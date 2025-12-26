The Cure gitaristi Perry Bamonte 65 yaşında hayatını kaybetti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/the-cure-gitaristi-perry-bamonte-65-yasinda-hayatini-kaybetti-1102278473.html
Dünyaca ünlü rock grubu The Cure'un gitaristi Perry Bamonte, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Grubun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Bamonte'nin Noel
2025-12-26T23:21+0300
2025-12-26T23:21+0300
2025-12-26T23:21+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102278285_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_7047c540cdd4ece3d9d78a41925326e6.jpg
The Cure grubunun gitaristi Perry Bamonte’nin 65 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.Açıklamada, Bamonte’nin The Cure için önemli bir isim olduğu vurgulanarak, “Sessiz, yaratıcı ve grubun hikayesinde çok özel bir yere sahipti. Ailemizin değerli bir parçasını kaybettik” ifadelerine yer verildi.1990 yılında The Cure’a tam zamanlı üye olan Bamonte, Wish, Wild Mood Swings ve Bloodflowers albümleri başta olmak üzere birçok çalışmada gitar, bas gitar ve klavye çaldı. 14 yıl boyunca 400’den fazla konserde sahne alan müzisyen, 2022’de yeniden gruba katılmış ve son olarak 2024 yılında Londra’da konser vermişti.
Dünyaca ünlü rock grubu The Cure’un gitaristi Perry Bamonte, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Grubun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Bamonte’nin Noel döneminde kısa süren bir hastalığın ardından evinde hayatını kaybettiği bildirildi.
The Cure grubunun gitaristi Perry Bamonte’nin 65 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.
Açıklamada, Bamonte’nin The Cure için önemli bir isim olduğu vurgulanarak, “Sessiz, yaratıcı ve grubun hikayesinde çok özel bir yere sahipti. Ailemizin değerli bir parçasını kaybettik” ifadelerine yer verildi.
1990 yılında The Cure’a tam zamanlı üye olan Bamonte, Wish, Wild Mood Swings ve Bloodflowers albümleri başta olmak üzere birçok çalışmada gitar, bas gitar ve klavye çaldı.
14 yıl boyunca 400’den fazla konserde sahne alan müzisyen, 2022’de yeniden gruba katılmış ve son olarak 2024 yılında Londra’da konser vermişti.