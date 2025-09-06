https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/91-yasinda-hayatini-kaybeden-giorgio-armaninin-12-milyar-dolarlik-moda-imparatorlugu-kime-kalacak-1099157252.html

91 yaşında hayatını kaybeden Giorgio Armani'nin 12 milyar dolarlık moda imparatorluğu kime kalacak?

91 yaşında hayatını kaybeden Giorgio Armani'nin 12 milyar dolarlık moda imparatorluğu kime kalacak?

Dünya modasının efsanesi Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti. 12,1 milyar dolarlık serveti ve Armani imparatorluğunun mirası ailesi, iş ortakları ve Armani Vakfı tarafından korunacak.

Milan merkezli Armani Group, 91 yaşında hayatını kaybeden Giorgio Armani’nin ölümünü 'sonsuz bir üzüntüyle' duyurdu. Ünlü tasarımcının sağlık durumu son yıllarda kötüleşmişti. Cenaze töreni halka açık şekilde Milan’da düzenlenecek, özel bir tören ise yakın aile ve arkadaşlarıyla gerçekleştirilecek.Moda dünyasında devrim yaratmıştı1975’te kurduğu Giorgio Armani markasıyla modern modaya yön veren Armani, minimalist, lüks ve kırmızı halı estetiğiyle tanınıyordu. 200’den fazla filmde kostüm tasarlayan Armani, Hollywood yıldızlarıyla olan işbirlikleriyle de ön plana çıktı.Peki serveti ne kadar?Forbes verilerine göre Armani’nin net serveti 12.1 milyar dolar seviyesindeydi. Bu servetin temelini, Giorgio Armani markası ve ona bağlı Emporio Armani, A|X Exchange gibi yan şirketler oluşturuyordu. 2024’te grup, 2.3 milyar dolar gelir elde etti. Armani ayrıca lüks otel yatırımları, Olimpia Milano basketbol kulübü ve 200 feet’lik yat sahibi olarak servetini çeşitlendirmişti.Mirası kime kalacak?Armani’nin çocuğu yoktu, ancak iş ve miras planını uzun yıllar önceden belirlemişti. Financial Times’a verdiği son röportajda, şirket sorumluluklarını “yakın çalışma arkadaşlarına, ailesine ve tüm ekip üyelerine kademeli olarak devretmek” istediğini belirtmişti.2016’da hazırlanan şirket tüzüğü, gelecek stil direktörlerinin atanması ve şirketin hisselerinin yönetim şekli gibi detayları belirleyerek, Armani imparatorluğunun sürekliliğini güvence altına aldı.

