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Avrupa Birliği Gürcistan’ın içişlerine karışmaya devam ediyor: Avrupa Parlamentosu’ndan ‘yeniden seçim’ çağrısı
Avrupa Birliği Gürcistan’ın içişlerine karışmaya devam ediyor: Avrupa Parlamentosu’ndan ‘yeniden seçim’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen ve sonuçlarının muhalefet tarafından kabul edilmediği parlamento seçimlerinin... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T16:52+0300
2024-11-28T16:52+0300
politika
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rusya dış istihbart servisi (svr)
avrupa birliği
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gürcistan parlamentosu
irakli kobahidze
şalva papuaşvili
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AP tarafından yapılan yazılı açıklamada milletvekilleri Gürcistan'da yapılan son parlamento seçimlerinin sonuçlarını 'ciddi usulsüzlükler olduğu' iddiasıyla kınayarak seçimlerin bir yıl içinde uluslararası gözetim altında yeniden yapılması çağrısında bulundu.Seçimlerin 'ne özgür ne de adil olduğunu' öne süren milletvekilleri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisini 'demokratik gerilemeyi teşvik etmekle' itham etti.Belgelenen ihlaller arasında seçmenlerin sindirilmesi, oy manipülasyonu, seçim gözlemcileri ve medyaya müdahale ve elektronik oylama makinelerine müdahale iddialarının yer aldığına işaret eden milletvekilleri, seçim sonuçlarını 'güvenilmez' ilan ederek uluslararası toplumu bu sonuçları reddetmeye çağırdı.Milletvekilleri ayrıca, Avrupa Birliği'nden (AB) Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze, Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili ve eski Başbakan Bidzina Ivanişvili gibi isimler dahil, 'demokratik standartların zayıflatılmasından' sorumlu görülen üst düzey Gürcü yetkililere yaptırım uygulanmasını ve Gürcistan hükümetiyle resmi temasları sınırlandırılmasını istedi.'Muhalefet halka değil, başka ülkelerin diplomatlarına güveniyor'Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürcü muhalefetinin halktan ziyade yabancı diplomatların desteğine güvendiğini ve bu yüzden elçilikleri dolaştığını söylemişti.Açıklamasında muhalefet partisinin herhangi bir seçim kampanyası dahi yürütmediğini belirterek seçim bölgelerine ve köylere gitmediğinin altını çizen Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, şu cümleleri kaydetmişti:Papuaşvili konuşmasında, “Bir elçilikten diğerine, bir ülkeden diğerine diğer ülkelerin temsilcileriyle konuşmaya gittiler çünkü meşruiyeti Gürcü halkından değil onlardan bekliyorlar” cümlesinin altını çizmişti.Batı, Gürcistan'da darbe mi planlanıyor?Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin Gürcistan'da iktidarı değiştirme planları yaptığını açıklamıştı.SVR'den yapılan açıklamaya göre Rus istihbaratçıların elde ettiği veriler, Washington'un 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılacak parlamento seçimleri sonucunda iktidar değişikliği hedefine ulaşmakta kararlı olduğunu gösterdiği ifade edilmişti.SVR, ABD'nin planladığı kampanya sürecinde başrolde Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin olacağının altını çizerek, ABD basınına röportaj verecek olan Cumhurbaşkanı'nın Gürcistan'ın AB'ye üyelik müzakerelerinin bozulmasının suçunu hükümete yükleyeceğini ve 'Rusya'yla yakınlaşmanın feci sonuçları olacağı' konusunda uyarılarda bulunacağını aktarmıştı.Gürcistan'da, ‘yabancı ajan yasa tasarısı’ olarak da nitelendirilen yabancı etkinin şeffaflığı konulu yasa tasarısına karşı muhalefetin giderek şiddetlenen protestolarını değerlendiren Medvedev de, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Başkent Tiflis'te yabancı ajanlar yasasıyla ilgili tartışmalar sokak çatışmalarına ve parlamentodaki kavgalara dönüştü. Her kim bu tür eylemleri spontane protestolar olarak adlandırıyorsa, kendi aynasına ilk taşı atandır. Tüm bu mitinglerin arkasında deneyimli ve tanıdık bir Hollywood eli görebiliriz" diye yazmıştı.
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gürcistan, avrupa, avrupa parlamentosu (ap), rusya dış istihbart servisi (svr), avrupa birliği, seçim, gürcistan parlamentosu, irakli kobahidze, şalva papuaşvili, kaha kaladze, bidzina ivanişvili
gürcistan, avrupa, avrupa parlamentosu (ap), rusya dış istihbart servisi (svr), avrupa birliği, seçim, gürcistan parlamentosu, irakli kobahidze, şalva papuaşvili, kaha kaladze, bidzina ivanişvili

