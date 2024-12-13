https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/fransanin-yeni-basbakani-francois-bayrou-oldu-1091499065.html
Fransa'nın yeni başbakanı François Bayrou oldu
Fransa'nın yeni başbakanı François Bayrou oldu
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın yeni başbakanının François Bayrou olduğunu duyurdu 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T15:03+0300
2024-12-13T15:03+0300
2024-12-13T15:19+0300
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Fransa'da Michel Barnier hükümetinin düşmesini takiben Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni bir başbakan atayacağını duyurmuştu. Macron, Fransa'nın yeni başbakanı olarak François Bayrou'yu atadı. Bayrou, bu yıl Macron'un 4. başbakanı oldu. Macron'un yaz aylarında ani parlamento seçimleri çağrısı yapmasından bu yana Fransız siyaseti krizden kurtulamıyor. Cumhurbaşkanlığında ikinci dönemini geçiren Macron, Barnier hükümetinin geçen haftaki düşüşüne rağmen 2027'ye kadar yani ikinci dönemi sona erene kadar görevde kalacağını açıklamıştı. François Bayrou kimdir?Belediye Başkanlığı yapmış olan 73 yaşındaki Bayrou, bugün Elysee Sarayı'nda Macron ile görüştü ve bugün yeni Fransa Başbakanı olarak atandığı açıklandı. 1993-97 arasında Eğitim bakanlığı yapmış olan Bayrou, Fransız Demokrarasisis içi Birlik Partisini 2007'ye kadar yönetti. 2002 yılında Fransa Cumhurbaşkanlığı için seçimlere girdiyse de ilk turda sandıktan üçüncü kişi olarak çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/fransiz-medyasi-macron-hukumetinin-istifasindan-sonra-ulusa-seslenecek-1091199456.html
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fransa, françois bayrou, emmanuel macron, fransa başbakanı
fransa, françois bayrou, emmanuel macron, fransa başbakanı
Fransa'nın yeni başbakanı François Bayrou oldu
15:03 13.12.2024 (güncellendi: 15:19 13.12.2024)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın yeni başbakanının François Bayrou olduğunu duyurdu
Fransa'da Michel Barnier hükümetinin düşmesini takiben Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni bir başbakan atayacağını duyurmuştu. Macron, Fransa'nın yeni başbakanı olarak François Bayrou'yu atadı. Bayrou, bu yıl Macron'un 4. başbakanı oldu.
Macron'un yaz aylarında ani parlamento seçimleri çağrısı yapmasından bu yana Fransız siyaseti krizden kurtulamıyor. Cumhurbaşkanlığında ikinci dönemini geçiren Macron, Barnier hükümetinin geçen haftaki düşüşüne rağmen 2027'ye kadar yani ikinci dönemi sona erene kadar görevde kalacağını açıklamıştı.
Belediye Başkanlığı yapmış olan 73 yaşındaki Bayrou, bugün Elysee Sarayı'nda Macron ile görüştü ve bugün yeni Fransa Başbakanı olarak atandığı açıklandı. 1993-97 arasında Eğitim bakanlığı yapmış olan Bayrou, Fransız Demokrarasisis içi Birlik Partisini 2007'ye kadar yönetti. 2002 yılında Fransa Cumhurbaşkanlığı için seçimlere girdiyse de ilk turda sandıktan üçüncü kişi olarak çıktı.