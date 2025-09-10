https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/trump-yanlisi-siyasetci-charlie-kirk-utahta-suikaste-ugradi-1099270598.html
Trump yanlısı siyasetçi Charlie Kirk, Utah’ta suikaste uğradı
Trump yanlısı siyasetçi Charlie Kirk, Utah’ta suikaste uğradı
Sputnik Türkiye
ABD’de muhafazakar aktivist ve Turning Point USA kurucusu Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğradı. 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T22:49+0300
2025-09-10T22:49+0300
2025-09-10T22:49+0300
dünya
abd
donald trump
siyaset
siyaset gündemi
saldırı
silahlı saldırı
saldırı girişimi
okul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099270424_0:11:599:348_1920x0_80_0_0_c8b63e3722c05d44d5c7b60d1be150b3.jpg
Trump yanlısı Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte vuruldu.Edinilen bilgiye göre, Kirk konuşma yaptığı sırada yaklaşık 200 metre mesafedeki bir kampüs binasından ateş açıldı. Boynundan vurulan Kirk, ağır kan kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Üniversite yönetimi saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.Kirk’ün kurucusu olduğu Turning Point USA da olayı doğrularken, destek mesajları yayımladı.Olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, “Charlie Kirk için dua edin, Tanrı onu korusun” mesajını paylaştı. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler de saldırıyı kınayarak Kirk’e geçmiş olsun dileklerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/trump-suikasti-saldirgan-kennedy-suikastini-arastirmis-1087409019.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099270424_33:0:565:399_1920x0_80_0_0_a7acd22e41cdfad9a5e5f4c66548d4d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, siyaset, siyaset gündemi, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, okul
abd, donald trump, siyaset, siyaset gündemi, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, okul
Trump yanlısı siyasetçi Charlie Kirk, Utah’ta suikaste uğradı
ABD’de muhafazakar aktivist ve Turning Point USA kurucusu Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğradı.
Trump yanlısı Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte vuruldu.
Edinilen bilgiye göre, Kirk konuşma yaptığı sırada yaklaşık 200 metre mesafedeki bir kampüs binasından ateş açıldı. Boynundan vurulan Kirk, ağır kan kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Üniversite yönetimi saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.
Kirk’ün kurucusu olduğu Turning Point USA da olayı doğrularken, destek mesajları yayımladı.
Olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, “Charlie Kirk için dua edin, Tanrı onu korusun” mesajını paylaştı. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler de saldırıyı kınayarak Kirk’e geçmiş olsun dileklerini iletti.