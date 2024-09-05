https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/macron-sonunda-kararini-verdi-yeni-basbakan-michel-barnier-1087685550.html
Macron sonunda kararını verdi: Yeni Başbakan Michel Barnier
Macron sonunda kararını verdi: Yeni Başbakan Michel Barnier
Sputnik Türkiye
Seçimin üzerinden geçen 2 ayda hala bir başbakan atamadığı için ülkeyi kendi inşa ettiği çıkmaza sürüklemekle suçlanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, eski... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T14:45+0300
2024-09-05T14:45+0300
2024-09-05T14:46+0300
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michel barnier
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Elysee Sarayı'nın basın servisi tarafından açıklamada, Barnier’in yeni başbakan olarak atandığına karar verildiği bildirilirken, açıklamada, “Macron, ülkeye ve Fransız halkına hizmet edecek bir birlik hükümeti kurma görevini kendisine vermiştir” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/fransada-2-aydir-basbakan-atanmadi-macronun-azledilmesi-icin-imza-toplandi-1087606239.html
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fransa başbakanı kim? fransa macron
fransa başbakanı kim? fransa macron
Macron sonunda kararını verdi: Yeni Başbakan Michel Barnier
14:45 05.09.2024 (güncellendi: 14:46 05.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Seçimin üzerinden geçen 2 ayda hala bir başbakan atamadığı için ülkeyi kendi inşa ettiği çıkmaza sürüklemekle suçlanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, eski Avrupa Komisyonu Üyesi ve Fransa Dışişleri Bakanı Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadığı bildirildi.
Elysee Sarayı'nın basın servisi tarafından açıklamada, Barnier’in yeni başbakan olarak atandığına karar verildiği bildirilirken, açıklamada, “Macron, ülkeye ve Fransız halkına hizmet edecek bir birlik hükümeti kurma görevini kendisine vermiştir” ifadelerine yer verildi.