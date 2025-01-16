https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/unlu-yonetmen-david-lynch-78-yasinda-hayatini-kaybetti-1092765642.html
Ünlü Yönetmen David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü Yönetmen David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Yönetmen-yazar David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmen-yazar David Lynch, "Blue Velvet" ve "Mulholland Drive" gibi filmleriyle Amerikan sinemasını... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T21:51+0300
2025-01-16T21:51+0300
2025-01-16T21:51+0300
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Ünlü Yönetmen David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti
Yönetmen-yazar David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmen-yazar David Lynch, "Blue Velvet" ve "Mulholland Drive" gibi filmleriyle Amerikan sinemasını karanlık, surrealist bir sanat vizyonuyla radikal bir şekilde dönüştüren ve "Twin Peaks" gibi televizyon yapımlarıyla da televizyonu etkileyen önemli bir figürdü.