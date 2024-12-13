https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/fransanin-yeni-basbakani-francois-bayrou-oldu-1091499065.html

Fransa'nın yeni başbakanı François Bayrou oldu

Fransa'nın yeni başbakanı François Bayrou oldu

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın yeni başbakanının François Bayrou olduğunu duyurdu 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T15:03+0300

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emmanuel macron

fransa başbakanı

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Fransa'da Michel Barnier hükümetinin düşmesini takiben Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni bir başbakan atayacağını duyurmuştu. Macron, Fransa'nın yeni başbakanı olarak François Bayrou'yu atadı. Bayrou, bu yıl Macron'un 4. başbakanı oldu. Macron'un yaz aylarında ani parlamento seçimleri çağrısı yapmasından bu yana Fransız siyaseti krizden kurtulamıyor. Cumhurbaşkanlığında ikinci dönemini geçiren Macron, Barnier hükümetinin geçen haftaki düşüşüne rağmen 2027'ye kadar yani ikinci dönemi sona erene kadar görevde kalacağını açıklamıştı. François Bayrou kimdir?Belediye Başkanlığı yapmış olan 73 yaşındaki Bayrou, bugün Elysee Sarayı'nda Macron ile görüştü ve bugün yeni Fransa Başbakanı olarak atandığı açıklandı. 1993-97 arasında Eğitim bakanlığı yapmış olan Bayrou, Fransız Demokrarasisis içi Birlik Partisini 2007'ye kadar yönetti. 2002 yılında Fransa Cumhurbaşkanlığı için seçimlere girdiyse de ilk turda sandıktan üçüncü kişi olarak çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/fransiz-medyasi-macron-hukumetinin-istifasindan-sonra-ulusa-seslenecek-1091199456.html

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fransa, françois bayrou, emmanuel macron, fransa başbakanı