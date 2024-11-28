Gürcistan'da Kobahidze yeniden başbakan: Muhalefet parlamentodaki oylamaya katılmadı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kreşlerin açılması kadınların iş hayatına girmesi anlamına geliyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2024 Turizm sezonu turizmciler açısından nasıl geçti?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Tescilli Lezzetlerimiz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye sağlık turizmi potansiyeli ile rakiplerinin hedefinde
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump, İran’ın vekil güçlerini, füze projelerini ve nükleer programını baskılamaya çalışacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Türkiye'nin yeni öcüsü LGBT
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
PKK silah bırakır mı?
19:06
84 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
20:36
4 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
20:46
1 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
20:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Hedef alınan sadece belediyeler değil, doğrudan halkın kendisidir’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
09:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sinan Meydan: Lozan ile birlikte eşit, çağdaş ve bağımsız bir Türkiye kurduğumuzu kabul ettirdik
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:29
2 dk
HABER MASASI
Türk Mutfağında Baharat ve Malzeme Kullanımı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka online alışverişleri hızlandırıyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Çayırhan işçileri özelleştirmeye karşı Ankara'ya yürüyor
15:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
İmamoğlu’na muhatap tuzağı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
19:16
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/gurcistanda-kobahidze-yeniden-basbakan-muhalefet-parlamentodaki-oylamaya-katilmadi-1090936231.html
Gürcistan'da Kobahidze yeniden başbakan: Muhalefet parlamentodaki oylamaya katılmadı
Gürcistan'da Kobahidze yeniden başbakan: Muhalefet parlamentodaki oylamaya katılmadı
Sputnik Türkiye
Gürcistan'da tartışmalı parlamento seçimlerinin ardından yeniden Kobahidze dönemi başladı. 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T16:40+0300
2024-11-28T16:40+0300
dünya
irakliy kobahidze
gürcistan
abd
gürcü hayali partisi
ab
salome zurabişvili
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090936217_0:324:2931:1973_1920x0_80_0_0_e3bd3b2c9b4b2426a8bb26bb29b46be1.jpg
Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra kurulan yeni parlamento, başbakanlığa yeniden aday olan İrakliy Kobahidze'nin oluşturduğu yeni kabineyi onayladı.Parlamento, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yeniden aday gösterdiği Kobahidze başkanlığındaki hükümete güvenoyu verdi. Gürcü Hayali Partisi'nden 84 milletvekilli, Kobahidze'nin kabinesi için "evet" oyu kullanırken seçim sonuçlarını tanımayan muhalif milletvekillileri, oylamaya katılmadı ve protestosunu sürdürdü.Kabinede 3 yeni bakan varKobahidze, parlamentoya sunduğu yeni kabine listesinde üç yeni bakana yer verdi.Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili, Adalet Bakanı Anri Ohanaşvili, Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Davit Songhulaşvili kabinedeki yeni isimler oldu.'Muhalefet istikrarsızlık yaratıyor'Yeniden başbakan seçildikten sonra parlamentoya hitap eden Kobahidze, muhalefeti ülkede istikrarsızlık yarattığını vurguladı.Gürcistan'da barış ve istikrarın hakim olması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başbakan, "Bugün Gürcistan her zamankinden daha egemen ve daha güçlüdür" dedi.Kobahidze, dış politikada ise AB'ye üye olmak gibi iddialı bir hedefler bulunduğunu kaydetti.ABD ve AB ülkeleri ile son dönemde bozulan ilişkileri düzeltmek istediklerini söyleyen Kobahidze, NATO'yla entegrasyonun öncelikli konular arasında yer aldığını da belirtti.Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu, 26 Ekim'deki parlamento seçimlerinin sonuç protokolünü 16 Kasım’da yayımlamıştı. Bu sonuçlara göre, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi, yüzde 53.93 oy alarak 150 sandalyeden 89’unu kazanmıştı. Ayrıca, toplamda yüzde 37.78 oy alan dört muhalefet partisi de parlamentoya girmeyi başarmıştı.Ancak muhalefet, seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklayarak protesto çağrısı yapmıştı. Avrupa yanlısı muhalefet, seçimlerin hileli olduğunu iddia ederek uluslararası bir soruşturma ve yeni parlamento seçimleri talep etmişti. Görev süresi 16 Aralıkta son bulacak Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise anayasa gereği partisiz olması gerekirken, protesto çağrısında bulunarak ve muhalefeti desteklemişti.Gürcistan Cumhuriyet Savcılığı, seçim sonuçlarının hileli olduğu iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatırken, çoğu muhalefet temsilcisi kurumla işbirliği yapmıyor. AGİT’in geçici misyonunun özel koordinatörü Pascal Alizar, Gürcistan’daki seçimlerin iyi bir şekilde organize edildiğini belirtmekle birlikte, gözlemciler tarafından kaydedilen bazı ihlalleri de dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/oresnik-fuzesinin-muadili-olmadigini-vurgulayan-putin-yakin-gelecekte-yeni-silahlar-duyurabiliriz-1090925612.html
gürcistan
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090936217_362:305:2624:2002_1920x0_80_0_0_6a0bedec3a35d69e08a64a5e388aa961.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
irakliy kobahidze, gürcistan, abd, gürcü hayali partisi, ab, salome zurabişvili, nato
irakliy kobahidze, gürcistan, abd, gürcü hayali partisi, ab, salome zurabişvili, nato

