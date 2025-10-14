https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/trump-silahli-saldirida-hayatini-kaybeden-charlie-kirke-ozgurluk-madalyasi-verecek-1100180682.html
Trump, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Charlie Kirk’e 'Özgürlük Madalyası' verecek
Trump, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Charlie Kirk’e 'Özgürlük Madalyası' verecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, eylül ayında Utah’ta öldürülen muhafazakar aktivist Charlie Kirk’e ülkenin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük... 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T17:31+0300
2025-10-14T17:31+0300
2025-10-14T17:31+0300
dünya
abd
donald trump
charlie kirk
charlie kirk kimdir?
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099274505_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_769c16e43825d0d2a3ece326ce42968a.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, eylül ayında Utah’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden aktivist Charlie Kirk’e, ülkenin en yüksek sivil onuru olan Başkanlık Özgürlük Madalyasını vereceğini duyurdu.Kirk, 10 Eylül’de Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen “The American Comeback Tour” etkinliğinde konuşma yaptığı sırada vurularak öldürülmüştü. Trump, ölüm haberinin ardından Kirk’ü “kendi kuşağının devi” olarak nitelendirmiş ve onun anısına bu ödülü vereceğini açıklamıştı. Tören, Trump’ın Orta Doğu ziyareti dönüşünde, İsrail ve Hamas arasında aracılık ettiği ateşkesin ardından Washington’da düzenlenecek.Kirk’in eşi Erika Kirk’ün de katılacağı törene binlerce kişinin davet edildiği bildirildi. Trump, Kirk'ün ölümünün ardından Arizona’da gerçekleştirilen anma töreninde “Charlie sadece bir dost değil, aynı zamanda Amerika’nın en büyük vatanseverlerinden biriydi. Onun sesi kuşaklar boyunca yankılanacak” ifadelerini kullanmıştı.ABD'de Kongre, Kirk’ün doğum günü olan 14 Ekim’i “Ulusal Anma Günü” ilan eden bir karar tasarısını geçtiğimiz hafta kabul etmişti.Başkanlık Özgürlük Madalyası Nedir?Başkanlık Özgürlük Madalyası, ABD’nin sivil alandaki en yüksek onur ödülüdür. Sanat, bilim, kamu hizmeti ve politikada üstün başarı gösteren kişilere verilir. Ödül, Amerikan toplumuna kalıcı katkılarda bulunan bireylerin başarılarını onurlandırmayı amaçlar.Charlie Kirk Kimdir?Charlie Kirk, Turning Point USA adlı muhafazakar gençlik örgütünün kurucusudur. ABD’de özellikle üniversitelerde genç muhafazakarları organize ederek Donald Trump’ın politik hareketine destek sağlamasıyla biliniyordu. 10 Eylül’de Utah Valley Üniversitesi’nde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Kirk’in bazı açıklamaları, silah politikaları, ırk ve LGBTQ konularındaki görüşleri nedeniyle liberal çevrelerden eleştiri almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/charlie-kirk-anmasinda-one-cikanlar-trump-muhaliflerimden-nefret-ediyorum-1099567686.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099274505_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_47ccc78386ac408dd756b2ce9893f94a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, charlie kirk, charlie kirk kimdir?
abd, donald trump, charlie kirk, charlie kirk kimdir?
Trump, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Charlie Kirk’e 'Özgürlük Madalyası' verecek
ABD Başkanı Donald Trump, eylül ayında Utah’ta öldürülen muhafazakar aktivist Charlie Kirk’e ülkenin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası’nı verecek.
ABD Başkanı Donald Trump, eylül ayında Utah’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden aktivist Charlie Kirk’e, ülkenin en yüksek sivil onuru olan Başkanlık Özgürlük Madalyasını vereceğini duyurdu.
Kirk, 10 Eylül’de Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen “The American Comeback Tour” etkinliğinde konuşma yaptığı sırada vurularak öldürülmüştü. Trump, ölüm haberinin ardından Kirk’ü “kendi kuşağının devi” olarak nitelendirmiş ve onun anısına bu ödülü vereceğini açıklamıştı. Tören, Trump’ın Orta Doğu ziyareti dönüşünde, İsrail ve Hamas arasında aracılık ettiği ateşkesin ardından Washington’da düzenlenecek.
Kirk’in eşi Erika Kirk’ün de katılacağı törene binlerce kişinin davet edildiği bildirildi. Trump, Kirk'ün ölümünün ardından Arizona’da gerçekleştirilen anma töreninde “Charlie sadece bir dost değil, aynı zamanda Amerika’nın en büyük vatanseverlerinden biriydi. Onun sesi kuşaklar boyunca yankılanacak” ifadelerini kullanmıştı.
ABD'de Kongre, Kirk’ün doğum günü olan 14 Ekim’i “Ulusal Anma Günü” ilan eden bir karar tasarısını geçtiğimiz hafta kabul etmişti.
Başkanlık Özgürlük Madalyası Nedir?
Başkanlık Özgürlük Madalyası, ABD’nin sivil alandaki en yüksek onur ödülüdür. Sanat, bilim, kamu hizmeti ve politikada üstün başarı gösteren kişilere verilir. Ödül, Amerikan toplumuna kalıcı katkılarda bulunan bireylerin başarılarını onurlandırmayı amaçlar.
Charlie Kirk, Turning Point USA adlı muhafazakar gençlik örgütünün kurucusudur. ABD’de özellikle üniversitelerde genç muhafazakarları organize ederek Donald Trump’ın politik hareketine destek sağlamasıyla biliniyordu. 10 Eylül’de Utah Valley Üniversitesi’nde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Kirk’in bazı açıklamaları, silah politikaları, ırk ve LGBTQ konularındaki görüşleri nedeniyle liberal çevrelerden eleştiri almıştı.