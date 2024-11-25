https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/romanyada-tiktok-uzerinden-kampanya-yuruten-ve-rusya-ile-iliskilerin-normallestirilmesini-isteyen-1090781072.html

Romanya'da TikTok üzerinden kampanya yürüten ve Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesini isteyen aday birinci çıktı

Romanya'da TikTok üzerinden kampanya yürüten ve Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesini isteyen aday birinci çıktı

Sputnik Türkiye

Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Calin Georgescu, yüzde 22,65 oyla önde. İkinci tur 8 Aralık’ta yapılacak. Georgescu’nun kampanyası... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T09:57+0300

2024-11-25T09:57+0300

2024-11-25T09:57+0300

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Romanya’da pazar günü düzenlenen ve beş yılda bir yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesini savunan Calin Georgescu, ilk turda öne geçti. Romanya Merkez Seçim Komisyonu’ndan (CEC) yapılan açıklamaya göre, oyların yüzde 98,7’sinin sayıldığı seçimde Georgescu, yüzde 22,65 oranında oy alarak birinci sırada yer aldı.Şuanki Başbakan Marcel Ciolacu ise yüzde 19,46 oy oranıyla Georgescu’nun gerisinde kaldı. Seçimlerin ikinci turu 8 Aralık’ta yapılacak.TikTok üzerinden kampanya yürüttü Seçim öncesi anketlerde şansı düşük görülen Georgescu’nun bu başarısı, siyasi gözlemciler için sürpriz oldu. TikTok üzerinden yürüttüğü kampanyasıyla geniş bir kitleye ulaşan Georgescu, geleneksel değerleri savunurken, İkinci Dünya Savaşı sırasında faşistlerle iş birliği yapan Rumen askeri figürlere övgüde bulundu. NATO ve AB’nin Romanya’nın çıkarlarını göz ardı ettiğini iddia eden Georgescu, Ukrayna’daki savaşı eleştirerek Amerikan savunma şirketlerinin bu savaşı kendi kârları için kullandığını ileri sürdü.En çok oyu alan kazanacak Romanya yasalarına göre, bir adayın doğrudan cumhurbaşkanı seçilebilmesi için seçmen listesinde yer alan oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor. Hiçbir aday bu çoğunluğu sağlayamadığı için, 8 Aralık’ta yapılacak ikinci turda en çok oy alan iki aday arasında basit çoğunlukla kazanan belirlenecek.

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