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Fransa'da erken seçimden yaklaşık 2 ay sonra yeni kabine açıklandı: 'Tez zamanda bu hükümetten kurtulmalıyız'
Fransa'da erken seçimden yaklaşık 2 ay sonra yeni kabine açıklandı: 'Tez zamanda bu hükümetten kurtulmalıyız'
Sputnik Türkiye
Fransa'da 16 Temmuz’da Gabriel Attal ve hükümetinin istifasının ardından Başbakanlık görevine getirilen Michel Barnier'nin kurduğu yeni kabine açıklandı. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T23:12+0300
2024-09-21T23:12+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
kabine
jean-luc melenchon
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Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, erken genel seçimlerden yaklaşık 2 ay sonra, yeni kabineyi cumhurbaşkanlığı konutunda açıkladı.Buna göre, İçişleri Bakanlığı görevine Senatoda merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) grubunun başkanı olan Bruno Retailleau getirilirken, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine hükümetin ortaklarından MoDem partili Jean-Noel Barrot atandı.Ülkenin 2025 bütçesi üzerinde etkili olacak Ekonomi, Finans ve Sanayi Bakanlığı görevine 33 yaşındaki Antoine Armand getirildi. Eski solcu milletvekili Didier Migaud Adalet Bakanı seçildi ve hükümetteki tek solcu siyasetçi olarak görev yapacak.İktidar partisi Cumhuriyet İçin Birlikte'den milletvekili olan Astrid Panosyan-Bouvet Çalışma ve İstihdam Bakanı, Catherine Vautrin de Bölgelerle İşbirliği Bakanı olarak görevlendirildi.Tarım, Gıda Egemenliği ve Orman Bakanlığına LR partili Annie Genevard atanırken, Eğitim Bakanlığı görevini Macron'un partisinden Anne Genetet üstlendi.Genevieve Darrieussecq Sağlık Bakanlığı'na, merkez sağcı Demokratlar ve Bağımsızlar Birliği'nden Valerie Letard Konut ve Kentsel Dönüşüm Bakanlığına ve Senato Yasalar Komisyonu Başkanı François-Noel Buffet Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Bakanlığa getirildi.Eski Tarım Bakanı Agnes Pannier-Runacher da yeni kabinede Ekolojik Geçiş ve Enerji Bakanı olarak yer aldı.Görevine devam eden bakanlar arasında Kültür Bakanı Rachida Dati ve Savunma Bakanı Sebastien Lecornu yer aldı.Eski Konut Bakanı Guillaume Kasbarian, yeni kabinede Kamu Hizmeti Bakanı olarak seçildi. Hükümet Sözcülüğü görevine ise Maud Bregeon atandı.Kabinede ayrıca, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Patrick Hetzel; Dayanışma, Otonomi ve Kadın ve Erkek Eşitliği Bakanı Paul Christophe; Spor ve Gençlik Bakanı Gil Averous; Bütçe ve Hazine Bakanı Laurent Saint-Martin; Avrupa'dan Sorumlu Bakan Benjamin Haddad; Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Bakan Nathalie Delattre; Hükümet Koordinasyonundan Sorumlu Bakan Marie-Claire Carrere-Gee; Kırsal Alan, Ticaret ve Zanaattan Sorumlu Bakan Françoise Gatel ve Ulaşımdan Sorumlu Bakan François Durovray gibi isimler yer aldı.Hükümet bünyesinde görev alacak diğer isimler de şöyle:Fransız halkının yaklaşık iki aydır beklediği yeni hükümet, 20 kadın ve 19 erkekten oluşuyor. İlk Bakanlar Kurulu toplantısı Elysee Sarayı'nda 23 Eylül'de saat 15.00'te düzenlenecek.Muhalefet tepkiliErken genel seçimlerin galibi sol ve çevreci ittifak Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) başbakan adayı Lucie Castets, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bize uzlaşı hükümeti vaat ediliyordu ancak elimizde katı sağcı bir hükümet var" ifadesini kullandı. Castets, Fransa'daki demokrasinin bu akşam aşağılandığını belirtti.Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin kurucusu Jean-Luc Melenchon da X hesabından "Macron iktidarının yeni felaket filminin oyuncuları belli oldu" paylaşımında bulundu.Melenchon, hükümetin meşruiyetine ve geleceğine dair şüphelerini belirterek, yeni İçişleri Bakanı Retailleau'yu eleştirdi ve "Tez zamanda bu hükümetten kurtulmalıyız" değerlendirmesini yaptı.Ulusal Birlik (RN) lideri Jordan Bardella ise X hesabından yaptığı açıklamada, yeni hükümetle birlikte Macron taraftarlarının tekrar iktidara döndüğüne değindi.Bardella, Fransız halkının iki kez reddettiği bu grubun siyasi hesaplarla tekrar iktidara gelemeyeceğini ve bu hükümetin geleceği olmadığını belirtti.
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fransa, emmanuel macron, kabine, jean-luc melenchon
fransa, emmanuel macron, kabine, jean-luc melenchon

Fransa'da erken seçimden yaklaşık 2 ay sonra yeni kabine açıklandı: 'Tez zamanda bu hükümetten kurtulmalıyız'

