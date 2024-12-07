https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/romanya-cumhurbaskani-adayi-georgescu-secimlerin-iptal-edilmesi-darbe-niteligi-tasiyan-siyasi-bir-1091266644.html

Romanya cumhurbaşkanı adayı Georgescu: Seçimlerin iptal edilmesi darbe niteliği taşıyan siyasi bir eylemdir

Romanya cumhurbaşkanı adayı Georgescu: Seçimlerin iptal edilmesi darbe niteliği taşıyan siyasi bir eylemdir

Sputnik Türkiye

Romanya'nın bağımsız cumhurbaşkanı adayı Georgescu, Anayasa Mahkemesi'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarını iptal etmesinin darbe niteliği... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T01:25+0300

2024-12-07T01:25+0300

2024-12-07T01:24+0300

dünya

romanya

anayasa mahkemesi

cumhurbaşkanlığı seçimi

iptal kararı

darbe

yargı

demokrasi

bağımsız aday

nato

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Romanya'nın bağımsız cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarını iptal etmesinin sadece hukuk dışı değil, aynı zamanda darbe niteliği taşıyan siyasi bir eylem olduğunu söyledi.Georgescu, “Ülkenin Anayasa Mahkemesi'nin son kararı sadece hukuk dışı değil, aynı zamanda darbe niteliği taşıyan siyasi bir eylemdir” dedi.Ülkenin yargı sisteminin bağımsızlığını kaybettiğini ve siyasi emirlere göre hareket ettiğini belirten Georgescu, demokrasinin pazarlığa konu olamayacağını ve halkın gücünün demokratik devletin temeli olduğunu, egemen olmanın başkalarının seçimlerine saygı duymak anlamına geldiğini vurgulayarak, “Romenler hakları için mücadele etmeye devam etmeli. Bugün bu ülkenin tarihinde yeni bir aşamanın eşiğindeyiz. Birlik içinde olmalıyız, cesur olmalıyız ve demokrasinin ideallerine sadık olmalıyız” ifadelerini kullandı.Daha önce Romanya Anayasa Mahkemesi, sivil toplum örgütleri, adaylar ve devlet kurumlarının şikayetlerini yeniden değerlendirmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun sonuçlarını iptal etmişti.Romanya'da her beş yılda bir yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Kasım'da gerçekleştirilmişti. İlk turun sonunda, bağımsız aday Georgescu oyların yüzde 22.94'ünü alarak ilk sırada yer almış, NATO ve ABD ile ortaklığı destekleyen Elena Laskoni ise oyların yüzde 19.18'ine ulaşmıştı. Seçimlerin ikinci turu 8 Aralık'ta yapılacaktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/rus-senator-puskov-romanyada-cumhurbaskanligi-seciminin-iptal-edilmesi-bir-darbedir-1091263702.html

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romanya, anayasa mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçimi, iptal kararı, darbe, yargı, demokrasi, bağımsız aday, nato, abd