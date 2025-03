https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/evinde-esiyle-olu-bulunmustu-gene-hackman-ve-esinin-olum-nedeni-ortaya-cikti-1094309510.html

Evinde eşiyle ölü bulunmuştu: Gene Hackman ve eşinin ölüm nedeni ortaya çıktı

Evinde eşiyle ölü bulunmuştu: Gene Hackman ve eşinin ölüm nedeni ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Hollywood’un efsane isimlerinden, Oscar ödüllü aktör Gene Hackman, 95 yaşında doğal nedenlerle hayata veda etti. Hackman’ın, eşi Betsy Arakawa’nın ölümünden... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T09:36+0300

2025-03-08T09:36+0300

2025-03-08T09:36+0300

yaşam

abd

hollywood

gene hackman

betsy arakawa

new mexico

oscar

mississippi burning

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094077266_0:81:1443:892_1920x0_80_0_0_b664c0bd07782eda6302b5c8ceb632c8.jpg

Oscar ödüllü aktör Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa’nın cansız bedenleri evlerinde bulunmuştu. Ölümlerinin şüphe uyandırması üzerine yetkililer harekete geçmişti. New Mexico'da bulunan Adli Tıp Kurumu yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Hackman, Santa Fe'deki evinde koroner arter hastalığı nedeniyle yaşamını kaybetti. Hackman'ın ölümünde gelişmiş Alzheimer hastalığının da etkisi olduğu söyleniyor.Hackman’ın 65 yaşındaki eşi Betsy Arakawa ise, nadir görülen bir virüs nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Hantavirüs pulmoner sendromu (HPS) nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen Arakawa’nın ölümü de doğal nedenlere bağlandı. Yetkililer, Arakawa'nın Hackman'dan yaklaşık yedi gün önce hayatını kaybettiğini düşünüyor.Yetkililer, Arakawa’nın 11 Şubat'ta son kez dışarıda görüldüğünü ve Hackman’ın 18 Şubat'ta öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi. Arakawa, son olarak bir markete, eczaneye ve pet shopa gittiği görülmüş, daha sonra evine geri dönmüştü.Alzheimer'ın ilerlemiş aşamasında olan Hackman’ın, eşinin öldüğünün farkında olmama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.Ölümleri şüphe uyandırmıştıPolis, komşu güvenlik ekibinin refah kontrolü yapmasının ardından çiftin cansız bedenlerinin bulunduğunu açıklamıştı. Yetkililer, evde herhangi bir zorlama veya şüpheli bir duruma rastlanmadığını belirtti.Hackman’ın bedeni mutfağa yakın bir odada, bastonu ve güneş gözlüğü yanında bulunurken, Arakawa'nın cansız bedeni banyoda bulundu.Yetkililer, çiftin evinde kemirgen aktivitelerine dair bazı belirtiler bulduklarını ancak evin ana bölümünde virüs bulaşma riskinin düşük olduğunu belirtti. Hantavirüs çoğunlukla kemirgen dışkısı, idrarı veya salıvası ile temas sonucu solunum yoluyla bulaşıyor.Polis ayrıca evde çifte ait tıbbi ilaçlar ve özel eşyalara rastladı. Çiftin üc köpeğinden biri de evde ölü bulundu ancak yetkililer, hayvanın hantavirüsten etkilenmediğini söyledi.Gene Hackman kimdir?Gene Hackman, 30 Ocak 1930’da doğdu ve Hollywood’un en saygın oyuncularından biri olarak anıldı. Kariyerine 1960’larda başlayan Hackman, "The French Connection" ve "Unforgiven" gibi filmlerle iki Oscar kazandı. "The Conversation", "Mississippi Burning" ve "Superman" gibi unutulmaz yapımlarda da rol aldı.2004 yılında oyunculuğu bırakan Hackman, yazarlık kariyerine yöneldi ve birçok roman kaleme aldı. Son yıllarını eşi Betsy Arakawa ile birlikte New Mexico’da gözlerden uzak bir şekilde geçirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/unlu-aktor-gene-hackman-eliyle-birlikte-evinde-olu-bulundu-1094030558.html

new mexico

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gene hackman, betsy arakawa, gene hackman ölüm nedeni, gene hackman öldü mü, gene hackman kaç yaşında öldü, gene hackman eşi, gene hackman kimdir, gene hackman filmleri, gene hackman kariyeri, gene hackman oscar, gene hackman sağlık durumu, hollywood ölüm haberi, betsy arakawa ölüm nedeni, gene hackman cenaze, gene hackman son hali