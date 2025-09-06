https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/91-yasinda-hayatini-kaybeden-giorgio-armaninin-12-milyar-dolarlik-moda-imparatorlugu-kime-kalacak-1099157252.html
91 yaşında hayatını kaybeden Giorgio Armani'nin 12 milyar dolarlık moda imparatorluğu kime kalacak?
91 yaşında hayatını kaybeden Giorgio Armani'nin 12 milyar dolarlık moda imparatorluğu kime kalacak?
Sputnik Türkiye
Dünya modasının efsanesi Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti. 12,1 milyar dolarlık serveti ve Armani imparatorluğunun mirası ailesi, iş ortakları ve Armani Vakfı tarafından korunacak.
2025-09-06T13:05+0300
2025-09-06T13:05+0300
2025-09-06T13:05+0300
yaşam
armani
giorgio armani
milan
miras
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099107544_0:0:1992:1122_1920x0_80_0_0_902e04bee2d4b364350c097d4ac98455.jpg
Milan merkezli Armani Group, 91 yaşında hayatını kaybeden Giorgio Armani’nin ölümünü 'sonsuz bir üzüntüyle' duyurdu. Ünlü tasarımcının sağlık durumu son yıllarda kötüleşmişti. Cenaze töreni halka açık şekilde Milan’da düzenlenecek, özel bir tören ise yakın aile ve arkadaşlarıyla gerçekleştirilecek.Moda dünyasında devrim yaratmıştı1975’te kurduğu Giorgio Armani markasıyla modern modaya yön veren Armani, minimalist, lüks ve kırmızı halı estetiğiyle tanınıyordu. 200’den fazla filmde kostüm tasarlayan Armani, Hollywood yıldızlarıyla olan işbirlikleriyle de ön plana çıktı.Peki serveti ne kadar?Forbes verilerine göre Armani’nin net serveti 12.1 milyar dolar seviyesindeydi. Bu servetin temelini, Giorgio Armani markası ve ona bağlı Emporio Armani, A|X Exchange gibi yan şirketler oluşturuyordu. 2024’te grup, 2.3 milyar dolar gelir elde etti. Armani ayrıca lüks otel yatırımları, Olimpia Milano basketbol kulübü ve 200 feet’lik yat sahibi olarak servetini çeşitlendirmişti.Mirası kime kalacak?Armani’nin çocuğu yoktu, ancak iş ve miras planını uzun yıllar önceden belirlemişti. Financial Times’a verdiği son röportajda, şirket sorumluluklarını “yakın çalışma arkadaşlarına, ailesine ve tüm ekip üyelerine kademeli olarak devretmek” istediğini belirtmişti.2016’da hazırlanan şirket tüzüğü, gelecek stil direktörlerinin atanması ve şirketin hisselerinin yönetim şekli gibi detayları belirleyerek, Armani imparatorluğunun sürekliliğini güvence altına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/italyan-moda-tasarimcisi-giorgio-armani-oldu-1099107470.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099107544_0:0:1992:1494_1920x0_80_0_0_081ae0bca9e851bd8c3a025b057cfb76.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
giorgio armani, armani serveti, armani mirası, armani ölümü, armani mirasçıları, armani vakfı, armani grup, lüks moda, moda efsanesi, armani net worth
giorgio armani, armani serveti, armani mirası, armani ölümü, armani mirasçıları, armani vakfı, armani grup, lüks moda, moda efsanesi, armani net worth
91 yaşında hayatını kaybeden Giorgio Armani'nin 12 milyar dolarlık moda imparatorluğu kime kalacak?
Dünya modasının efsanesi Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü modacının ölümünün ardından akıllara 12.1 milyar dolarlık serveti ve Armani imparatorluğunun kime miras kalacağı sorusu geldi. Zira Armani hiç evlenmedi ve çocuğunu da yok.
Milan merkezli Armani Group, 91 yaşında hayatını kaybeden Giorgio Armani’nin ölümünü 'sonsuz bir üzüntüyle' duyurdu. Ünlü tasarımcının sağlık durumu son yıllarda kötüleşmişti. Cenaze töreni halka açık şekilde Milan’da düzenlenecek, özel bir tören ise yakın aile ve arkadaşlarıyla gerçekleştirilecek.
Moda dünyasında devrim yaratmıştı
1975’te kurduğu Giorgio Armani markasıyla modern modaya yön veren Armani, minimalist, lüks ve kırmızı halı estetiğiyle tanınıyordu. 200’den fazla filmde kostüm tasarlayan Armani, Hollywood yıldızlarıyla olan işbirlikleriyle de ön plana çıktı.
Forbes verilerine göre Armani’nin net serveti 12.1 milyar dolar seviyesindeydi. Bu servetin temelini, Giorgio Armani markası ve ona bağlı Emporio Armani, A|X Exchange gibi yan şirketler oluşturuyordu. 2024’te grup, 2.3 milyar dolar gelir elde etti. Armani ayrıca lüks otel yatırımları, Olimpia Milano basketbol kulübü ve 200 feet’lik yat sahibi olarak servetini çeşitlendirmişti.
Armani’nin çocuğu yoktu, ancak iş ve miras planını uzun yıllar önceden belirlemişti. Financial Times’a verdiği son röportajda, şirket sorumluluklarını “yakın çalışma arkadaşlarına, ailesine ve tüm ekip üyelerine kademeli olarak devretmek” istediğini belirtmişti.
Aile üyeleri:
Kız kardeşi Rosanna, yeğenleri Silvana, Roberta ve Andrea Armani
Uzun süreli işbirlikçisi:
Pantaleo Dell’Orco (Armani Group’un erkek stilinden sorumlu başkan yardımcısı)
Armani Vakfı:
2016’da kurulan vakıf, Armani mirasının korunmasında Rolex modeline benzer şekilde rol oynuyor.
2016’da hazırlanan şirket tüzüğü, gelecek stil direktörlerinin atanması ve şirketin hisselerinin yönetim şekli gibi detayları belirleyerek, Armani imparatorluğunun sürekliliğini güvence altına aldı.