Avrupa Birliği Gürcistan’ın içişlerine karışmaya devam ediyor: Avrupa Parlamentosu’ndan ‘yeniden seçim’ çağrısı

16:52 28.11.2024
© AFP 2023 / GIORGI ARJEVANIDZEAvrupa Birliği Gürcistan
Avrupa Birliği Gürcistan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AFP 2023 / GIORGI ARJEVANIDZE
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Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen ve sonuçlarının muhalefet tarafından kabul edilmediği parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep etti.
AP tarafından yapılan yazılı açıklamada milletvekilleri Gürcistan'da yapılan son parlamento seçimlerinin sonuçlarını 'ciddi usulsüzlükler olduğu' iddiasıyla kınayarak seçimlerin bir yıl içinde uluslararası gözetim altında yeniden yapılması çağrısında bulundu.
Seçimlerin 'ne özgür ne de adil olduğunu' öne süren milletvekilleri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisini 'demokratik gerilemeyi teşvik etmekle' itham etti.
Belgelenen ihlaller arasında seçmenlerin sindirilmesi, oy manipülasyonu, seçim gözlemcileri ve medyaya müdahale ve elektronik oylama makinelerine müdahale iddialarının yer aldığına işaret eden milletvekilleri, seçim sonuçlarını 'güvenilmez' ilan ederek uluslararası toplumu bu sonuçları reddetmeye çağırdı.
Milletvekilleri ayrıca, Avrupa Birliği'nden (AB) Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze, Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili ve eski Başbakan Bidzina Ivanişvili gibi isimler dahil, 'demokratik standartların zayıflatılmasından' sorumlu görülen üst düzey Gürcü yetkililere yaptırım uygulanmasını ve Gürcistan hükümetiyle resmi temasları sınırlandırılmasını istedi.

'Muhalefet halka değil, başka ülkelerin diplomatlarına güveniyor'

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürcü muhalefetinin halktan ziyade yabancı diplomatların desteğine güvendiğini ve bu yüzden elçilikleri dolaştığını söylemişti.
Açıklamasında muhalefet partisinin herhangi bir seçim kampanyası dahi yürütmediğini belirterek seçim bölgelerine ve köylere gitmediğinin altını çizen Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, şu cümleleri kaydetmişti:
Gürcü halkı sokağa çıkma çağrılarına uymadığında ve onları desteklemediğinde yabancılara gidiyorlar. Başka ülkelerin diplomatlarının desteğine güvenen böyle partilerimiz var. Her zaman böyleydiler ve şimdi de böyleler, bu yüzden Gürcü halkı onları reddetti.
Papuaşvili konuşmasında, “Bir elçilikten diğerine, bir ülkeden diğerine diğer ülkelerin temsilcileriyle konuşmaya gittiler çünkü meşruiyeti Gürcü halkından değil onlardan bekliyorlar” cümlesinin altını çizmişti.

Batı, Gürcistan'da darbe mi planlanıyor?

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin Gürcistan'da iktidarı değiştirme planları yaptığını açıklamıştı.

SVR'den yapılan açıklamaya göre Rus istihbaratçıların elde ettiği veriler, Washington'un 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılacak parlamento seçimleri sonucunda iktidar değişikliği hedefine ulaşmakta kararlı olduğunu gösterdiği ifade edilmişti.
SVR, ABD'nin planladığı kampanya sürecinde başrolde Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin olacağının altını çizerek, ABD basınına röportaj verecek olan Cumhurbaşkanı'nın Gürcistan'ın AB'ye üyelik müzakerelerinin bozulmasının suçunu hükümete yükleyeceğini ve 'Rusya'yla yakınlaşmanın feci sonuçları olacağı' konusunda uyarılarda bulunacağını aktarmıştı.
Gürcistan'da, ‘yabancı ajan yasa tasarısı’ olarak da nitelendirilen yabancı etkinin şeffaflığı konulu yasa tasarısına karşı muhalefetin giderek şiddetlenen protestolarını değerlendiren Medvedev de, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Başkent Tiflis'te yabancı ajanlar yasasıyla ilgili tartışmalar sokak çatışmalarına ve parlamentodaki kavgalara dönüştü. Her kim bu tür eylemleri spontane protestolar olarak adlandırıyorsa, kendi aynasına ilk taşı atandır. Tüm bu mitinglerin arkasında deneyimli ve tanıdık bir Hollywood eli görebiliriz" diye yazmıştı.
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