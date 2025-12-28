https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/brigitte-bardot-91-yasinda-hayatini-kaybetti-1102300240.html

Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti

'Ve Tanrı Kadını Yarattı' filmiyle ünlenen Fransız oyuncu Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti. 1973'te kariyerini sonlandırmadan önce 56 filmde rol...

Brigitte Bardot’nun, Saint-Tropez’deki evindeyken ani bir rahatsızlık geçirmesi üzerine, yakınlardaki Toulon kentinde bulunan bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Bardot'nun, ameliyat sonrası iyileşme sürecinde olduğu biliniyordu.Küresel bir ikonduFransız sinemasının simge isimlerinden Brigitte Bardot, 1934’te Paris’te doğdu. 1950’li ve 1960’lı yıllarda rol aldığı filmlerle yalnızca Fransa’da değil, dünya genelinde ün kazanan Bardot, özellikle And God Created Woman (Ve Tanrı Kadını Yaratta' filmiyle küresel bir ikon haline geldi. Oyunculuğunun yanı sıra moda ve popüler kültür üzerinde de büyük etki yarattı.Hayatını hayvan haklarına adadı1973 yılında henüz 39 yaşındayken oyunculuğu bırakan Bardot, hayatının geri kalanını hayvan hakları savunuculuğuna adadı. 1986’da kurduğu Brigitte Bardot Vakfı aracılığıyla hayvanların korunması için uluslararası kampanyalar yürüttü. Sanat kariyeri kadar, siyasi açıklamaları ve tartışmalı çıkışlarıyla da kamuoyunda sık sık gündeme geldi.Bardot, sinemayı erken yaşta bırakmasına rağmen, 20. yüzyılın en tanınan kültür figürlerinden biri olarak anılmaya devam etti.Brigitte Bardot’nun öne çıkan filmleri

