cenazesini kendi organize eden Francis, iki hafta önce hastaneden taburcu olmuş, dün Paskalya Bayramı'nda halkla bir araya gelmişti.‘Toplumsal adalet’ kavramını merkeze alan açıklamalarıyla hem destek hem tartışma yarattı. 2015 tarihli Laudato Si’ enciklik mektubu, iklim krizine karşı dini kurumların tavrını şekillendiren metinlerden biri oldu. Boşanma ve eşcinsel evlilik açıklamalarıyla geleneksel Katolik doktrininde bazı yumuşama sinyalleri vermesi, onu modern dönem papaları arasında ayrı bir konuma taşıdı.13 Mayıs Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose 'Pepe' Mujica 89 yaşında hayata veda etti. Ölüm nedeni açıklanmadı ancak Uruguay’ın eski devlet başkanı Jose ‘Pepe’ Mujica'nın bir süredir yemek borusu kanseriyle mücadele ettiği biliniyordu. Mujica, 1970’te altı kurşunla vurulmuş ve ölümden dönmüştü. Latin Amerika'nın önde gelen solcu figürlerinden ve eski bir gerilla olan Mujica, tüm siyasi gruplarla diyalog kurma isteği nedeniyle geniş bir kesim tarafından saygı görüyordu. Maaşının büyük kısmını bağışlayan, resmi konutu değil çiftliğini tercih eden Mujica, siyasette ‘sade liderlik’ yaklaşımıyla örnek gösterildi. Diktatörlük döneminde yıllarca hapiste kalan Mujica, demokrasiye geçiş sonrası sosyal politikalarıyla geniş destek kazandı. Çevre hareketleri ve yoksulluk karşıtı girişimlerde etkili bir figürdü.11 Haziran Beach Boys grubunun müzisyeni, söz yazarı ve yapımcısı Brian Wilson, 82 yaşında hayatını kaybetti. Pop müzik tarihinin en saf ve güzel eserlerinden bazılarına imza atan Wilson, 966 tarihli başyapıt 'Pet Sounds', karmaşık yapısıyla dikkat çeken 'Good Vibrations' ve tamamlanamayan efsanevi albüm 'Smile' rock müziğin sınırlarını zorladı. Ayrıca grubun en bilinen şarkısı California Dreamin dünya çapında en çok bilinen şarkılar arasında yer aldı.17 Temmuz'Pretty Little Baby' şarkısının sahibi efsane şarkıcı Connie Francis, 87 yaşında hayatını kaybetti. Francis, özellikle son dönemde ‘Pretty Little Baby’ şarkısının TikTok’ta viral olmasıyla yeniden gündeme gelmişti. Genç kullanıcıların videolarında sıkça kullandığı parça, Francis’in sesini yeni kuşaklara tanıttı. Francis, bu duruma şaşkınlığını ve mutluluğunu Facebook’taki şu sözlerle paylaşmıştı: “Ron beni arayıp viral bir hitim olduğunu söylediğinde ne olduğunu anlamamıştım. TikTok üyelerine bu beklenmedik ilgi için teşekkür ederim.”22 Temmuz Black Sabbath’ın kurucularından ve solisti Ozzy Osbourne, bir dizi sağlık sorununun arından 2019'da Parkinson teşhisi konmuştu. Osbourne, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.Black Sabbath’ın kurucularından Ozzy Osbourne, modern metal müziğin en tanınan figürlerinden biriydi. ‘Prince of Darkness’ lakabıyla tanınan Osbourne, hem grupla hem solo kariyerde büyük bir etki yarattı. Sahne performansları, ses tonu onu heavy metalin simgesel isimlerinden yaptı.Paranoid ve Dreamer adlı parçalarıyla grubuyla birlikte çıkış yakalayan Osbourne eşiyle birlikte 2000'lerde bir reality şov yıldızına dönüştü.20 Ağustos Merhametli bulunan kararlarıyla dünya çapında milyonların sevgisini kazanan ve 'babacan yargıç' olarak tanınan Frank Caprio, 88 yaşında yaşamını yitirdi. ABD'de "Caught in Providence" programıyla ve mahkemedeki merhametiyle dünya çapında tanınan ABD’li Yargıç Frank Caprio, mahkeme salonundaki yargılama ve karar videoları sosyal medyada gündemde yer almış ve karar videoları milyonlarca kez izlenmişti.