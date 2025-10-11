Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/oscar-odullu-amerikali-oyuncu-diane-keaton-hayatini-kaybetti-1100111199.html
Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Diane Keaton, hayatını kaybetti
Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Diane Keaton, hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Diane Keaton, 79 yaşında hayatını kaybetti. 11.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-11T22:43+0300
2025-10-11T22:44+0300
dünya
abd
woody allen
oscar
the godfather
i̇ngiliz film ve televizyon sanatları akademisi (bafta)
diane keaton
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0b/1100111038_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9046802f34e49d984b08ff68c7a0dc77.jpg
People dergisi, Diane Keaton’un 79 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Sanatçının ölüm nedeni ise açıklanmadı.Amerikalı oyuncu Diane Keaton, 1977 yapımı 'Annie Hall' filmindeki en iyi kadın oyuncu rolüyle Oscar ödülü kazanmıştı.Diane Keaton kimdir?Diane Keaton, Amerikalı ünlü bir aktris, yapımcı ve yönetmendir. Keaton 5 Ocak 1946’da Los Angeles, Kaliforniya’da doğdu. Kariyeri boyunca özellikle Keaton'ın en çok bilinen rolü, 1977 yapımı 'Annie Hall' filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanmasıdır.Keaton, kariyerine 1970’lerin başında başladı ve özellikle 'The Godfather' (Baba) serisindeki Kay Adams rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Ayrıca Altın Küre ve BAFTA gibi önemli ödüller de kazanan Diane Keaton, sinema dünyasında saygın ve etkili bir figür olarak kabul ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/eski-abd-baskani-joe-bidenin-prostat-kanseri-tedavisi-kritik-asamaya-ulasti-1100109155.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0b/1100111038_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_ea2d2081c5d763e2bbdfd68e050c559e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
diane keaton, diane keaton kimdir? diane keaton kimdir, diane keaton öldü, diane keaton hayatını kaybetti
diane keaton, diane keaton kimdir? diane keaton kimdir, diane keaton öldü, diane keaton hayatını kaybetti

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Diane Keaton, hayatını kaybetti

22:43 11.10.2025 (güncellendi: 22:44 11.10.2025)
© AP Photo / Mark Von HoldenDiane Keaton
Diane Keaton - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Mark Von Holden
Abone ol
Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Diane Keaton, 79 yaşında hayatını kaybetti.
People dergisi, Diane Keaton’un 79 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sanatçının ölüm nedeni ise açıklanmadı.
Amerikalı oyuncu Diane Keaton, 1977 yapımı 'Annie Hall' filmindeki en iyi kadın oyuncu rolüyle Oscar ödülü kazanmıştı.

Diane Keaton kimdir?

Diane Keaton, Amerikalı ünlü bir aktris, yapımcı ve yönetmendir. Keaton 5 Ocak 1946’da Los Angeles, Kaliforniya’da doğdu. Kariyeri boyunca özellikle Keaton'ın en çok bilinen rolü, 1977 yapımı 'Annie Hall' filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanmasıdır.
Keaton, kariyerine 1970’lerin başında başladı ve özellikle 'The Godfather' (Baba) serisindeki Kay Adams rolüyle geniş kitlelerce tanındı.
Ayrıca Altın Küre ve BAFTA gibi önemli ödüller de kazanan Diane Keaton, sinema dünyasında saygın ve etkili bir figür olarak kabul ediliyor.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2025
DÜNYA
Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın prostat kanseri tedavisi kritik aşamaya ulaştı
18:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала