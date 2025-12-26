https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/the-cure-gitaristi-perry-bamonte-65-yasinda-hayatini-kaybetti-1102278473.html

The Cure gitaristi Perry Bamonte 65 yaşında hayatını kaybetti

The Cure gitaristi Perry Bamonte 65 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü rock grubu The Cure'un gitaristi Perry Bamonte, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Grubun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Bamonte'nin Noel...

The Cure grubunun gitaristi Perry Bamonte’nin 65 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.Açıklamada, Bamonte’nin The Cure için önemli bir isim olduğu vurgulanarak, “Sessiz, yaratıcı ve grubun hikayesinde çok özel bir yere sahipti. Ailemizin değerli bir parçasını kaybettik” ifadelerine yer verildi.1990 yılında The Cure’a tam zamanlı üye olan Bamonte, Wish, Wild Mood Swings ve Bloodflowers albümleri başta olmak üzere birçok çalışmada gitar, bas gitar ve klavye çaldı. 14 yıl boyunca 400’den fazla konserde sahne alan müzisyen, 2022’de yeniden gruba katılmış ve son olarak 2024 yılında Londra’da konser vermişti.

