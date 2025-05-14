https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/-jose-mujicaya-son-veda-uruguay-3-gunluk-yas-ilan-etti-1096231567.html

Jose Mujica'ya son veda: Uruguay 3 günlük yas ilan etti

Jose Mujica'ya son veda: Uruguay 3 günlük yas ilan etti

Sputnik Türkiye

Uruguay hükümeti, 89 yaşında yemek borusu kanseri nedeniyle hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Jose Mujica için üç günlük ulusal yas ilan etti. Latin... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T21:59+0300

2025-05-14T21:59+0300

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dünya

uruguay

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Uruguay, eski Devlet Başkanı Jose 'Pepe' Mujica için üç günlük ulusal yas ilan ettiğini duyurdu.Latin Amerika'nın önde gelen solcu figürlerinden ve eski bir gerilla olan Mujica, tüm siyasi gruplarla diyalog kurma isteği nedeniyle geniş bir kesim tarafından saygı görüyordu. Mütevazı yaşam tarzı nedeniyle sıklıkla 'dünyanın en fakir devlet başkanı' olarak anılan Mujica, Montevideo’da düzenlenen askeri geçit töreninde son yolculuğuna uğurlandı.Mujica'nın naaşının Uruguay Yasama Sarayı'ndaki Kayıp Basamaklar Salonu'nda (Hall of the Lost Steps) devlet töreniyle halkın ziyaretine açılacağı ifade edildi. Kıtadan siyasi ve sivil toplum liderlerinin katılımının beklendiği cenaze töreninin ise 16 Mayıs Cuma günü düzenleneceği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/uruguayin-eski-devlet-baskani-jose-mujica-hayatini-kaybetti-1096198109.html

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