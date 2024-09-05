https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/macron-sonunda-kararini-verdi-yeni-basbakan-michel-barnier-1087685550.html

Macron sonunda kararını verdi: Yeni Başbakan Michel Barnier

Macron sonunda kararını verdi: Yeni Başbakan Michel Barnier

Sputnik Türkiye

Seçimin üzerinden geçen 2 ayda hala bir başbakan atamadığı için ülkeyi kendi inşa ettiği çıkmaza sürüklemekle suçlanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, eski... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T14:45+0300

2024-09-05T14:45+0300

2024-09-05T14:46+0300

dünya

fransa

başbakan

emmanuel macron

avrupa

avrupa birliği

michel barnier

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Elysee Sarayı'nın basın servisi tarafından açıklamada, Barnier’in yeni başbakan olarak atandığına karar verildiği bildirilirken, açıklamada, “Macron, ülkeye ve Fransız halkına hizmet edecek bir birlik hükümeti kurma görevini kendisine vermiştir” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/fransada-2-aydir-basbakan-atanmadi-macronun-azledilmesi-icin-imza-toplandi-1087606239.html

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fransa başbakanı kim? fransa macron