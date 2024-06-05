https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/putin-partisinin-secim-zaferinden-dolayi-hindistan-basbakani-modiyi-tebrik-etti-1084537995.html
Putin, partisinin seçim zaferinden dolayı Hindistan Başbakanı Modi’yi tebrik etti
Putin, partisinin seçim zaferinden dolayı Hindistan Başbakanı Modi’yi tebrik etti
Sputnik Türkiye
Kremin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Halk Partisi’nin tamamlanan genel parlamento seçimlerindeki başarısı... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T18:08+0300
2024-06-05T18:08+0300
2024-06-05T18:08+0300
dünya
rusya
hindistan
hindistan halk partisi (bjp)
vladimir putin
narendra modi
parlamento seçimleri
başarı
telefon görüşmesi
tebrik
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Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin ve Hindistan Başbakanı Modi’nin telefonda görüştüklerini bildirdi. Açıklamaya göre Putin, Hindistan Halk Partisi’nin tamamlanan genel parlamento seçimlerindeki başarısı dolayısıyla Modi’yi içtenlikle tebrik etti.“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi yaptı. Rusya Devlet Başkanı, Hindistan Halk Partisi'nin kısa süre önce sonuçlanan genel parlamento seçimlerindeki başarısından dolayı Narendra Modi’yi içtenlikle tebrik etti” denilen açıklamada, ‘bunun Hindistan yönetiminin izlediği siyasi yola desteğin, ülkenin sosyoekonomik kalkınmasında ve uluslararası otoritesinin güçlenmesinde elde edilen sonuçların tanınmasının bir yansıması olduğu’ vurgulandı.Liderler stratejik ortaklığın seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiPutin ve Modi’nin, iki ülke arasındaki özel ayrıcalıklı stratejik ortaklığın seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerine dikkat çekilen açıklamada, “Her iki taraf, Rusya ile Hindistan arasında her yönde genişlemeye devam edecek olan özel ayrıcalıklı stratejik ortaklığın mevcut seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi” vurgusu yapıldı.Açıklamaya göre taraflar ayrıca aralarındaki yapıcı kişisel etkileşimi sürdürme konusunda da mutabık kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240115/putin-hindistan-basbakani-modi-ile-telefonda-gorustu-1079669267.html
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rusya, hindistan, hindistan halk partisi (bjp), vladimir putin, narendra modi, parlamento seçimleri, başarı, telefon görüşmesi, tebrik, stratejik ortaklık
rusya, hindistan, hindistan halk partisi (bjp), vladimir putin, narendra modi, parlamento seçimleri, başarı, telefon görüşmesi, tebrik, stratejik ortaklık
Putin, partisinin seçim zaferinden dolayı Hindistan Başbakanı Modi’yi tebrik etti
Kremin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Halk Partisi’nin tamamlanan genel parlamento seçimlerindeki başarısı dolayısıyla Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi içtenlikle tebrik etti.
Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin ve Hindistan Başbakanı Modi’nin telefonda görüştüklerini bildirdi. Açıklamaya göre Putin, Hindistan Halk Partisi’nin tamamlanan genel parlamento seçimlerindeki başarısı dolayısıyla Modi’yi içtenlikle tebrik etti.
“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi yaptı. Rusya Devlet Başkanı, Hindistan Halk Partisi'nin kısa süre önce sonuçlanan genel parlamento seçimlerindeki başarısından dolayı Narendra Modi’yi içtenlikle tebrik etti” denilen açıklamada, ‘bunun Hindistan yönetiminin izlediği siyasi yola desteğin, ülkenin sosyoekonomik kalkınmasında ve uluslararası otoritesinin güçlenmesinde elde edilen sonuçların tanınmasının bir yansıması olduğu’ vurgulandı.
Liderler stratejik ortaklığın seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi
Putin ve Modi’nin, iki ülke arasındaki özel ayrıcalıklı stratejik ortaklığın seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerine dikkat çekilen açıklamada, “Her iki taraf, Rusya ile Hindistan arasında her yönde genişlemeye devam edecek olan özel ayrıcalıklı stratejik ortaklığın mevcut seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi” vurgusu yapıldı.
Açıklamaya göre taraflar ayrıca aralarındaki yapıcı kişisel etkileşimi sürdürme konusunda da mutabık kaldı.