Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Diane Keaton, hayatını kaybetti
Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Diane Keaton, hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Diane Keaton, 79 yaşında hayatını kaybetti. 11.10.2025
22:43 11.10.2025 (güncellendi: 22:44 11.10.2025)
Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Diane Keaton, 79 yaşında hayatını kaybetti.
People dergisi, Diane Keaton’un 79 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sanatçının ölüm nedeni ise açıklanmadı.
Amerikalı oyuncu Diane Keaton, 1977 yapımı 'Annie Hall' filmindeki en iyi kadın oyuncu rolüyle Oscar ödülü kazanmıştı.
Diane Keaton, Amerikalı ünlü bir aktris, yapımcı ve yönetmendir. Keaton 5 Ocak 1946’da Los Angeles, Kaliforniya’da doğdu. Kariyeri boyunca özellikle Keaton'ın en çok bilinen rolü, 1977 yapımı 'Annie Hall' filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanmasıdır.
Keaton, kariyerine 1970’lerin başında başladı ve özellikle 'The Godfather' (Baba) serisindeki Kay Adams rolüyle geniş kitlelerce tanındı.
Ayrıca Altın Küre ve BAFTA gibi önemli ödüller de kazanan Diane Keaton, sinema dünyasında saygın ve etkili bir figür olarak kabul ediliyor.