23:12 21.09.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINЕмануел Макрон
Емануел Макрон - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Fransa'da 16 Temmuz’da Gabriel Attal ve hükümetinin istifasının ardından Başbakanlık görevine getirilen Michel Barnier'nin kurduğu yeni kabine açıklandı.
Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, erken genel seçimlerden yaklaşık 2 ay sonra, yeni kabineyi cumhurbaşkanlığı konutunda açıkladı.
Buna göre, İçişleri Bakanlığı görevine Senatoda merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) grubunun başkanı olan Bruno Retailleau getirilirken, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine hükümetin ortaklarından MoDem partili Jean-Noel Barrot atandı.
Ülkenin 2025 bütçesi üzerinde etkili olacak Ekonomi, Finans ve Sanayi Bakanlığı görevine 33 yaşındaki Antoine Armand getirildi. Eski solcu milletvekili Didier Migaud Adalet Bakanı seçildi ve hükümetteki tek solcu siyasetçi olarak görev yapacak.
İktidar partisi Cumhuriyet İçin Birlikte'den milletvekili olan Astrid Panosyan-Bouvet Çalışma ve İstihdam Bakanı, Catherine Vautrin de Bölgelerle İşbirliği Bakanı olarak görevlendirildi.
Tarım, Gıda Egemenliği ve Orman Bakanlığına LR partili Annie Genevard atanırken, Eğitim Bakanlığı görevini Macron'un partisinden Anne Genetet üstlendi.
Genevieve Darrieussecq Sağlık Bakanlığı'na, merkez sağcı Demokratlar ve Bağımsızlar Birliği'nden Valerie Letard Konut ve Kentsel Dönüşüm Bakanlığına ve Senato Yasalar Komisyonu Başkanı François-Noel Buffet Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Bakanlığa getirildi.
Eski Tarım Bakanı Agnes Pannier-Runacher da yeni kabinede Ekolojik Geçiş ve Enerji Bakanı olarak yer aldı.
Görevine devam eden bakanlar arasında Kültür Bakanı Rachida Dati ve Savunma Bakanı Sebastien Lecornu yer aldı.
Eski Konut Bakanı Guillaume Kasbarian, yeni kabinede Kamu Hizmeti Bakanı olarak seçildi. Hükümet Sözcülüğü görevine ise Maud Bregeon atandı.
Kabinede ayrıca, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Patrick Hetzel; Dayanışma, Otonomi ve Kadın ve Erkek Eşitliği Bakanı Paul Christophe; Spor ve Gençlik Bakanı Gil Averous; Bütçe ve Hazine Bakanı Laurent Saint-Martin; Avrupa'dan Sorumlu Bakan Benjamin Haddad; Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Bakan Nathalie Delattre; Hükümet Koordinasyonundan Sorumlu Bakan Marie-Claire Carrere-Gee; Kırsal Alan, Ticaret ve Zanaattan Sorumlu Bakan Françoise Gatel ve Ulaşımdan Sorumlu Bakan François Durovray gibi isimler yer aldı.
Hükümet bünyesinde görev alacak diğer isimler de şöyle:

Deniz ve Balıkçılıktan Sorumlu Bakan Fabrice Loher, Günlük Güvenlikten Sorumlu Bakan Nicolas Daragon, Okul Başarısı ve Mesleki Eğitimden Sorumlu Bakan Alexandre Portier, Dış Ticaret ve Yurtdışındaki Fransızlardan Sorumlu Bakan Sophie Primas, Sanayiden Sorumlu Bakan Marc Ferraci, Sosyal ve Dayanışma Ekonomisinden Sorumlu Bakan Marie-Agnes Poussier-Winsback, Turizm Ekonomisinden Sorumlu Bakan Marina Ferrari, Enerjiden Sorumlu Bakan Olga Givernet, Aileden Sorumlu Bakan Agnes Canayer, Vatandaşlık ve Ayrımcılıkla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Othman Nasrou, Frankofoni ve Uluslararası İşbirliklerinden Sorumlu Devlet Bakanı Thani Mohamed Soilihi, Tüketimden Sorumlu Devlet Bakanı Laurence Garnier, Kadın ve Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Salima Saa, Yapay Zeka ve Dijitalden Sorumlu Devlet Bakanı Clara Chappaz.

Fransız halkının yaklaşık iki aydır beklediği yeni hükümet, 20 kadın ve 19 erkekten oluşuyor. İlk Bakanlar Kurulu toplantısı Elysee Sarayı'nda 23 Eylül'de saat 15.00'te düzenlenecek.

Muhalefet tepkili

Erken genel seçimlerin galibi sol ve çevreci ittifak Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) başbakan adayı Lucie Castets, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bize uzlaşı hükümeti vaat ediliyordu ancak elimizde katı sağcı bir hükümet var" ifadesini kullandı.
Castets, Fransa'daki demokrasinin bu akşam aşağılandığını belirtti.
Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin kurucusu Jean-Luc Melenchon da X hesabından "Macron iktidarının yeni felaket filminin oyuncuları belli oldu" paylaşımında bulundu.
Melenchon, hükümetin meşruiyetine ve geleceğine dair şüphelerini belirterek, yeni İçişleri Bakanı Retailleau'yu eleştirdi ve "Tez zamanda bu hükümetten kurtulmalıyız" değerlendirmesini yaptı.
Ulusal Birlik (RN) lideri Jordan Bardella ise X hesabından yaptığı açıklamada, yeni hükümetle birlikte Macron taraftarlarının tekrar iktidara döndüğüne değindi.
Bardella, Fransız halkının iki kez reddettiği bu grubun siyasi hesaplarla tekrar iktidara gelemeyeceğini ve bu hükümetin geleceği olmadığını belirtti.
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