https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/suikast-girisimi-ardindan-simdi-de-teknik-sorunlar-donald-trumpun-ucagi-acil-inis-yapti--1086700545.html
Suikast girişimi ardından şimdi de 'teknik sorunlar': Donald Trump'un uçağı acil iniş yaptı
Suikast girişimi ardından şimdi de 'teknik sorunlar': Donald Trump'un uçağı acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Boeing 757 uçağı, Cuma günü Montana’da düzenlenecek bir miting için yola çıkarken teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T12:39+0300
2024-08-10T12:39+0300
2024-08-10T12:39+0300
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donald trump
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suikast
suikast girişimi
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Donald Trump'ın Boeing 757 uçağı, dün Montana'da düzenlenecek mitinge giderken teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Bozeman’a doğru seyahat eden uçak, 225 km uzaklıktaki Billings’e yönlendirildi. Havalimanı yetkilileri, Trump’ın uçağının mekanik sorunlar yaşadığını belirterek, Trump’ın güvenliği için detaylı bir kontrol yapıldığını ve özel bir jetle Bozeman’a devam ettiğini açıkladı. İlk defa açık alanda bir miting yapmaya giderken bu sorunu yaşadı Trump iniş sonrası paylaştığı videoda, Montana’nın güzelliğini övdü ve moralinin yüksek olduğunu ifade etti. Miting, 13 Temmuz’da Pennsylvania’daki suikast girişiminden bu yana Trump’ın ilk açık hava etkinliği oldu. Pennsylvania’da bir suikast girişiminde bulunan saldırganın açtığı ateş, Trump’ın başını milimetre farkla sıyırarak kulağını sıyırmıştı. Suikastçı, Gizli Servis ajanları tarafından öldürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/suikast-girisimine-ragmen-trump-acik-hava-mitinglerine-devam-dedi-1086261087.html
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donald trump, abd, suikast, suikast girişimi
donald trump, abd, suikast, suikast girişimi
Suikast girişimi ardından şimdi de 'teknik sorunlar': Donald Trump'un uçağı acil iniş yaptı
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Boeing 757 uçağı, Cuma günü Montana’da düzenlenecek bir miting için yola çıkarken teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Donald Trump'ın Boeing 757 uçağı, dün Montana'da düzenlenecek mitinge giderken teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Bozeman’a doğru seyahat eden uçak, 225 km uzaklıktaki Billings’e yönlendirildi.
Havalimanı yetkilileri, Trump’ın uçağının mekanik sorunlar yaşadığını belirterek, Trump’ın güvenliği için detaylı bir kontrol yapıldığını ve özel bir jetle Bozeman’a devam ettiğini açıkladı.
İlk defa açık alanda bir miting yapmaya giderken bu sorunu yaşadı
Trump iniş sonrası paylaştığı videoda, Montana’nın güzelliğini övdü ve moralinin yüksek olduğunu ifade etti. Miting, 13 Temmuz’da Pennsylvania’daki suikast girişiminden bu yana Trump’ın ilk açık hava etkinliği oldu.
Pennsylvania’da bir suikast girişiminde bulunan saldırganın açtığı ateş, Trump’ın başını milimetre farkla sıyırarak kulağını sıyırmıştı. Suikastçı, Gizli Servis ajanları tarafından öldürülmüştü.