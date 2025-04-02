https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/top-gun-efsanesi-val-kilmer-hayatini-kaybetti-1095051422.html

Top Gun efsanesi Val Kilmer hayatını kaybetti

Top Gun efsanesi Val Kilmer hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Top Gun, Batman Forever, The Doors ve Heat gibi unutulmaz yapımlarla tanınan Val Kilmer, uzun süredir mücadele ettiği gırtlak kanseri nedeniyle 65 yaşında... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T08:04+0300

2025-04-02T08:04+0300

2025-04-02T08:04+0300

batman

hollywood

bruce wayne

yaşam

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Val Kilmer, bir döneme damgasını vuran filmlerdeki performanslarıyla tanınan, Hollywood’un ikonik aktörlerinden biriydi. 65 yaşındaki usta oyuncu, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberini, oyuncunun kızı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.Top Gun’ın Iceman’i ve Batman rolüyle hafızalara kazındıKilmer, sinema dünyasında özellikle 1986 yapımı Top Gun filminde canlandırdığı “Iceman” karakteriyle geniş kitlelere ulaşmıştı. Ardından 1995 yılında Batman Forever filminde Batman/Bruce Wayne rolünü üstlenerek kariyerinin zirvesine çıkmıştı. Ayrıca The Doors, The Saint ve Heat gibi yapımlarda da rol alarak Hollywood’un aranan yıldızları arasına girmişti.2014’te gırtlak kanseri teşhisi konulduUsta oyuncuya 2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Tedavi sürecinde trakeostomi dahil bir dizi cerrahi müdahale geçiren Kilmer, bu operasyonlar nedeniyle sesini büyük ölçüde kaybetti. Konuşma yetisinin azalması, oyuncunun hem özel hayatını hem de kariyerini derinden etkiledi.Sesini kaybettikten sonra zor günler geçirdiVal Kilmer, sesini kaybettikten sonra film tekliflerinde büyük bir azalma yaşadı. Uzun süre setlerden uzak kalan sanatçı, 2020 yılında yayımlanan Val adlı belgeselde kendi yaşam hikayesini ve hastalıkla mücadelesini hayranlarıyla paylaşmıştı.Sinemaya eşsiz bir miras bıraktıVal Kilmer, ardında yüzden fazla yapımda yer aldığı bir filmografi, milyonlarca hayran ve sinema tarihine geçen karakterlerle dolu bir kariyer bıraktı. Oyuncunun vefatı, sinema dünyasında büyük bir boşluk yarattı. Meslektaşları ve hayranları sosyal medyada taziye mesajları paylaşarak Kilmer’a veda etti.

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