https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rusyadan-ap-secimlerinin-sonuclari-hakkinda-degerlendirme-1084681738.html

Rusya’dan AP seçimlerinin sonuçları hakkında değerlendirme

Rusya’dan AP seçimlerinin sonuçları hakkında değerlendirme

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarını değerlendiren Rus Senatör Kosaçev, elde edilen sonuçların mevcut yetkililere yönelik güvensizliği teyit... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T12:53+0300

2024-06-10T12:53+0300

2024-06-10T12:53+0300

politika

avrupa

avrupa birliği

avrupa parlamentosu (ap)

avrupa parlamentosu seçimleri

rusya federasyon konseyi

konstantin kosaçev

almanya

fransa

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Telegram kanalında açıklamalarda bulunan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Avrupa Birliği’nde 350 milyondan fazla seçmenin parlamentosunu seçtiğini vurgularken, “Oldukça temsili bir rakam ve sonuç, tanımı gereği ise gösterge niteliğinde. Aynı zamanda mevcut yetkililer için öngörülen güvensizlik oyu teyit edilmiştir. Bunun bir nedeni var: başarısız bir ekonomi ve dış politika, AB'nin öznelliğini yitirmesi, çatışmalara müdahil olması ve askeri harcamaların başkalarının zararına olacak şekilde artırılması” ifadelerini kullandı.Kosaçev, bununla birlikte Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçlarının genellikle ulusal seçimlerden farklı olduğuna dikkat çektiği mesajını, “İnsanlar ülkelerini Brüksel'de temsil edecek kişileri seçiyor ve bazen milletvekillerinin daha sert bir tutum sergilemesini istiyorlar. Genel olarak insanlar ‘evlerinde’ daha temkinli oy kullanma eğiliminde. Buna ek olarak, sistem on yıllardır protesto duygularını satın almak için bir savunma mekanizması üzerinde çalışıyor” diye sürdürdü.‘Şekil değişecek, sonuç değişmeyecek’Geleneksel sol görüşlü parti SPD'nin oy kaybettiği ve geleneksel olarak sağ görüşlü olduğu bilinen Almanya'nın iki Hristiyan demokrat partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birliği'nin (CSU) oluşturduğu siyasi ittifak olan CDU/CSU ittifakının oy kazandığı Almanya'daki seçim sonuçlarına atıfta bulunan Kosaçev, “Bir sistem partisinden oylar diğerine akarken, gerçekte bunlar iki merkez liberal parti olduğunu bilmek, bu tür cepten cebe kaymaların birçok Avrupa demokrasisinde mevcut olduğunu düşünmek gerekir. Ancak sonucunda insanlar mevcut politikaya alternatif bir politika seçmiş gibi görünmektedir” dedi.Rus senatör, gerçek sağcıların Fransa veya Avusturya'da başarılı bir performans sergilediklerini kabul ederken, Almanya'da da, yetkililerin kasıtlı olarak şişirdiği ‘seçim öncesi’ skandallara rağmen ikinci sırayı almayı başardıklarını kaydetti.“Ancak bu, Avrupa Parlamentosu'ndaki durumu veya önemli kararlar üzerinde yapılacak oylamanın gelecekteki sonuçlarını kökten değiştirmeyecek" diyen Kosaçev, sandık başına gidenlerin çağrısının yetkililere yapıldığını, ancak bir bütün olarak seçkinlere iletilmediğini kaydettiği açıklamasını, “Avrupa siyaseti daha duygusal ve gösterişli hale gelecektir. Oylama sonuçlarından çıkan temel sonuç, şeklin değişeceği ancak ne yazık ki sonucun değişmeyeceğidir" diye sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/avrupa-parlamentosu-secimlerinde-ilk-sonuclar-belli-oldu-1084673269.html

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avrupa, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu seçimleri, rusya federasyon konseyi, konstantin kosaçev, almanya, fransa