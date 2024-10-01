https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/meksikanin-ilk-kadin-devlet-baskani-claudia-sheinbaum-goreve-basladi-1088683128.html

Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı Claudia Sheinbaum göreve başladı

Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı Claudia Sheinbaum göreve başladı

Sputnik Türkiye

Meksika'da 2 Haziran'da yapılan devlet başkanı seçimlerini kazanan Claudia Sheinbaum Pardo'nun göreve başlama ve yemin töreni gerçekleştirildi. Sheinbaum... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T23:51+0300

2024-10-01T23:51+0300

2024-10-01T23:51+0300

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Eski Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, yemin ederek Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu.Meksika'da düzenlenen başkanlık seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde 60'ını alarak ülkenin ilk kadın devlet başkanı olan Claudia Sheinbaum yemin ederek göreve başladı. Kürsüde konuşma yapan Sheinbaum, bu mevkiye sadece kendisinin değil Meksika'da 'kendi yollarını çizmek için mücadele eden tüm kadınların' da geldiğini dile getirdi. Devlet Başkanı seçimlerde yatırımların desteklenmesi, gıda ve akaryakıt fiyatlarının düzenlenmesi gibi birçok vaatte bulunmuştu.Claudia Sheinbaum kimdir?24 Haziran 1962 Meksika'da dünyaya gelen Claudia Sheinbaum Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu. Fizik dalında lisans eğitimi alan Sheinbaum, Çevre mühendisliği alanında doktora yaptı. 2018-2023 yılları arasında Meksiko Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Siyasi duruşu, eski cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un (AMLO) sosyal refah ve eşitlik odaklı politikalarının devamı olarak görülüyor.

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claudia sheinbaum kimdir, meksika ilk kadın devlet başkanı