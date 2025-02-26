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Gossip Girl dizisinin yıldız ismi 39 yaşında hayatını kaybetti
Gossip Girl dizisinin yıldız ismi 39 yaşında hayatını kaybetti
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Gossip Girl dizisinin sevilen oyuncusu Michelle Trachtenber, 39 yaşında hayatını kaybetti. Yakın zamanda karaciğer nakli geçiren ünlü ismin New York'taki... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
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Buffy the Vampire Slayer ve Gossip Girl gibi sevilen dizilerdeki performanslarıyla tanınan Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti. New York'taki dairesinde, annesi tarafından yerel saatle sabah saat 8 civarında ölü olarak bulunan Trachtenberg, yakın zamanda karaciğer nakli geçirdiği ifade edildi. Ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı düşünülürken, kesin neden adli tıp incelemesiyle belirlenecek. Ünlü dizi Gossip Girl'deki Georgina Sparks rolüyle şöhrete kavuşan Michelle Trachtenberg'in karaciğer nakli nedeniyle komplikasyonlar yaşamış olabileceği belirtildi.Michelle Trachtenberg kimdir?11 Ekim 1985 doğumlu Amerikalı oyuncu Michelle Trachtenberg çocuk yaşlarda oyunculuğa başladı ve ilk kez Nickelodeon'da yayınlanan The Adventures of Pete &amp; Pete dizisi ve Harriet the Spy filmiyle dikkatleri üzerine çekti. En büyük çıkışını, 2000-2003 yılları arasında Buffy the Vampire Slayer dizisinde Sarah Michelle Gellar’ın canlandırdığı başkarakterin genç kız kardeşi Dawn olarak yaptı. Bu rolüyle büyük bir popülerlik kazanmış ve 2001 yılında Teen Choice Awards’da 'En İyi TV Yan Karakteri' kategorisinde aday gösterilmişti. Daha sonra, 2008-2012 yılları arasında Gossip Girl dizisinde kötü karakter Georgina Sparks'ı canlandırarak dünya çapında tanınmıştı.
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Gossip Girl dizisinin yıldız ismi 39 yaşında hayatını kaybetti

21:56 26.02.2025 (güncellendi: 22:00 26.02.2025)
© Fotoğraf : Michelle Trachtenberg XMichelle Trachtenberg
Michelle Trachtenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© Fotoğraf : Michelle Trachtenberg X
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Gossip Girl dizisinin sevilen oyuncusu Michelle Trachtenber, 39 yaşında hayatını kaybetti. Yakın zamanda karaciğer nakli geçiren ünlü ismin New York'taki Columbus Circle yakınlarındaki dairesinde, sabah saat 8 civarında annesi tarafından ölü olarak bulunduğu açıklandı.
Buffy the Vampire Slayer ve Gossip Girl gibi sevilen dizilerdeki performanslarıyla tanınan Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti.
New York'taki dairesinde, annesi tarafından yerel saatle sabah saat 8 civarında ölü olarak bulunan Trachtenberg, yakın zamanda karaciğer nakli geçirdiği ifade edildi. Ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı düşünülürken, kesin neden adli tıp incelemesiyle belirlenecek. Ünlü dizi Gossip Girl'deki Georgina Sparks rolüyle şöhrete kavuşan Michelle Trachtenberg'in karaciğer nakli nedeniyle komplikasyonlar yaşamış olabileceği belirtildi.

Michelle Trachtenberg kimdir?

11 Ekim 1985 doğumlu Amerikalı oyuncu Michelle Trachtenberg çocuk yaşlarda oyunculuğa başladı ve ilk kez Nickelodeon'da yayınlanan The Adventures of Pete & Pete dizisi ve Harriet the Spy filmiyle dikkatleri üzerine çekti. En büyük çıkışını, 2000-2003 yılları arasında Buffy the Vampire Slayer dizisinde Sarah Michelle Gellar’ın canlandırdığı başkarakterin genç kız kardeşi Dawn olarak yaptı. Bu rolüyle büyük bir popülerlik kazanmış ve 2001 yılında Teen Choice Awards’da 'En İyi TV Yan Karakteri' kategorisinde aday gösterilmişti. Daha sonra, 2008-2012 yılları arasında Gossip Girl dizisinde kötü karakter Georgina Sparks'ı canlandırarak dünya çapında tanınmıştı.
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