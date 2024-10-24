ABD Adalet Bakanlığı, Musk'ı kayıtlı seçmenlere verdiği 1 milyon dolarlık piyangoyla ilgili uyardı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Messi Cam' uygulaması başlıyor: 'TikTok kadar önemli bir salgın'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ercan Karakaş: 'Aday belirlerken, parti içi mekanizmalar çalışmalı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin trafik ile imtihanı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Noro-virüs aşısı için ilk denemeler başladı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gelecek 10 yılda teknolojik risklerin şiddeti artacak
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘G20’nin üçte biri BRICS’ten oluşuyor. G7 ile eşit güç seviyesinde diyebiliriz’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebek katillerinin para tuzağı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1.9 milyar dolarlık finansman
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Haberi olmadan midesi alındı: 17 kilo verdi, ölümden döndü
19:30
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe neresi?
19:43
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri: Türkiye’nin BRICS işbirliği tartışma yaratabilir
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Canan Karatay 'bütün hastalıkların nedeni' diyerek uyardı
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Genel af kimlere çıkabilir?
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Musk ve Gates karşı karşıya: Teknoloji devleri kesenin ağzını açtı
20:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TUSAŞ’a terör saldırısı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara’da terör saldırısı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İlaç fiyatlarına zam
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/abd-adalet-bakanligi-muski-kayitli-secmenlere-verdigi-1-milyon-dolarlik-piyangoyla-ilgili-uyardi-1089608209.html
ABD Adalet Bakanlığı, Musk'ı kayıtlı seçmenlere verdiği 1 milyon dolarlık piyangoyla ilgili uyardı
ABD Adalet Bakanlığı, Musk'ı kayıtlı seçmenlere verdiği 1 milyon dolarlık piyangoyla ilgili uyardı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanlık Seçimleri'nde her yönüyle tarihe geçecek gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Elon Musk'ın kayıtlı seçmenlere yönelik günde 1 milyon dolar piyangosu... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T12:06+0300
2024-10-24T12:06+0300
dünya
abd başkanlık seçimleri
abd 2020 başkanlık seçimleri
abd başkanlık seçimleri 2024
abd seçimleri
abd seçimleri 2024 bağış kampanyaları
elon musk
america pac
bill gates
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089607021_0:38:1616:947_1920x0_80_0_0_a8de58566616fa366b849ccdd9d1e584.jpg
Demokrat Parti adayı Başkan Joe Biden'ın seçimlere kısa süre kala yarıştan çekilmesi ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını açıklaması ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi şüphesiz seçimlerin en önemli anlarından biriydi. İş insanları ve teknoloji milyarderlerinin adaylara yönelik bağış yoluyla mali desteği ise bir başka dikkat çeken detaylar arasında. En son bazı Demokrat Partili milyarderlerin yaptığı gibi Bill Gates'in Harris'e 'gizli 50 milyon dolar bağışı' 'seçilirse Trump'ın gazabından korkuttukları' şeklinde basına yansırken Elon Musk'ın açıktan Trump desteği gün geçtikçe ilgi çekiyor. Trump seçim kampanyasını desteklemek için Musk'ın kurduğu America Pac, çekişmeli ve kararsız eyaletlerde seçmenleri sandığa çekmek için seçmen kayıtlarını artırmayı amaçlayan 1 milyon dolar ödüllük piyango düzenledi. Piyangoya göre seçmen kaydı yaptıran herkes bu çekilişe katılabilecek. ABD merkezli yayın organı CNN'in ismi açıklanmayan kaynaklarına göre ABD Adalet Bakanlığı, America Pac'a bir mektup göndererek piyangonun federal yasaları ihlal edebileceği konusunda uyardı. Henüz Elon Musk, Adalet Bakanlığı veya America Pac'ten konuyla ilgili bir teyit açıklaması yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/abd-secimlerinde-musk-trumpa-destek-cikarken-bill-gates-harrise-50-milyon-dolarlik-bagis-yapti--1089553488.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089607021_101:0:1541:1080_1920x0_80_0_0_934259dc6f127c8a03a433b71bf51655.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd başkanlık seçimleri, abd 2020 başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri 2024, abd seçimleri, abd seçimleri 2024 bağış kampanyaları, elon musk, america pac, bill gates
abd başkanlık seçimleri, abd 2020 başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri 2024, abd seçimleri, abd seçimleri 2024 bağış kampanyaları, elon musk, america pac, bill gates

ABD Adalet Bakanlığı, Musk'ı kayıtlı seçmenlere verdiği 1 milyon dolarlık piyangoyla ilgili uyardı

12:06 24.10.2024
© FotoğrafABD Adalet Bakanlığı, Musk'ı kayıtlı seçmenlere verdiği 1 milyon dolarlık piyangoyla ilgili uyardı
ABD Adalet Bakanlığı, Musk'ı kayıtlı seçmenlere verdiği 1 milyon dolarlık piyangoyla ilgili uyardı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© Fotoğraf
Abone ol
ABD Başkanlık Seçimleri'nde her yönüyle tarihe geçecek gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Elon Musk'ın kayıtlı seçmenlere yönelik günde 1 milyon dolar piyangosu, ABD Adalet Bakanlığı'nın dikkatini çekti. ABD basını Elon Musk'ın kurucusu olduğu seçim kampanyası grubu America Pac'e mektup göndererek piyangonun yasa dışı olduğu konusunda uyardı.
Demokrat Parti adayı Başkan Joe Biden'ın seçimlere kısa süre kala yarıştan çekilmesi ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını açıklaması ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi şüphesiz seçimlerin en önemli anlarından biriydi.
İş insanları ve teknoloji milyarderlerinin adaylara yönelik bağış yoluyla mali desteği ise bir başka dikkat çeken detaylar arasında. En son bazı Demokrat Partili milyarderlerin yaptığı gibi Bill Gates'in Harris'e 'gizli 50 milyon dolar bağışı' 'seçilirse Trump'ın gazabından korkuttukları' şeklinde basına yansırken Elon Musk'ın açıktan Trump desteği gün geçtikçe ilgi çekiyor.
Trump seçim kampanyasını desteklemek için Musk'ın kurduğu America Pac, çekişmeli ve kararsız eyaletlerde seçmenleri sandığa çekmek için seçmen kayıtlarını artırmayı amaçlayan 1 milyon dolar ödüllük piyango düzenledi. Piyangoya göre seçmen kaydı yaptıran herkes bu çekilişe katılabilecek.
ABD merkezli yayın organı CNN'in ismi açıklanmayan kaynaklarına göre ABD Adalet Bakanlığı, America Pac'a bir mektup göndererek piyangonun federal yasaları ihlal edebileceği konusunda uyardı. Henüz Elon Musk, Adalet Bakanlığı veya America Pac'ten konuyla ilgili bir teyit açıklaması yapılmadı.
ABD seçimlerinde Musk, Trump'a destek çıkarken Bill Gates, Harris'e 50 milyon dolarlık bağış yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
DÜNYA
ABD seçimlerinde Musk, Trump'a destek çıkarken Bill Gates, Harris'e 50 milyon dolarlık bağış yaptı
Dün, 10:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала