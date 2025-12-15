Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Los Angeles’taki evlerinde ölü bulundu: Polis soruşturma başlattı

Türkiye
Yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner’in Los Angeles’taki evlerinde ölü bulunduğu bildirildi. Polis, kimlik doğrulamasının ardından kapsamlı bir ölüm soruşturması yürütüldüğünü açıkladı.
ABD'li ünlü yönetmen ve oyuncu Rob Reiner ile eşi Michelle Singer Reiner, pazar günü Los Angeles'ın Brentwood semtinde bulunan evlerinde ölü bulundu. ABD medyasına konuşan Reiner ailesine yakın bir kaynak, çiftin bıçaklanma sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini öne sürdü.78 yaşındaki Rob Reiner, “Prenses Gelin”, "Harry Sally ile Tanışınca” ve En İyi Film dalında Oscar’a aday gösterilen “Birkaç İyi Adam” gibi yapımlarla tanınıyordu. Reiner, bu yıl Hulu dizisi “The Bear”da dört bölümde yer almış, ayrıca yönettiği “Spinal Tap II: Son Devam Ediyor” projesinde de izleyici karşısına çıkmıştı.Los Angeles Polis Departmanı, pazar günü Reiner'ın evinden gelen 'iki kişinin hayatını kaybettiğine' dair gelen ihbar üzerine olaya müdahale edildiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Los Angeles Emniyet Müdür Yardımcısı Alan Hamilton, şu ana kadar 'şüpheli tespit edilmediğini ve gözaltı yapılmadığını' ifade ederken, aile üyelerinin ifadelerinin alınacağını aktardı. Rob Reiner ve Michele Singer Reiner’in üç çocukları bulunuyor. Reiner’ın, eski eşi Penny Marshall’dan olan evlatlık kızı Tracy Reiner, babasını olaydan bir gün önce bir aile buluşmasında gördüğünü belirterek, “Şoktayım, ne söyleyeceğimi bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
ABD’li yönetmen Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner’in Los Angeles’taki evlerinde ölü bulunduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıklarken ünlü çiftin 'bıçaklanarak' öldürüldüğü iddia edildi.
ABD'li ünlü yönetmen ve oyuncu Rob Reiner ile eşi Michelle Singer Reiner, pazar günü Los Angeles'ın Brentwood semtinde bulunan evlerinde ölü bulundu. ABD medyasına konuşan Reiner ailesine yakın bir kaynak, çiftin bıçaklanma sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini öne sürdü.
78 yaşındaki Rob Reiner, “Prenses Gelin”, "Harry Sally ile Tanışınca” ve En İyi Film dalında Oscar’a aday gösterilen “Birkaç İyi Adam” gibi yapımlarla tanınıyordu. Reiner, bu yıl Hulu dizisi “The Bear”da dört bölümde yer almış, ayrıca yönettiği “Spinal Tap II: Son Devam Ediyor” projesinde de izleyici karşısına çıkmıştı.
Los Angeles Polis Departmanı, pazar günü Reiner'ın evinden gelen 'iki kişinin hayatını kaybettiğine' dair gelen ihbar üzerine olaya müdahale edildiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Los Angeles Emniyet Müdür Yardımcısı Alan Hamilton, şu ana kadar 'şüpheli tespit edilmediğini ve gözaltı yapılmadığını' ifade ederken, aile üyelerinin ifadelerinin alınacağını aktardı. Rob Reiner ve Michele Singer Reiner’in üç çocukları bulunuyor. Reiner’ın, eski eşi Penny Marshall’dan olan evlatlık kızı Tracy Reiner, babasını olaydan bir gün önce bir aile buluşmasında gördüğünü belirterek, “Şoktayım, ne söyleyeceğimi bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
