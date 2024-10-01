https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/meksikanin-ilk-kadin-devlet-baskani-claudia-sheinbaum-goreve-basladi-1088683128.html
Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı Claudia Sheinbaum göreve başladı
Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı Claudia Sheinbaum göreve başladı
Sputnik Türkiye
Meksika'da 2 Haziran'da yapılan devlet başkanı seçimlerini kazanan Claudia Sheinbaum Pardo'nun göreve başlama ve yemin töreni gerçekleştirildi. Sheinbaum... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T23:51+0300
2024-10-01T23:51+0300
2024-10-01T23:51+0300
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yemin töreni
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Eski Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, yemin ederek Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu.Meksika'da düzenlenen başkanlık seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde 60'ını alarak ülkenin ilk kadın devlet başkanı olan Claudia Sheinbaum yemin ederek göreve başladı. Kürsüde konuşma yapan Sheinbaum, bu mevkiye sadece kendisinin değil Meksika'da 'kendi yollarını çizmek için mücadele eden tüm kadınların' da geldiğini dile getirdi. Devlet Başkanı seçimlerde yatırımların desteklenmesi, gıda ve akaryakıt fiyatlarının düzenlenmesi gibi birçok vaatte bulunmuştu.Claudia Sheinbaum kimdir?24 Haziran 1962 Meksika'da dünyaya gelen Claudia Sheinbaum Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu. Fizik dalında lisans eğitimi alan Sheinbaum, Çevre mühendisliği alanında doktora yaptı. 2018-2023 yılları arasında Meksiko Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Siyasi duruşu, eski cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un (AMLO) sosyal refah ve eşitlik odaklı politikalarının devamı olarak görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ispanya-ile-meksika-arasinda-krali-davet-etmedin-krizi-1088413645.html
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claudia sheinbaum kimdir, meksika ilk kadın devlet başkanı
claudia sheinbaum kimdir, meksika ilk kadın devlet başkanı
Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı Claudia Sheinbaum göreve başladı
Meksika'da 2 Haziran'da yapılan devlet başkanı seçimlerini kazanan Claudia Sheinbaum Pardo'nun göreve başlama ve yemin töreni gerçekleştirildi. Sheinbaum, ülkenin ilk kadın devlet başkanı olarak Kongre kürsüsünde yemin etti.
Eski Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, yemin ederek Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu.
Meksika'da düzenlenen başkanlık seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde 60'ını alarak ülkenin ilk kadın devlet başkanı olan Claudia Sheinbaum yemin ederek göreve başladı. Kürsüde konuşma yapan Sheinbaum, bu mevkiye sadece kendisinin değil Meksika'da 'kendi yollarını çizmek için mücadele eden tüm kadınların' da geldiğini dile getirdi. Devlet Başkanı seçimlerde yatırımların desteklenmesi, gıda ve akaryakıt fiyatlarının düzenlenmesi gibi birçok vaatte bulunmuştu.
Claudia Sheinbaum kimdir?
24 Haziran 1962 Meksika'da dünyaya gelen Claudia Sheinbaum Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu. Fizik dalında lisans eğitimi alan Sheinbaum, Çevre mühendisliği alanında doktora yaptı. 2018-2023 yılları arasında Meksiko Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Siyasi duruşu, eski cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un (AMLO) sosyal refah ve eşitlik odaklı politikalarının devamı olarak görülüyor.