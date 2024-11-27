https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/pakistanda-tutuklu-eski-basbakan-imran-han-destekcileri-polisin-sert-mudahale-sonrasi-protestolari-1090869870.html
Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han destekçileri, polisin sert müdahale sonrası protestoları durdurdu
Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han destekçileri, polisin sert müdahale sonrası protestoları durdurdu
Sputnik Türkiye
Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han destekçileri, Han'ın serbest bırakılması için 24 Kasım'da başlattıkları protestoları, polisin sert müdahalesinden... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T09:49+0300
2024-11-27T09:49+0300
2024-11-27T09:49+0300
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Pakistan'da bir yıldan uzun bir süredir tutuklu olan eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması için ülkenin dört bir yanından binlerce kişi başkent İslamabad'da toplanmasının ardından polisin sert müdahalesi nedeniyle göstericiler protestolarını sonlandırdı. Pakistan yerel medyasına göre, İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi Partisinden (PTI) yapılan açıklamada, 24 Kasım'dan bu yana sürdürülen protestoların sonlandırıldığı duyuruldu.Göstericilerin basına yaptığı açıklamada, "Hükümetin vahşeti ve federal başkenti silahsız vatandaşlar için mezbahaya dönüştürme planları doğrultusunda, barışçıl protestolarımızı geçici olarak askıya aldığımızı duyuruyoruz" ifadesine yer verildi.Protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti. Şehir içi ulaşım ve internet hizmetleri durma noktasına geldi. Gösteriler devam ederken eğitime ara verildi. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesinin yanı sıra Geo News'e göre 500'den fazla gösterici gözaltına alındı.Eski Başbakan Han hakkında devlet sırlarını ifşa etmek, yasa dışı evlilik yapmak gibi suçlamalarla daha önce dava açılmıştı. Han, yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/pakistanda-imran-han-destekcileri-protesto-duzenledi-cikan-catismalarda-80-kisi-gozaltina-alindi-5-1090845224.html
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asya, asya & pasifik, pakistan, imran han, imran khan, protesto, gözaltı, islamabad, pti
asya, asya & pasifik, pakistan, imran han, imran khan, protesto, gözaltı, islamabad, pti
Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han destekçileri, polisin sert müdahale sonrası protestoları durdurdu
Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han destekçileri, Han'ın serbest bırakılması için 24 Kasım'da başlattıkları protestoları, polisin sert müdahalesinden dolayı sonlandırdığını duyurdu.
Pakistan'da bir yıldan uzun bir süredir tutuklu olan eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması için ülkenin dört bir yanından binlerce kişi başkent İslamabad'da toplanmasının ardından polisin sert müdahalesi nedeniyle göstericiler protestolarını sonlandırdı. Pakistan yerel medyasına göre, İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi Partisinden (PTI) yapılan açıklamada, 24 Kasım'dan bu yana sürdürülen protestoların sonlandırıldığı duyuruldu.
Göstericilerin basına yaptığı açıklamada, "Hükümetin vahşeti ve federal başkenti silahsız vatandaşlar için mezbahaya dönüştürme planları doğrultusunda, barışçıl protestolarımızı geçici olarak askıya aldığımızı duyuruyoruz" ifadesine yer verildi.
Protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti. Şehir içi ulaşım ve internet hizmetleri durma noktasına geldi. Gösteriler devam ederken eğitime ara verildi. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesinin yanı sıra Geo News'e göre 500'den fazla gösterici gözaltına alındı.
Eski Başbakan Han hakkında devlet sırlarını ifşa etmek, yasa dışı evlilik yapmak gibi suçlamalarla daha önce dava açılmıştı. Han, yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.