https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/hindistan-basbakani-modi-secim-sonuclari-aciklanmasina-yakin-meditasyon-icin-inzivaya-cekildi-1084385597.html

Hindistan Başbakanı Modi, seçim sonuçları açıklanmasına yakın meditasyon için inzivaya çekildi

Hindistan Başbakanı Modi, seçim sonuçları açıklanmasına yakın meditasyon için inzivaya çekildi

Sputnik Türkiye

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, seçim sürecinin sonuna doğru yaklaşılırken ülkenin güneyindeki Vivekananda Rock Anıtı'nda 2 günlük meditasyon için inzivaya... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T14:51+0300

2024-05-31T14:51+0300

2024-05-31T14:51+0300

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Hindistan'ın NDTV haber sitesine göre, Modi, seçim sonuçlarının açıklanacağı 4 Haziran öncesi, Kanniyakumari kentindeki anıtta meditasyona başladı.Hindistan'ın muhalefetteki Kongre Partisi, Modi'nin meditasyona başlama kararını, 'seçim yasaklarını delmeye yönelik bir hareket' olarak görürken, meditasyon görüntülerinin medyaya yansımasını engellemek için seçim kuruluna başvuruda bulundu.Muhalefet yasaklanmasını istedi Sol parti CPM de Hindistan Seçim Kuruluna başvuruda bulunarak, Modi'nin meditasyon görüntülerinin 'propaganda malzemesi' olacağı gerekçesiyle yayınlanmasının yasaklanmasını istedi.Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee da seçim kampanyası kapsamında Kolkata kentinde yaptığı konuşmasında Modi'nin meditasyonu kameralar eşliğinde yapmasını eleştirerek, "Her zaman oy sayımı öncesi reklam için 48 saat boyunca bir yerlerde oturuyor. Meditasyon yapabilir, ancak neden bunu kameralar eşliğinde yapıyor?" ifadesini kullandı.Meditasyon için 2 bin polis ve güvenlik kuvvetleri görevlendirildi Öte yandan, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) yetkilileri, Başbakan Modi'nin meditasyon için, Hint Okyanusu, Bengal Körfezi ve Umman Denizi'nin keşime noktası olan Kanniyakumari kentini seçmesinin, 'ulusal birlik' mesajı taşıdığı için önemli olduğunu belirtti.BJP yetkilileri, muhalefet partilerinin, Modi'nin meditasyonuna karşı çıkmalarını eleştirerek, bunu 'Hindu karşıtlığı zihniyetinin eseri' olarak nitelendirdi.Modi'nin 2 günlük meditasyon süresi boyunca güvenliğini sağlamak amacıyla, anıt etrafında 2 bin polisin yanı sıra, sahil güvenlik ve deniz kuvvetlerinin de görevlendirildiği belirtildi.968 milyon kişi oy kullandıHindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile 'Birlik Toprakları' adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimler çerçevesinde 19 ve 26 Nisan'da, ayrıca 7, 13, 20, 25 Mayıs'ta ve son olarak 1 Haziran'da olmak üzere 7 aşamada oylarını kullanıyor.Seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/hindistanda-hava-sicakligi-48-dereceyi-gordu-sicaklar-nedeniyle-16-kisi-oldu-1084377541.html

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