https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bangladeste-hukumet-karsiti-protestolar-siddetlendi-basbakan-tahliye-edildi-1086509660.html
Bangladeş karıştı: Başbakan ülkeyi terk etti
Bangladeş karıştı: Başbakan ülkeyi terk etti
Sputnik Türkiye
Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan hükümet karşıtı protestolara direnen Başbakan Şeyh... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T12:38+0300
2024-08-05T12:38+0300
2024-08-05T13:26+0300
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başbakan
dakka
şeyh hasina vecid
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Fransız haber ajansı Agence France-Presse'in (AFP) başbakana yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina’nın başbakanlık konutundan kız kardeşiyle birlikte tahliye edildiği belirtilirken, Hasina'nın helikopterle Hindistan'a gittiğine dair görüntüler paylaşıldı.Bangladeş Ordu Komutanı Waker-uz-Zaman, Hasina'nın istifasının ardından geçici bir hükümet kurulacağını söylerken, “Tüm siyasi partilerle yaptığımız verimli görüşmelerin ardından geçici bir hükümet kurmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.Bangladeş hükümeti Dakka ve ülke genelindeki diğer şehirlerde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ülke genelinde tatil ilan edildi.Hindistan TV kanalı News18 de Hasina’nın istifa ederek ülkeyi terk ettiğini duyururken, “Hasina istifa etti! Ülkeyi terk etmiş ve Hindistan'a gitmiş olabilir” ifadelerini kullandı.İsyanların giderek şiddetlendiği ülkenin başbakanı Hasina ve kız kardeşinin daha güvenli bir yer bulmak için Ganabhaban Sarayı'ndan ayrıldığını duyuran ajans, Hasina'nın ismi açıklanmayan üst düzey bir danışmanına atıfta bulunarak, “Ülkedeki durum başbakanın istifasını mümkün kılacak kadar ciddi” diye bildirmişti.Protestolar şiddetleniyorÜlkede Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan hükümet karşıtı protestolar, başkentte ‘Dakka Yürüyüşü’ adı altında devam ediyor.Bangladeş'te hükümet karşıtı göstericilerin Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastığı bildirildi.Prothom Alo gazetesinin haberinde, Öğrenci Ayrımcılık Karşıtı Hareketi tarafından "Dakka'ya Yürüyüş" ismiyle düzenlenen protestoya ülke genelinden çok sayıda öğrencinin katıldığı bildirildi.Başkentteki Shaheed Minar Anıtı'nın önünde toplanan kalabalığı dağıtmak için polisin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığı belirtildi.Hükümet karşıtı protestolarda aralarında polislerin de bulunduğu en az 97 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.Sonrasında gazetecileri bilgilendiren Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamış, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtilmişti.Bangladeş'te yaklaşık 2 bin kişi temmuzda başlayan protestolarda ölenler için başkent Dakka'nın çeşitli noktalarında toplanmış, polis de sloganlarla hükümeti protesto eden göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı.Kamuda kontenjan kararı protestolarındaki ölüm, gözaltı, saldırı ve kayıplara dikkati çekmek için düzenlenen gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü.Hasina, protestolarda yaşanan şiddet olaylarına ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ile Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi'nin neden olduğunu savunmuştu.BM'den Bangladeş'te devam eden gösterilerde 'şok edici şiddetin' durması çağrısıBirleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan protestolarda yaşanan şiddete dikkati çekmek amacıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde yaşanan şok edici şiddetin durması yönünde çağrıda bulundu."Bangladeş'teki şok edici şiddet durmalı. Hafta sonu çok sayıda protestocu daha öldürüldü" ifadelerini kullanan Türk, Sirajganj bölgesinde bir karakola düzenlenen saldırıda en az 13 polisin öldürüldüğünü kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/bangladeste-hukumet-karsiti-protestolar-nedeniyle-ulke-savas-alanina-dondu-50-kisi-oldu--1086490305.html
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bangladeş, güney asya, protesto, protesto gösterisi, can kaybı, başbakan, dakka, şeyh hasina vecid
bangladeş, güney asya, protesto, protesto gösterisi, can kaybı, başbakan, dakka, şeyh hasina vecid
Bangladeş karıştı: Başbakan ülkeyi terk etti
12:38 05.08.2024 (güncellendi: 13:26 05.08.2024)
Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan hükümet karşıtı protestolara direnen Başbakan Şeyh Hasina Vecid’in istifa ettiği açıklanırken, Bangladeş ordusu, Hasina'nın hükümet karşıtı gösteriler üzerine resmi konutundan ayrılmasının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyurdu.
