Ünlü İtalyan oyuncu Claudie Cardinale hayatını kaybetti
Avrupa sinemasının unutulmaz yıldızları arasında yer alan İtalyan oyuncu Claudia Cardinale hayatını kaybetti. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
Ünlü İtalyan oyuncu Claudia Cardinale, 87 yaşında hayata veda etti. 'Pembe Panter' ve 'Bir Zamanlar Batı'da filmleriyle tanınan Cardinale, 2010'da İsmail Hacıoğlu ve Fahriye Evcen ile başrolleri paylaştığı 'Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak' adlı Türk yapımı sinema filminde de rol almıştı. Ünlü oyuncu canlandırdığı 'Sinyora Enrica' karakteri ile ile 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanmıştı.İlginç hayat hikayesiyle tanınıyor 1938 yılında Tunus'da İtalyan bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ünlü isim 1957'de Tunus'ta düzenlenen bir güzellik yarışmasını kazanmış ve Venedik Film Festivali'ne katılma hakkı elde etti. Federico Fellini’nin “8 ½” filmiyle uluslararası üne kavuştu, aynı yıl Burt Lancaster ile birlikte oynadığı “The Leopard” filmi kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu. Hollywood kapılarını aralayan Cardinale, “Pembe Panter” ve Sergio Leone’nin “Bir Zamanlar Batı’da” adlı kült yapımlarda da başrol oynadı.Claudia Cardinale, rol aldığı filmlerin yanı sıra, Papa VI. Paul ile yaptığı görüşmeye mini etekle katılarak, Vatikan protokolünü hiçe sayan tavrıyla hafızalara kazınmıştı.Oğlunu yıllarca 'kardeşi' diye tanıttıKariyerinin ilk dönemlerinde gizli bir hamilelik yaşayan oyuncu, oğlu Patrick’i yıllarca ailesine “kardeşi” olarak tanıttı. Daha sonra yapımcı Franco Cristaldi ile yollarını ayırıp yönetmen Pasquale Squitieri ile uzun soluklu bir birliktelik yaşadı ve bu ilişkiden bir kızı oldu.Türk filminde de rol aldıClaudia Cardinale, 2010'da İsmail Hacıoğlu ve Fahriye Evcen ile başrolleri paylaştığı 'Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak' adlı Türk yapımı sinema filminde rol aldı. Candinale, canlandırdığı 'Sinyora Enrica' ile 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. Claudia Cardinale, ayrıca 27. İstanbul Film Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne lâyık görüldü.
