https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/suikast-girisimi-ardindan-simdi-de-teknik-sorunlar-donald-trumpun-ucagi-acil-inis-yapti--1086700545.html

Suikast girişimi ardından şimdi de 'teknik sorunlar': Donald Trump'un uçağı acil iniş yaptı

Suikast girişimi ardından şimdi de 'teknik sorunlar': Donald Trump'un uçağı acil iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Boeing 757 uçağı, Cuma günü Montana’da düzenlenecek bir miting için yola çıkarken teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T12:39+0300

2024-08-10T12:39+0300

2024-08-10T12:39+0300

dünya

donald trump

abd

suikast

suikast girişimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085914106_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9997bfaaed564e80c3bf7f49a9789234.jpg

Donald Trump'ın Boeing 757 uçağı, dün Montana'da düzenlenecek mitinge giderken teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Bozeman’a doğru seyahat eden uçak, 225 km uzaklıktaki Billings’e yönlendirildi. Havalimanı yetkilileri, Trump’ın uçağının mekanik sorunlar yaşadığını belirterek, Trump’ın güvenliği için detaylı bir kontrol yapıldığını ve özel bir jetle Bozeman’a devam ettiğini açıkladı. İlk defa açık alanda bir miting yapmaya giderken bu sorunu yaşadı Trump iniş sonrası paylaştığı videoda, Montana’nın güzelliğini övdü ve moralinin yüksek olduğunu ifade etti. Miting, 13 Temmuz’da Pennsylvania’daki suikast girişiminden bu yana Trump’ın ilk açık hava etkinliği oldu. Pennsylvania’da bir suikast girişiminde bulunan saldırganın açtığı ateş, Trump’ın başını milimetre farkla sıyırarak kulağını sıyırmıştı. Suikastçı, Gizli Servis ajanları tarafından öldürülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/suikast-girisimine-ragmen-trump-acik-hava-mitinglerine-devam-dedi-1086261087.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, suikast, suikast girişimi