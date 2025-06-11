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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/beach-boys-kurucusu-brian-wilson-hayatini-kaybetti-1096957816.html
Beach Boys kurucusu Brian Wilson hayatını kaybetti
Beach Boys kurucusu Brian Wilson hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Beach Boys grubunun müzisyeni, söz yazarı ve yapımcısı Brian Wilson, 82 yaşında hayatını kaybetti. Pop müzik tarihinin en saf ve güzel eserlerinden bazılarına... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T22:05+0300
2025-06-11T22:07+0300
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Beach Boys grubunun kurucularından Brian Wilson, 82 yaşında hayatını kaybetti.Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Wilson’un ailesi “Sevgili babamız Brian Wilson’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Şu anda kelimeleri bulmakta zorlanıyoruz. Bu süreçte lütfen yas tutan ailemizin mahremiyetine saygı gösterin. Acımızı dünyayla paylaştığımızın farkındayız” dedi.1962-1966 yılları arasında Beach Boys, çoğu Brian Wilson tarafından yazılan veya ortak yazılan ve prodüksiyonu yapılan 10 tane Top-10 ve 7 tane Top-40 hite imza attı. Beatles dışında o dönemde onların popülaritesine erişebilen başka bir grup yoktu.Wilson, 1966 tarihli başyapıt 'Pet Sounds', karmaşık yapısıyla dikkat çeken 'Good Vibrations' ve tamamlanamayan efsanevi albüm 'Smile' rock müziğin sınırlarını zorladı. Ayrıca grubun en bilinen şarkısı California Dreamin' dünya çapında hit haline geldi.
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müzik, klasik müzik, müzik albümü, elektronik müzik, rock, punk rock, abd
müzik, klasik müzik, müzik albümü, elektronik müzik, rock, punk rock, abd

Beach Boys kurucusu Brian Wilson hayatını kaybetti

22:05 11.06.2025 (güncellendi: 22:07 11.06.2025)
© AP PhotoBrian Wilson
Brian Wilson - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© AP Photo
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Beach Boys grubunun müzisyeni, söz yazarı ve yapımcısı Brian Wilson, 82 yaşında hayatını kaybetti. Pop müzik tarihinin en saf ve güzel eserlerinden bazılarına imza atan Wilson’ın ölümü, ailesi tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.
Beach Boys grubunun kurucularından Brian Wilson, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Wilson’un ailesi “Sevgili babamız Brian Wilson’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Şu anda kelimeleri bulmakta zorlanıyoruz. Bu süreçte lütfen yas tutan ailemizin mahremiyetine saygı gösterin. Acımızı dünyayla paylaştığımızın farkındayız” dedi.
1962-1966 yılları arasında Beach Boys, çoğu Brian Wilson tarafından yazılan veya ortak yazılan ve prodüksiyonu yapılan 10 tane Top-10 ve 7 tane Top-40 hite imza attı. Beatles dışında o dönemde onların popülaritesine erişebilen başka bir grup yoktu.
Wilson, 1966 tarihli başyapıt 'Pet Sounds', karmaşık yapısıyla dikkat çeken 'Good Vibrations' ve tamamlanamayan efsanevi albüm 'Smile' rock müziğin sınırlarını zorladı. Ayrıca grubun en bilinen şarkısı California Dreamin' dünya çapında hit haline geldi.
İlhan Şeşen - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
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