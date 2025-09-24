Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/unlu-italyan-oyuncu-claudie-cardinale-hayatini-kaybetti-1099625929.html
Ünlü İtalyan oyuncu Claudie Cardinale hayatını kaybetti
Ünlü İtalyan oyuncu Claudie Cardinale hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Avrupa sinemasının unutulmaz yıldızları arasında yer alan İtalyan oyuncu Claudia Cardinale hayatını kaybetti. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T10:01+0300
2025-09-24T10:01+0300
yaşam
hollywood
i̇smail hacıoğlu
fahriye evcen
hayatını kaybetti
oyuncu
claudia cardinale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099624966_0:146:2048:1298_1920x0_80_0_0_91068a5be4ef2390a1ea77078e9375f8.jpg
Ünlü İtalyan oyuncu Claudia Cardinale, 87 yaşında hayata veda etti. 'Pembe Panter' ve 'Bir Zamanlar Batı'da filmleriyle tanınan Cardinale, 2010'da İsmail Hacıoğlu ve Fahriye Evcen ile başrolleri paylaştığı 'Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak' adlı Türk yapımı sinema filminde de rol almıştı. Ünlü oyuncu canlandırdığı 'Sinyora Enrica' karakteri ile ile 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanmıştı.İlginç hayat hikayesiyle tanınıyor 1938 yılında Tunus'da İtalyan bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ünlü isim 1957'de Tunus'ta düzenlenen bir güzellik yarışmasını kazanmış ve Venedik Film Festivali'ne katılma hakkı elde etti. Federico Fellini’nin “8 ½” filmiyle uluslararası üne kavuştu, aynı yıl Burt Lancaster ile birlikte oynadığı “The Leopard” filmi kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu. Hollywood kapılarını aralayan Cardinale, “Pembe Panter” ve Sergio Leone’nin “Bir Zamanlar Batı’da” adlı kült yapımlarda da başrol oynadı.Claudia Cardinale, rol aldığı filmlerin yanı sıra, Papa VI. Paul ile yaptığı görüşmeye mini etekle katılarak, Vatikan protokolünü hiçe sayan tavrıyla hafızalara kazınmıştı.Oğlunu yıllarca 'kardeşi' diye tanıttıKariyerinin ilk dönemlerinde gizli bir hamilelik yaşayan oyuncu, oğlu Patrick’i yıllarca ailesine “kardeşi” olarak tanıttı. Daha sonra yapımcı Franco Cristaldi ile yollarını ayırıp yönetmen Pasquale Squitieri ile uzun soluklu bir birliktelik yaşadı ve bu ilişkiden bir kızı oldu.Türk filminde de rol aldıClaudia Cardinale, 2010'da İsmail Hacıoğlu ve Fahriye Evcen ile başrolleri paylaştığı 'Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak' adlı Türk yapımı sinema filminde rol aldı. Candinale, canlandırdığı 'Sinyora Enrica' ile 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. Claudia Cardinale, ayrıca 27. İstanbul Film Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne lâyık görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/avustralyada-telekom-skandali-acil-cagrilar-13-saat-kesilince-en-az-4-kisi-hayatini-kaybetti-1099598616.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099624966_62:0:1987:1444_1920x0_80_0_0_71061c449f946b657a03c3eb1efce66d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hollywood, i̇smail hacıoğlu, fahriye evcen, hayatını kaybetti, oyuncu, claudia cardinale
hollywood, i̇smail hacıoğlu, fahriye evcen, hayatını kaybetti, oyuncu, claudia cardinale

Ünlü İtalyan oyuncu Claudie Cardinale hayatını kaybetti

10:01 24.09.2025
Claudia Cardinale
Claudia Cardinale - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
Abone ol
Avrupa sinemasının unutulmaz yıldızları arasında yer alan İtalyan oyuncu Claudia Cardinale hayatını kaybetti.
Ünlü İtalyan oyuncu Claudia Cardinale, 87 yaşında hayata veda etti. 'Pembe Panter' ve 'Bir Zamanlar Batı'da filmleriyle tanınan Cardinale, 2010'da İsmail Hacıoğlu ve Fahriye Evcen ile başrolleri paylaştığı 'Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak' adlı Türk yapımı sinema filminde de rol almıştı. Ünlü oyuncu canlandırdığı 'Sinyora Enrica' karakteri ile ile 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanmıştı.
Claudia Cardinale
Claudia Cardinale - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
Claudia Cardinale

İlginç hayat hikayesiyle tanınıyor

1938 yılında Tunus'da İtalyan bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ünlü isim 1957'de Tunus'ta düzenlenen bir güzellik yarışmasını kazanmış ve Venedik Film Festivali'ne katılma hakkı elde etti.
Federico Fellini’nin “8 ½” filmiyle uluslararası üne kavuştu, aynı yıl Burt Lancaster ile birlikte oynadığı “The Leopard” filmi kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu. Hollywood kapılarını aralayan Cardinale, “Pembe Panter” ve Sergio Leone’nin “Bir Zamanlar Batı’da” adlı kült yapımlarda da başrol oynadı.
Claudia Cardinale, rol aldığı filmlerin yanı sıra, Papa VI. Paul ile yaptığı görüşmeye mini etekle katılarak, Vatikan protokolünü hiçe sayan tavrıyla hafızalara kazınmıştı.
Claudia Cardinale
Claudia Cardinale - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
Claudia Cardinale

Oğlunu yıllarca 'kardeşi' diye tanıttı

Kariyerinin ilk dönemlerinde gizli bir hamilelik yaşayan oyuncu, oğlu Patrick’i yıllarca ailesine “kardeşi” olarak tanıttı. Daha sonra yapımcı Franco Cristaldi ile yollarını ayırıp yönetmen Pasquale Squitieri ile uzun soluklu bir birliktelik yaşadı ve bu ilişkiden bir kızı oldu.

Türk filminde de rol aldı

Claudia Cardinale
Claudia Cardinale - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
Claudia Cardinale
Claudia Cardinale, 2010'da İsmail Hacıoğlu ve Fahriye Evcen ile başrolleri paylaştığı 'Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak' adlı Türk yapımı sinema filminde rol aldı. Candinale, canlandırdığı 'Sinyora Enrica' ile 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. Claudia Cardinale, ayrıca 27. İstanbul Film Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne lâyık görüldü.
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
DÜNYA
Avustralya’da telekom skandalı: Acil çağrılar 13 saat kesilince en az 4 kişi hayatını kaybetti
Dün, 14:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала