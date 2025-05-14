https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/-jose-mujicaya-son-veda-uruguay-3-gunluk-yas-ilan-etti-1096231567.html
Jose Mujica'ya son veda: Uruguay 3 günlük yas ilan etti
Jose Mujica'ya son veda: Uruguay 3 günlük yas ilan etti
Sputnik Türkiye
Uruguay hükümeti, 89 yaşında yemek borusu kanseri nedeniyle hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Jose Mujica için üç günlük ulusal yas ilan etti. Latin... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T21:59+0300
2025-05-14T21:59+0300
2025-05-14T21:59+0300
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latin amerika
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cenaze töreni
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cenaze marşı
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Uruguay, eski Devlet Başkanı Jose 'Pepe' Mujica için üç günlük ulusal yas ilan ettiğini duyurdu.Latin Amerika'nın önde gelen solcu figürlerinden ve eski bir gerilla olan Mujica, tüm siyasi gruplarla diyalog kurma isteği nedeniyle geniş bir kesim tarafından saygı görüyordu. Mütevazı yaşam tarzı nedeniyle sıklıkla 'dünyanın en fakir devlet başkanı' olarak anılan Mujica, Montevideo’da düzenlenen askeri geçit töreninde son yolculuğuna uğurlandı.Mujica'nın naaşının Uruguay Yasama Sarayı'ndaki Kayıp Basamaklar Salonu'nda (Hall of the Lost Steps) devlet töreniyle halkın ziyaretine açılacağı ifade edildi. Kıtadan siyasi ve sivil toplum liderlerinin katılımının beklendiği cenaze töreninin ise 16 Mayıs Cuma günü düzenleneceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/uruguayin-eski-devlet-baskani-jose-mujica-hayatini-kaybetti-1096198109.html
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uruguay, jose mujica, latin amerika, montevideo, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze marşı, cenaze nakil aracı, tören, resmi tören, dini tören, geçit töreni, askeri geçit töreni
uruguay, jose mujica, latin amerika, montevideo, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze marşı, cenaze nakil aracı, tören, resmi tören, dini tören, geçit töreni, askeri geçit töreni
Jose Mujica'ya son veda: Uruguay 3 günlük yas ilan etti
Uruguay hükümeti, 89 yaşında yemek borusu kanseri nedeniyle hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Jose Mujica için üç günlük ulusal yas ilan etti. Latin Amerika'nın dört bir yanından siyasi ve sosyal liderler cenaze törenine katılırken Mujica için Montevideo’da askeri geçit töreni düzenlendi.
Uruguay, eski Devlet Başkanı Jose 'Pepe' Mujica için üç günlük ulusal yas ilan ettiğini duyurdu.
Latin Amerika'nın önde gelen solcu figürlerinden ve eski bir gerilla olan Mujica, tüm siyasi gruplarla diyalog kurma isteği nedeniyle geniş bir kesim tarafından saygı görüyordu. Mütevazı yaşam tarzı nedeniyle sıklıkla 'dünyanın en fakir devlet başkanı' olarak anılan Mujica, Montevideo’da düzenlenen askeri geçit töreninde son yolculuğuna uğurlandı.
Mujica'nın naaşının Uruguay Yasama Sarayı'ndaki Kayıp Basamaklar Salonu'nda (Hall of the Lost Steps) devlet töreniyle halkın ziyaretine açılacağı ifade edildi. Kıtadan siyasi ve sivil toplum liderlerinin katılımının beklendiği cenaze töreninin ise 16 Mayıs Cuma günü düzenleneceği açıklandı.