Fransız haber ajansı Agence France-Presse'in (AFP) başbakana yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina’nın başbakanlık konutundan kız kardeşiyle birlikte tahliye edildiği belirtilirken, Hasina'nın helikopterle Hindistan'a gittiğine dair görüntüler paylaşıldı.
Bangladeş Ordu Komutanı Waker-uz-Zaman, Hasina'nın istifasının ardından geçici bir hükümet kurulacağını söylerken, “Tüm siyasi partilerle yaptığımız verimli görüşmelerin ardından geçici bir hükümet kurmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.
Bangladeş hükümeti Dakka ve ülke genelindeki diğer şehirlerde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ülke genelinde tatil ilan edildi.
Hindistan TV kanalı News18 de Hasina’nın istifa ederek ülkeyi terk ettiğini duyururken, “Hasina istifa etti! Ülkeyi terk etmiş ve Hindistan'a gitmiş olabilir” ifadelerini kullandı.
İsyanların giderek şiddetlendiği ülkenin başbakanı Hasina ve kız kardeşinin daha güvenli bir yer bulmak için Ganabhaban Sarayı'ndan ayrıldığını duyuran ajans, Hasina'nın ismi açıklanmayan üst düzey bir danışmanına atıfta bulunarak, “Ülkedeki durum başbakanın istifasını mümkün kılacak kadar ciddi” diye bildirmişti.
Protestolar şiddetleniyor
Ülkede Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan hükümet karşıtı protestolar, başkentte ‘Dakka Yürüyüşü’ adı altında devam ediyor.
Bangladeş'te hükümet karşıtı göstericilerin Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastığı bildirildi.
Prothom Alo gazetesinin haberinde, Öğrenci Ayrımcılık Karşıtı Hareketi tarafından "Dakka'ya Yürüyüş" ismiyle düzenlenen protestoya ülke genelinden çok sayıda öğrencinin katıldığı bildirildi.
Başkentteki Shaheed Minar Anıtı'nın önünde toplanan kalabalığı dağıtmak için polisin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığı belirtildi.
Hükümet karşıtı protestolarda aralarında polislerin de bulunduğu en az 97 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Sonrasında gazetecileri bilgilendiren Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamış, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtilmişti.
Bangladeş'te yaklaşık 2 bin kişi temmuzda başlayan protestolarda ölenler için başkent Dakka'nın çeşitli noktalarında toplanmış, polis de sloganlarla hükümeti protesto eden göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı.
Kamuda kontenjan kararı protestolarındaki ölüm, gözaltı, saldırı ve kayıplara dikkati çekmek için düzenlenen gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü.
Hasina, protestolarda yaşanan şiddet olaylarına ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ile Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi'nin neden olduğunu savunmuştu.
BM'den Bangladeş'te devam eden gösterilerde 'şok edici şiddetin' durması çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan protestolarda yaşanan şiddete dikkati çekmek amacıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde yaşanan şok edici şiddetin durması yönünde çağrıda bulundu.
"Bangladeş'teki şok edici şiddet durmalı. Hafta sonu çok sayıda protestocu daha öldürüldü" ifadelerini kullanan Türk, Sirajganj bölgesinde bir karakola düzenlenen saldırıda en az 13 polisin öldürüldüğünü kaydetti.