Ölümünün ardından Yargıç Caprio'nun yıllar öncesine dayanan bir mahkeme videosu Türkiye'de gündem oldu. Söz konusu videoda "gece boyunca park yasağını" ihlal eden Türk öğrenci Mahmut Tokur'un hayatında ilk defa mahkemeye çıktığını öğrenen Caprio "Umarım, sende ABD'nin yargı sistemiyle ilgili iyi bir izlenim bırakırız" dediği duyuluyor.ABD'nin prestijli üniversitelerinden Brown Üniversitesi'nde eğitim gören Tokur'un Türk olduğunu öğrenen Yargıç Caprio, Tokur'un İngilizcesini de ayrıca övdü.4 Eylül Dünya modasının önemli isimlerinden Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. Armani, modern İtalyan modasının en etkili tasarımcılarından biriydi. Minimalizm, ‘sade çizgiler’ ve zamansızlık üzerine kurulu tasarım anlayışıyla lüks giyimde kendine yer edindi ve Armani markasını yarattı. 1980’lerden itibaren Hollywood kostümleriyle global tanınırlığını genişletti.Armani Groupe, parfümden haute couture’e uzanan büyük bir moda imparatorluğu haline geldi. Armani, “Ben gerçek insanlar için tasarım yapıyorum. Kullanışsız kıyafet ve aksesuar yaratmanın hiçbir erdemi yoktur” sözleriyle öne çıkmıştı.10 Eylül ABD’de muhafazakar aktivist ve Turning Point USA kurucusu Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Siyasi bir figür olan Kikrk'ün ölümünün ardından ABD’de kutuplaşmaları artırdı. Kirk’e, ülkenin en yüksek sivil onuru olan Başkanlık Özgürlük Madalyası verildi. Kirk'in gençlik odaklı politik hareketler içinde büyük etkisi vardı.Kirk, ‘kültür savaşı’ temalı söylemleriyle hem destekçi hem eleştirmen topladı. Medya görünürlüğü yüksek bir figürdü ve sosyal medya kampanyalarıyla biliniyordu.16 Eylül Ünlü oyuncu Robert Redford, 89 yaşında hayatını kaybetti. Robert Redford, oyunculuk, yönetmenlik ve aktivizm alanında çok yönlü bir kariyere sahipti. Paul Newman ile başrollerini paylaştıkları The Sting, The Way We Were, Benim Afrikam, ve Başkanın Tüm Adamları, Akbabanın Üç Günü ve Brubaker gibi filmlerle sinema tarihinde iz bıraktı. Sundance Enstitüsü ve Sundance Film Festivali’nin kurucusu olarak bağımsız sinemanın gelişiminde büyük pay sahibiydi. Çevre aktivizmi ve demokrasi vurgulu açıklamalarıyla toplumsal bir rol üstlendi.23 Eylül 87 yaşında Paris yakınlarındaki evinde hayatını kaybeden İtalyan sinemasının efsane isimlerinden Claudia Cardinale, ‘Bir Zamanlar Batı’da’, ‘Panter’ gibi klasiklerle ün kazanmıştı.‘Akdeniz güzelliği’ kavramını dünya sinemasına katan Cardinale, kadın hakları ve mülteci sorunları konusunda da aktifti.Oyuncu, 1999’dan bu yana UNESCO Kadın Hakları İyi Niyet Elçisi ve 2008’den itibaren Fransız Onur Lejyonu Şövalyesi ünvanına sahipti.11 Ekim Diane Keaton, Amerikan sinemasının en karakteristik oyuncularından biriydi. 79 yaşında hayatını kaybetti, ölüm nedeni daha sonra ‘zatürre’ olarak açıklandı.Los Angeles doğumlu Keaton, 1970’li yıllarda ‘The Godfather’ serisindeki Kay Adams-Corleone rolüyle ünlendi, 1977 yapımı ‘Annie Hall’ filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandı.4 Kasım Irak savaşının ve ABD’nin 11 Eylül sonrası ‘terör politikalarının’ mimarı görülen eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney hayatını kaybetti. ABD siyasetinin en tartışmalı figürlerinden biri olarak tanımlanıyordu.‘Şeytan’ ve ‘Darth Vader’ gibi lakaplarla da bilinen Cheney’in ailesi tarafından yapılan açıklamada, zatürre ile kalp ve damar hastalıklarına bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.Cheney, hayatı boyunca dört kez kalp krizi geçirmişti. 2001’de vücuduna ICD (implant edilebilir kardiyoverter defibrilatör) yerleştirildi. Bu cihaz, kalp ritmini düzenlemekle kalmayıp gerektiğinde elektrik şoku vererek kalbin normal atımına dönmesini sağlıyordu.6 Kasım DNA’nın çift sarmal yapısının keşfinde Francis Crick ile birlikte yer alan Nobel ödüllü biyolog James Watson, bilim tarihinin en önemli isimleri arasında sayılıyor.Watson, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ‘tartışmalı’ ırk söylemleri nedeniyle yoğun eleştiri aldı ve bilim camiasıyla mesafesi açıldı. Yine de genom biliminin kurucu figürlerinden biri olarak kabul edilir.14 Aralık ABD'li ünlü yönetmen ve oyuncu Rob Reiner ile eşi Michelle Singer Reiner, 14 Aralık pazar günü Los Angeles'ın Brentwood semtinde bulunan evlerinde ölü bulundu. ABD medyasına konuşan Reiner ailesine yakın bir kaynak, çiftin bıçaklanma sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini öne sürdü.Çiftin oğulları Nick Reiner, anne ve babasının ölümüyle bağlantılı olarak yakalandı. Los Angeles Şerif Departmanı kayıtlarına göre 32 yaşındaki Nick Reiner, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı ve 4 milyon dolar kefaletle tutuklu bulunuyor. When Harry Met Sally, Spinal Tap, The Wolf of Wall Street, A few Good Men gibi filmleri yöneten Rob Reiner ve Michele Singer Reiner’in üç çocukları bulunuyor. 22 Aralık Rock ve blues müziğin önemli isimlerinden, Driving Home for Christmas, The Road to Hell ve On the Beach gibi şarkılarıyla tanınan İngiliz müzisyen Chris Rea, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Rea, kariyeri boyunca blues, pop ve soft rock tarzlarını harmanladığı 25 stüdyo albümüne imza attı. Pankreas kanseri başta olmak üzere ciddi sağlık sorunları yaşayan Chris Rea, buna rağmen uzun yıllar müzik üretmeye devam etti.26 Aralık The Cure grubunun gitaristi Perry Bamonte’nin 65 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.Açıklamada, Bamonte’nin The Cure için önemli bir isim olduğu vurgulanarak, “Sessiz, yaratıcı ve grubun hikayesinde çok özel bir yere sahipti. Ailemizin değerli bir parçasını kaybettik” ifadelerine yer verildi.14 yıl boyunca 400’den fazla konserde sahne alan müzisyen, 2022’de yeniden gruba katılmış ve son olarak 2024 yılında Londra’da konser vermişti.28 Aralık 'Ve Tanrı Kadını Yarattı' filmiyle ünlenen Fransız oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti.Kariyeri boyunca 56 filmde rol alan ve 1973 yılında henüz 39 yaşındayken oyunculuğu bırakan Bardot, hayatının geri kalanını hayvan hakları savunuculuğuna adadı.1986’da kurduğu Brigitte Bardot Vakfı aracılığıyla hayvanların korunması için uluslararası kampanyalar yürüttü. Sanat kariyeri kadar, siyasi açıklamaları ve tartışmalı çıkışlarıyla da kamuoyunda sık sık gündeme geldi.

