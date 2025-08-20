Ünlü ABD'li yargıç Frank Caprio hayatını kaybetti

Yargıç Frank Caprio, pankreas kanserine karşı uzun ve cesur bir mücadelenin ardından 88 yaşında huzur içinde hayata veda etti.

Şefkati, alçakgönüllülüğü ve insanların iyiliğine olan sarsılmaz inancıyla sevilen Yargıç Caprio, mahkeme salonunda ve mahkeme dışında yaptığı çalışmalarla milyonlarca insanın hayatına dokundu.

Sıcakkanlılığı, mizah anlayışı ve nezaketiyle, onu tanıyan herkeste silinmez bir iz bıraktı. Sadece saygın bir yargıç olarak değil, aynı zamanda sadık bir eş, baba, büyükbaba, büyük büyükbaba ve arkadaş olarak da hatırlanacak.

Mirası, ilham verdiği sayısız iyilik hareketiyle yaşamaya devam ediyor. Onun anısına, her gün yaptığı gibi, dünyaya biraz daha fazla şefkat getirmek için çabalayalım.