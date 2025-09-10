https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/trump-yanlisi-siyasetci-charlie-kirk-utahta-suikaste-ugradi-1099270598.html

Trump yanlısı siyasetçi Charlie Kirk, Utah’ta suikaste uğradı

ABD’de muhafazakar aktivist ve Turning Point USA kurucusu Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğradı. 10.09.2025, Sputnik Türkiye

Trump yanlısı Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte vuruldu.Edinilen bilgiye göre, Kirk konuşma yaptığı sırada yaklaşık 200 metre mesafedeki bir kampüs binasından ateş açıldı. Boynundan vurulan Kirk, ağır kan kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Üniversite yönetimi saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.Kirk’ün kurucusu olduğu Turning Point USA da olayı doğrularken, destek mesajları yayımladı.Olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, “Charlie Kirk için dua edin, Tanrı onu korusun” mesajını paylaştı. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler de saldırıyı kınayarak Kirk’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

