https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/2024-tarihe-buyuk-secim-yili-olarak-gecti-15-milyardan-fazla-secmen-oy-kullandi-1091495740.html

2024 tarihe ‘büyük seçim yılı' olarak geçti: 1.5 milyardan fazla seçmen oy kullandı

2024 tarihe ‘büyük seçim yılı' olarak geçti: 1.5 milyardan fazla seçmen oy kullandı

Sputnik Türkiye

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı 70'den fazla ülkede 2024 yılının önemli seçimleri gerçekleşti. Hesaplamalara göre 1.5 milyardan fazla seçmen... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T14:16+0300

2024-12-31T14:16+0300

2024-12-31T14:16+0300

2024'te neler oldu?

abd

donald trump

narendra modi

meksika

fransa

gürcistan

işçi partisi

yerel seçimler

seçimler

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Dünyanın en kalabalık 10 ülkesinden sekizinde seçmenler, 2024 yılında sandık başına gitti. Rusya, ABD, İngiltere, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Pakistan, Fransa ve 27 ülkenin oluşturduğu Avrupa Birliği’nde (AB) seçimler yapıldı. 600 milyondan fazla oy sayılan Hindistan’da seçimler, 44 gün sürdü ve 2024’ün en büyük seçimi olarak tarihe geçti. Diğer yandan İngiltere’ye bağlı bir ada olan Montserrat, 4 bin 400 seçmenle seçimlerin gerçekleştiği en küçük yerleşim oldu.2024 yılında gerçekleşen 70'den fazla seçime 'yasa dışı göçmenler' ve 'ekonomi' damgasını vurdu. ABD'de Donald Trump, Avrupa'da ise muhalefet partileri, yasa dışı göçle mücadele söylemleriyle ya oy oranlarını yükseltti ya da iktidara geldi. Rusya seçimlerinde Vladimir Putin, oyların yüzde 87.28’sini alarak Rusya Federasyonu Devlet Başkanı seçildi. Putin, Rus halkının bu seçimlere gösterdiği ilgi ve kendisine verdiği desteğin, onun için seçim zaferinden çok daha önemli olduğunu kaydetti. Romanya'daki seçimlerde NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun kazanması sonrasında Anayasa Mahkemesi seçimin ilk tur sonuçlarını iptal etti. Seçim iptalinin ardından Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Romanya'nın Schengen'e 'tam girdiğini' duyurdu. Ancak Gürcistan'daki seçimlerde, sandıktan AB'nin isteği çıkmayınca Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri sekteye uğradı. Hindistan seçimleri 44 gün sürdü: 600 milyon oy sayıldıDünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’daki seçimlerde 600 milyondan fazla oy sayıldı. Hindistan seçimleri, hem nüfus hem de seçmen sayısı bakımından şüphesiz yılın en büyük seçimiydi ve 7 ayrı bölümden oluşan 44 günlük seçimlerde, istatistiklere göre seçmenlerin yüzde 64’ü sandık başına gitti. Nisan ayının ortasından başlayarak Haziran başı gibi sona eren seçim sonucunda, 10 yıldır iktidarda olan Başbakan Narendra Modi’nin partisi Bharatiya Janata Partisi kazandı. Narendra Modi’nin dünya genelindeki popülerliğini sandığa yansıtmayı başardı ve dünyanın en büyük seçiminden zaferle çıktı.Bangladeş'de Başbakan Hasina, 5. kez kazandı ancak görevi bırakıp Hindistan'a kaçtı173 milyon kişinin yaşadığı Bangladeş’te 7 Ocak’ta yapılan parlamento seçimlerinde Bangladeş’in kurucu Cumhurbaşkanı Mucibur Rahman’ın kızı Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve partisi Awami Birliği, 300 sandalyeli parlamentoda çoğunluğu elde ederek 224 sandalye kazandı. Ana muhalefetin boykot ettiği ve katılmadığı seçimlere katılım oranı yüzde 40’larda kalırken Şeyh Hasina, üst üste dördüncü kez ve toplamda beşince kez kazanarak hükümeti kurdu. Ancak protestolar dinmek bilmedi