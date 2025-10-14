https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/trump-silahli-saldirida-hayatini-kaybeden-charlie-kirke-ozgurluk-madalyasi-verecek-1100180682.html

Trump, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Charlie Kirk’e 'Özgürlük Madalyası' verecek

Trump, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Charlie Kirk’e 'Özgürlük Madalyası' verecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, eylül ayında Utah’ta öldürülen muhafazakar aktivist Charlie Kirk’e ülkenin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük... 14.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-14T17:31+0300

2025-10-14T17:31+0300

2025-10-14T17:31+0300

dünya

abd

donald trump

charlie kirk

charlie kirk kimdir?

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099274505_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_769c16e43825d0d2a3ece326ce42968a.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, eylül ayında Utah’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden aktivist Charlie Kirk’e, ülkenin en yüksek sivil onuru olan Başkanlık Özgürlük Madalyasını vereceğini duyurdu.Kirk, 10 Eylül’de Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen “The American Comeback Tour” etkinliğinde konuşma yaptığı sırada vurularak öldürülmüştü. Trump, ölüm haberinin ardından Kirk’ü “kendi kuşağının devi” olarak nitelendirmiş ve onun anısına bu ödülü vereceğini açıklamıştı. Tören, Trump’ın Orta Doğu ziyareti dönüşünde, İsrail ve Hamas arasında aracılık ettiği ateşkesin ardından Washington’da düzenlenecek.Kirk’in eşi Erika Kirk’ün de katılacağı törene binlerce kişinin davet edildiği bildirildi. Trump, Kirk'ün ölümünün ardından Arizona’da gerçekleştirilen anma töreninde “Charlie sadece bir dost değil, aynı zamanda Amerika’nın en büyük vatanseverlerinden biriydi. Onun sesi kuşaklar boyunca yankılanacak” ifadelerini kullanmıştı.ABD'de Kongre, Kirk’ün doğum günü olan 14 Ekim’i “Ulusal Anma Günü” ilan eden bir karar tasarısını geçtiğimiz hafta kabul etmişti.Başkanlık Özgürlük Madalyası Nedir?Başkanlık Özgürlük Madalyası, ABD’nin sivil alandaki en yüksek onur ödülüdür. Sanat, bilim, kamu hizmeti ve politikada üstün başarı gösteren kişilere verilir. Ödül, Amerikan toplumuna kalıcı katkılarda bulunan bireylerin başarılarını onurlandırmayı amaçlar.Charlie Kirk Kimdir?Charlie Kirk, Turning Point USA adlı muhafazakar gençlik örgütünün kurucusudur. ABD’de özellikle üniversitelerde genç muhafazakarları organize ederek Donald Trump’ın politik hareketine destek sağlamasıyla biliniyordu. 10 Eylül’de Utah Valley Üniversitesi’nde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Kirk’in bazı açıklamaları, silah politikaları, ırk ve LGBTQ konularındaki görüşleri nedeniyle liberal çevrelerden eleştiri almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/charlie-kirk-anmasinda-one-cikanlar-trump-muhaliflerimden-nefret-ediyorum-1099567686.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, charlie kirk, charlie kirk kimdir?