Gürcistan'da Kobahidze yeniden başbakan: Muhalefet parlamentodaki oylamaya katılmadı

16:40 28.11.2024
© AFP 2023 / IRAKLI GEDENIDZEПремьер Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AFP 2023 / IRAKLI GEDENIDZE
Abone ol
Gürcistan'da tartışmalı parlamento seçimlerinin ardından yeniden Kobahidze dönemi başladı.
Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra kurulan yeni parlamento, başbakanlığa yeniden aday olan İrakliy Kobahidze'nin oluşturduğu yeni kabineyi onayladı.

Parlamento, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yeniden aday gösterdiği Kobahidze başkanlığındaki hükümete güvenoyu verdi.

Gürcü Hayali Partisi'nden 84 milletvekilli, Kobahidze'nin kabinesi için "evet" oyu kullanırken seçim sonuçlarını tanımayan muhalif milletvekillileri, oylamaya katılmadı ve protestosunu sürdürdü.

Kabinede 3 yeni bakan var

Kobahidze, parlamentoya sunduğu yeni kabine listesinde üç yeni bakana yer verdi.

Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili, Adalet Bakanı Anri Ohanaşvili, Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Davit Songhulaşvili kabinedeki yeni isimler oldu.

'Muhalefet istikrarsızlık yaratıyor'

Yeniden başbakan seçildikten sonra parlamentoya hitap eden Kobahidze, muhalefeti ülkede istikrarsızlık yarattığını vurguladı.

Gürcistan'da barış ve istikrarın hakim olması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başbakan, "Bugün Gürcistan her zamankinden daha egemen ve daha güçlüdür" dedi.

Kobahidze, dış politikada ise AB'ye üye olmak gibi iddialı bir hedefler bulunduğunu kaydetti.

ABD ve AB ülkeleri ile son dönemde bozulan ilişkileri düzeltmek istediklerini söyleyen Kobahidze, NATO'yla entegrasyonun öncelikli konular arasında yer aldığını da belirtti.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu, 26 Ekim'deki parlamento seçimlerinin sonuç protokolünü 16 Kasım’da yayımlamıştı. Bu sonuçlara göre, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi, yüzde 53.93 oy alarak 150 sandalyeden 89’unu kazanmıştı. Ayrıca, toplamda yüzde 37.78 oy alan dört muhalefet partisi de parlamentoya girmeyi başarmıştı.

Ancak muhalefet, seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklayarak protesto çağrısı yapmıştı. Avrupa yanlısı muhalefet, seçimlerin hileli olduğunu iddia ederek uluslararası bir soruşturma ve yeni parlamento seçimleri talep etmişti. Görev süresi 16 Aralıkta son bulacak Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise anayasa gereği partisiz olması gerekirken, protesto çağrısında bulunarak ve muhalefeti desteklemişti.
Gürcistan Cumhuriyet Savcılığı, seçim sonuçlarının hileli olduğu iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatırken, çoğu muhalefet temsilcisi kurumla işbirliği yapmıyor. AGİT’in geçici misyonunun özel koordinatörü Pascal Alizar, Gürcistan’daki seçimlerin iyi bir şekilde organize edildiğini belirtmekle birlikte, gözlemciler tarafından kaydedilen bazı ihlalleri de dile getirdi.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
DÜNYA
Oreşnik füzesinin muadili olmadığını vurgulayan Putin: Yakın gelecekte yeni silahlar duyurabiliriz
13:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала