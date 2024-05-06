https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/ysk-baskani-yener-31-mart-secimlerinin-kesin-sonuclarini-acikliyor-1083535301.html
YSK Başkanı Yener 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklıyor
YSK Başkanı Yener 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklıyor
Sputnik Türkiye
YSK Başkanı Yener 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklıyor. 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T15:28+0300
2024-05-06T15:28+0300
2024-05-06T15:29+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
ahmet yener, 31 mart yerel seçimleri
ahmet yener, 31 mart yerel seçimleri
YSK Başkanı Yener 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklıyor
15:28 06.05.2024 (güncellendi: 15:29 06.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
YSK Başkanı Yener 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklıyor.