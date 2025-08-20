https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/unlu-abdli-yargic-frank-caprio-hayatini-kaybetti-1098732149.html
Ünlü ABD'li yargıç Frank Caprio hayatını kaybetti
Merhametli bulunan kararlarıyla dünya çapında milyonların sevgisini kazanan ve 'babacan yargıç' olarak tanınan Frank Caprio, 88 yaşında yaşamını yitirdi.Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Caprio, Rhode Island eyaletinde hayatını kaybetti. Ölüm haberi, ailesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla doğrulandı.Caprio'nun ailesi tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Merhametli bulunan kararlarıyla dünya çapında milyonların sevgisini kazanan ve 'babacan yargıç' olarak tanınan Frank Caprio, 88 yaşında yaşamını yitirdi.
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Caprio, Rhode Island eyaletinde hayatını kaybetti. Ölüm haberi, ailesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla doğrulandı.
Caprio'nun ailesi tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Yargıç Frank Caprio, pankreas kanserine karşı uzun ve cesur bir mücadelenin ardından 88 yaşında huzur içinde hayata veda etti.
Şefkati, alçakgönüllülüğü ve insanların iyiliğine olan sarsılmaz inancıyla sevilen Yargıç Caprio, mahkeme salonunda ve mahkeme dışında yaptığı çalışmalarla milyonlarca insanın hayatına dokundu.
Sıcakkanlılığı, mizah anlayışı ve nezaketiyle, onu tanıyan herkeste silinmez bir iz bıraktı. Sadece saygın bir yargıç olarak değil, aynı zamanda sadık bir eş, baba, büyükbaba, büyük büyükbaba ve arkadaş olarak da hatırlanacak.
Mirası, ilham verdiği sayısız iyilik hareketiyle yaşamaya devam ediyor. Onun anısına, her gün yaptığı gibi, dünyaya biraz daha fazla şefkat getirmek için çabalayalım.