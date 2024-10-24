https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/abd-adalet-bakanligi-muski-kayitli-secmenlere-verdigi-1-milyon-dolarlik-piyangoyla-ilgili-uyardi-1089608209.html
ABD Adalet Bakanlığı, Musk'ı kayıtlı seçmenlere verdiği 1 milyon dolarlık piyangoyla ilgili uyardı
ABD Adalet Bakanlığı, Musk'ı kayıtlı seçmenlere verdiği 1 milyon dolarlık piyangoyla ilgili uyardı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanlık Seçimleri'nde her yönüyle tarihe geçecek gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Elon Musk'ın kayıtlı seçmenlere yönelik günde 1 milyon dolar piyangosu... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T12:06+0300
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Demokrat Parti adayı Başkan Joe Biden'ın seçimlere kısa süre kala yarıştan çekilmesi ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını açıklaması ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi şüphesiz seçimlerin en önemli anlarından biriydi. İş insanları ve teknoloji milyarderlerinin adaylara yönelik bağış yoluyla mali desteği ise bir başka dikkat çeken detaylar arasında. En son bazı Demokrat Partili milyarderlerin yaptığı gibi Bill Gates'in Harris'e 'gizli 50 milyon dolar bağışı' 'seçilirse Trump'ın gazabından korkuttukları' şeklinde basına yansırken Elon Musk'ın açıktan Trump desteği gün geçtikçe ilgi çekiyor. Trump seçim kampanyasını desteklemek için Musk'ın kurduğu America Pac, çekişmeli ve kararsız eyaletlerde seçmenleri sandığa çekmek için seçmen kayıtlarını artırmayı amaçlayan 1 milyon dolar ödüllük piyango düzenledi. Piyangoya göre seçmen kaydı yaptıran herkes bu çekilişe katılabilecek. ABD merkezli yayın organı CNN'in ismi açıklanmayan kaynaklarına göre ABD Adalet Bakanlığı, America Pac'a bir mektup göndererek piyangonun federal yasaları ihlal edebileceği konusunda uyardı. Henüz Elon Musk, Adalet Bakanlığı veya America Pac'ten konuyla ilgili bir teyit açıklaması yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/abd-secimlerinde-musk-trumpa-destek-cikarken-bill-gates-harrise-50-milyon-dolarlik-bagis-yapti--1089553488.html
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abd başkanlık seçimleri, abd 2020 başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri 2024, abd seçimleri, abd seçimleri 2024 bağış kampanyaları, elon musk, america pac, bill gates
abd başkanlık seçimleri, abd 2020 başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri 2024, abd seçimleri, abd seçimleri 2024 bağış kampanyaları, elon musk, america pac, bill gates
ABD Adalet Bakanlığı, Musk'ı kayıtlı seçmenlere verdiği 1 milyon dolarlık piyangoyla ilgili uyardı
ABD Başkanlık Seçimleri'nde her yönüyle tarihe geçecek gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Elon Musk'ın kayıtlı seçmenlere yönelik günde 1 milyon dolar piyangosu, ABD Adalet Bakanlığı'nın dikkatini çekti. ABD basını Elon Musk'ın kurucusu olduğu seçim kampanyası grubu America Pac'e mektup göndererek piyangonun yasa dışı olduğu konusunda uyardı.
Demokrat Parti adayı Başkan Joe Biden'ın seçimlere kısa süre kala yarıştan çekilmesi ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını açıklaması ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi şüphesiz seçimlerin en önemli anlarından biriydi.
İş insanları ve teknoloji milyarderlerinin adaylara yönelik bağış yoluyla mali desteği ise bir başka dikkat çeken detaylar arasında. En son bazı Demokrat Partili milyarderlerin yaptığı gibi Bill Gates'in Harris'e 'gizli 50 milyon dolar bağışı' 'seçilirse Trump'ın gazabından korkuttukları' şeklinde basına yansırken Elon Musk'ın açıktan Trump desteği gün geçtikçe ilgi çekiyor.
Trump seçim kampanyasını desteklemek için Musk'ın kurduğu America Pac, çekişmeli ve kararsız eyaletlerde seçmenleri sandığa çekmek için seçmen kayıtlarını artırmayı amaçlayan 1 milyon dolar ödüllük piyango düzenledi. Piyangoya göre seçmen kaydı yaptıran herkes bu çekilişe katılabilecek.
ABD merkezli yayın organı CNN'in ismi açıklanmayan kaynaklarına göre ABD Adalet Bakanlığı, America Pac'a bir mektup göndererek piyangonun federal yasaları ihlal edebileceği konusunda uyardı. Henüz Elon Musk, Adalet Bakanlığı veya America Pac'ten konuyla ilgili bir teyit açıklaması yapılmadı.