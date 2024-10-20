https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/milli-savunma-bakani-guler-endonezya-devlet-baskanligi-yemin-torenine-katildi-1089456822.html

Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Devlet Başkanlığı yemin törenine katıldı

Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Devlet Başkanlığı yemin törenine katıldı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun bugün gerçekleştirilen yemin... 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T14:43+0300

2024-10-20T14:43+0300

2024-10-20T14:43+0300

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen, Endonezya’nın yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto’nun yemin törenine katıldı.Subianto, Endonezya’nın 8. Devlet Başkanı olarak göreve başladı14 Şubat’ta yapılan seçimlerde oyların yüzde 60’ını alarak zafer kazanan Prabowo Subianto, bugün Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen törenle resmen Endonezya’nın 8. Devlet Başkanı oldu. 73 yaşındaki eski Savunma Bakanı olan Subianto, meclisteki konuşmasında yolsuzlukla mücadele edeceğini ve ülkeyi kendi kendine yeterli hale getirme amacında olduğunu vurguladı. Subianto, tüm Endonezyalılar için başkan olacağını belirterek, halkın ülke sorunlarına çözüm bulmada aktif rol alması için çağrıda bulundu. “Özgür bir ulusun, halkının korkudan, yoksulluktan, açlıktan, cehaletten ve baskıdan kurtulmuş olduğu bir yer olduğunu unutmamalıyız,” diye konuştu.Yolsuzlukla mücadele edeceğine dair güçlü bir mesaj veren Subianto, “Düşmanlık olmadan fikir ayrılığına yer olmalı. Nefret olmadan mücadele edilmeli,” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/msb-yunan-sahil-guvenlik-botunun-gocmenleri-denizin-ortasinda-biraktigi-anlari-paylasti--1089455012.html

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yaşar güler, milli savunma bakanı, milli savunma bakanlığı (msb), jakarta post, endonezya, başkan