ve Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine, kamu görevlerinde kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan hükümet karşıtı protestolara direnen Başbakan Şeyh Hasina Vecid en sonunda istifa etti. Nobel ödüllü Muhammed Yunus, kurulan geçici hükümetin başına geçti. Aliyev, yüzde 92.1 oyla yeniden seçildiAzerbaycan’da 7 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dünya genelindeki en yüksek katılım oranı gerçekleşti ve seçimlere katılım yüzde 76.73 oranına ulaştı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, oyların yüzde 92'den fazlasını alarak zafere ulaştı ve tekrar Cumhurbaşkanı seçildi.Pakistan’da gergin başlayan seçimler, gergin devam ettiGenel seçimlerin arifesinde siyasetçilere karşı saldırıların arttığı Pakistan'da ‘kanun ve düzeni korumak’ amacıyla ülke genelinde cep telefonu ve mobil internet hizmetlerinin geçici olarak askıya alındı. Ülkede seçim öncesi bir milletvekili adayı ve bir siyasetçi yaşamını yitirmiş, 9 kişi yaralanmıştı. Seçim sonrası Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Han’ın desteklediği bağımsızlar, 266 sandalyeli Ulusal Meclis’te 92 sandalye kazanarak, seçimde en fazla sandalye kazanan grup olurken, hiçbir parti hükümeti kurmak için gerekli olan 134 sandalye sayısına ulaşamadı. Şubat’ta yapılan seçimler ancak Mart ayına gelindiğinde netleşti. 250 milyona yaklaşan nüfusuyla Pakistan’da üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, koalisyonun ortak adayı olarak Başbakanlık koltuğuna oturdu. İmran Han ise yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.Endonezya'da Prabowo Subianto ile yeni dönemEndonezya'da 14 Şubat’ta yapılan seçimlerde oyların yüzde 60’ını alarak zafer kazanan Prabowo Subianto, Endonezya'nın 8. Devlet Başkanı oldu. 20 Mart'ta Genel Seçim Komisyonu (KPU), 96 milyondan fazla oy alarak Prabowo'nun zaferini duyurdu. Prabowo ve Başkan Yardımcısı Adayı Gibran Rakabuming, 20 Ekim 2024'te yemin ederek göreve başladı. Endonezya seçimlerinde 164 milyon kişi oy kullandı. 11 farklı zaman dilimindeki Rusya’da seçimler 3 gün sürdü Rusya’da Mart ayında yapılan Devlet Başkanlığı Seçimleri’ne 36 ülkeden 700’den fazla gözlemci katıldı. Yüzde 77.49 ile yüksek bir katılım oranıyla gerçekleşen seçimlerde, 87 milyon 576 bin 75 seçmen oy kullandı. Vladimir Putin’in oyların yüzde 87.28’sini alarak Rusya Federasyonu Devlet Başkanı seçildi. 'Bu düzeyde bir güven sorumluluğu artırıyor'Rus halkının bu seçimlere gösterdiği ilgi ve kendisine verdiği desteğin onun için seçim zaferinden çok daha önemli olduğunu kaydeden Putin, “Bu düzeyde bir güven, Rusya'ya ve halkımızın refahına yönelik sorumluluğu artırıyor” dedi.Güney Afrika: Kadın seçmenlerin sayısının erkekleri geçtiği ülke 28 milyona yakın kayıtlı seçmenin olduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 29 Mayıs günü yeni ulusal meclisi ve dokuz eyaletin her birinde eyalet meclislerini seçmek için genel seçimler yapıldı. Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın partisi Afrika ulusal kongresi (ANC), büyük kayıp yaşayarak meclis çoğunluğunu kaybetti ama seçimde ayakta kaldı. 3. kabinesini kuran Ramaphosa, ülkede tarihi bir ulusal birliğe imza attı. Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, dört siyasi partiyi birleştirdi ve kurduğu koalisyonla yoluna devam etti. Güney Afrika Seçim Kurulu'na göre ülkede 28 milyona yakın seçmen bulunuyor ve bunların yüzde 55.25'i kadın. Meksika ilk kadın devlet başkanını seçtiMeksika'da 2 Haziran'da yapılan devlet başkanı seçimlerini kazanan Claudia Sheinbaum Pardo, ülkenin ilk kadın devlet başkanı oldu. Meksika'da düzenlenen başkanlık seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde 60'ını alan Sheinbaum, 2018-2023 yılları arasında Meksiko Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Siyasi duruşu, eski cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un (AMLO) sosyal refah ve eşitlik odaklı politikalarının devamı olarak görülüyor. Türkiye’deki yerel seçimlere muhalefet partileri damgasını vurdu Türk halkı, 31 Mart 2024 pazar günü yapılan yerel seçimlere yüzde 78.12 oranla yüksek bir katılım gösterdi. Yerel belediye ve mahalli seçimlerinde ana muhalefet partisi CHP, oy oranını artırarak birinci parti oldu. 30 büyükşehirde iktidardaki AK Parti 12, YRP 1, DEM Parti 3 ve CHP, 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazandı. 51 il belediye başkanlığında AK Parti 12, İYİ Parti 1, BBP 1, Yeniden Refah Partisi 1, DEM Parti 7, CHP 21, MHP 8, belediye başkanlığı kazandı. 919 ilçede ise 346 AK Parti, 22 İYİ Parti, 1 Sol Parti, 13 BBP, 1 Demokratik Sol Parti, 37 YRP, 57 DEM Parti, 314 CHP, 2 Demokrat Parti, 114 MHP, 1 TİP, 1 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1 Saadet Partisi, 9'da bağımsız aday seçimleri kazandı.3 başbakan değiştiren Muhafazakarlar, İngiltere seçimlerinde kaybettiTemmuz ayında yapılan seçimlere gelene kadar 3 defa başbakan değiştiren iktidardaki Muhafazakar Parti, 14 yıl sonra İngiltere seçimlerini kaybederek yönetimi İşçi Partisi’ne bıraktı. Muhafazakar Parti’den başbakan seçilen Liz Truss, 49 gün başbakanlık yaparak İngiltere tarihine geçti. Seçim sonuçlarında 412 koltuk kazanan İşçi Partisi, 121 koltuk kazanan Muhafazakarlar’a büyük fark attı. Bir zamanlar monarşinin kaldırılması çağrısında bulunup sonra Galler Prensi’nden şövalyelik alan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, İngiltere Başbakanı oldu.Donald Trump, ABD seçimlerinde tarihe geçtiABD Başkanlık Seçimi, şüphesiz dünya gündemindeki önemli siyasi olaylardan biriyken Demokratların adayı Joe Biden'ın baskılara dayanamayarak yarıştan çekilmesi ve Trump'ın suikasta uğramasıyla seçimler başka bir boyuta taşındı. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın yerine Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın karşısına çıktı. Sosyal medya, tıp, otomotiv, uzay taşımacılığı ve uydu şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın güçlü desteğini de alan Trump önemli bir başarı yakaladı. ABD’de 5 Kasım’da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 312 koltukla 'salıncak eyaletler' olarak bilinen North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin, Michigan, Arizona ve Nevada’da rakibi Kamala Harris’e karşı üstünlük sağlayarak, bu eyaletlerin tamamını kazanan nadir siyasetçiler arasına girdi. Kamala Harris’in seçim kampanyasında 1.9 milyar dolara yakın bağış toplanması ve bunun büyük bir bölümünün harcanması geriye kalan dikkat çekici detaylardan biri oldu. Romanya'da seçim sonucu iptal edilince Schengen bileti verildi Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesini savunan Calin Georgescu, yüzde 22,65 oranında oy alarak birinci sırada yer aldı. Ancak seçim sonuçları Romanya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Romanya'nın bağımsız cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarını iptal etmesinin sadece hukuk dışı değil, aynı zamanda darbe niteliği taşıyan siyasi bir eylem olduğunu söyledi.Romanya Anayasa Mahkemesi seçimin ilk tur sonuçlarını 6 Aralık'ta iptal etti, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen 12 Aralık'ta Romanya'nın Bulgaristan ile Schengen bölgesine 'tam girdiğini' duyurdu. Gürcistan, sandıktan AB tercihini çıkarmayınca AB görüşmeleri sekteye uğradıGürcistan'da 26 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra kurulan yeni parlamento, başbakanlığa yeniden aday olan İrakliy Kobahidze'nin oluşturduğu yeni kabineyi onayladı. Parlamento, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yeniden aday gösterdiği Kobahidze başkanlığındaki hükümete güvenoyu verdi. Ancak sandıktan Avrupa Birliği'nin istediği sonuç çıkmayınca Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri seçimin yenilenmesi çağrısında bulundu. Gürcistan'da hükümetin Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri sekteye uğradı. AB yanlısı Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 17 Aralık'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetti ve İsviçre gazetesi Temps'e verdiği röportajda, bu tutumunun hala geçerli olup olmadığı sorulduğunda “Evet, hiçbir şey değişmedi” yanıtını vererek yeni parlamento seçimleri yapılana kadar görevini devretmeyeceğini belirtti. Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mihail Kavelaşvili, yeni devlet başkanı olarak seçildi. Kavelaşvili 300 oydan 224'ünü alarak cumhurbaşkanlığı için gerekli olan 200 oya ulaşmıştı.Oy kaybeden Macron, iktidarda kalma çözümünü sürekli başbakan atamakta bulduAvrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında göçmen karşıtı söylemlerle siyaset yapan Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (RN) karşısında ağır yenilgi alan Macron, beklenmedik bir kararla 30 Haziran-7 Temmuz'da ülkede erken seçime gidileceğini duyurdu. İlk turun ardında 7 Temmuz'da ikinci tur seçimler yapıldı. 'Sol' ittifak, ilk sıraya yerleşirken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ittifakı ikinci oldu. İlk turun birincisi Le Pen ise üçüncü sıraya geriledi. Macron, oy kaybetmesine rağmen istifa etmeyeceğini açıklayıp çözümü sürekli başbakan değiştirmekte buldu. Muhalefet ise Macron'un her seçtiği başbakanın kurduğu hükümeti güvenoyuyla düşürdü. 2024 yılına Elisabeth Borne ile başlayan Fransa hükümeti, Gabriel Attal ile 240 gün ve Michel Barnier ile 99 gün geçirdi. Nihayetinde Macron, en son 13 Aralık'ta François Bayrou'yu Fransa Başbakanı olarak atadı. Avrupa Birliği, 27 ülkede seçime gittiAvrupa Birliği ülkelerindeki seçmenler, 2029'a kadar görev yapacak 720 koltuklu AB Parlamento seçimleri için 6-9 Haziran'da sandık başına gitti. Önemli miktarda sandalye kazanan grupların dağılımına bakıldığında Hıristiyan Demokratlar grubu EPP 188, Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) 136, RE 77, Yeşiller 53, Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 78 sandalye kazandığı görüldü. Avrupa Birliği ülkelerindeki toplam 350 milyondan fazla seçmen, 720 koltuğun sahibini belirledi. AB parlamento seçimlerinin etkisi Fransa ve Almanya'da şiddetli hissedildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, seçimlerin galibinin Avrupa Halk Partisi (EPP) olduğunu açıklarken, parlamentoda Avrupa Halk Partisi’nin yer almayacağı bir çoğunluk oluşturmanın mümkün olmadığına işaret etti.

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meksika

fransa

gürcistan

romanya

güney afrika

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