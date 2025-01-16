Ünlü Yönetmen David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti

© AP Photo / Efrem Lukatsky David Lynch © AP Photo / Efrem Lukatsky

Yönetmen-yazar David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmen-yazar David Lynch, "Blue Velvet" ve "Mulholland Drive" gibi filmleriyle Amerikan sinemasını karanlık, surrealist bir sanat vizyonuyla radikal bir şekilde dönüştüren ve "Twin Peaks" gibi televizyon yapımlarıyla da televizyonu etkileyen önemli bir figürdü.