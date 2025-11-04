Türkiye
ABD'nin eski başkan yardımcısı Dick Cheney hayatını kaybetti
ABD’nin eski başkan yardımcısı Dick Cheney hayatını kaybetti
ABD'nin modern döneminde öne çıkan başkan yardımcılarından ve Amerikan basınında sık sık 'şeytan' lakabıyla anılan Dick Cheney, 84 yaşında hayatını kaybetti...
Dick Cheney’nin, hatalı varsayımlar üzerine kurulu Irak savaşına ülkesini sürükleyen ekibin önde gelen isimlerinden biri olduğu biliniyordu.Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Cheney’nin zatürre ile kalp ve damar hastalıklarına bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.Açıklamada, “61 yıllık eşi Lynne, kızları Liz ve Mary ile diğer aile bireyleri, vefat ettiği sırada yanındaydı” denildi.Aile açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:'Şeytan' ve 'Darth Vader' lakaplarıDick Cheney için özellikle ABD ve uluslararası medyada zaman zaman 'şeytan', 'Darth Vader' gibi lakaplar kullanıldı.Vice filminde oynadığı Dick Cheney rolüyle müzikal ya da komedi dalında en iyi erkek oyuncu Altın Küresi'ni kazanan İngiliz aktör Christian Bale, ödül töreninde yaptığı konuşmasında "Bu rolü nasıl oynayacağım konusunda bana ilham verdiği için Şeytan'a teşekkür ederim" demişti.
14:58 04.11.2025 (güncellendi: 15:05 04.11.2025)
ABD’nin modern döneminde öne çıkan başkan yardımcılarından ve Amerikan basınında sık sık 'şeytan' lakabıyla anılan Dick Cheney, 84 yaşında hayatını kaybetti. Cheney, ABD'yi Irak işgaline götüren ekipte yer alıyordu.
Dick Cheney’nin, hatalı varsayımlar üzerine kurulu Irak savaşına ülkesini sürükleyen ekibin önde gelen isimlerinden biri olduğu biliniyordu.
Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Cheney’nin zatürre ile kalp ve damar hastalıklarına bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Açıklamada, “61 yıllık eşi Lynne, kızları Liz ve Mary ile diğer aile bireyleri, vefat ettiği sırada yanındaydı” denildi.
Aile açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

Dick Cheney, çocuklarına ve torunlarına ülkemizi sevmeyi, cesaret, onur, sevgi ve nezaketle dolu bir hayat sürmeyi ve balık tutmayı öğreten büyük bir insandı.

'Şeytan' ve 'Darth Vader' lakapları

Dick Cheney için özellikle ABD ve uluslararası medyada zaman zaman 'şeytan', 'Darth Vader' gibi lakaplar kullanıldı.
Cheney, George W. Bush yönetiminin en sert ve etkili isimlerinden biri olarak, özellikle 11 Eylül sonrası 'teröre karşı savaş' politikasının mimarıydı.
Irak işgali, Guantanamo’daki işkence programları ve gizli CIA operasyonları gibi tartışmalı kararların perde arkasındaki itici güç olarak görülüyordu.
Vice filminde oynadığı Dick Cheney rolüyle müzikal ya da komedi dalında en iyi erkek oyuncu Altın Küresi'ni kazanan İngiliz aktör Christian Bale, ödül töreninde yaptığı konuşmasında "Bu rolü nasıl oynayacağım konusunda bana ilham verdiği için Şeytan'a teşekkür ederim" demişti.
