Gürcistan'da Kobahidze yeniden başbakan: Muhalefet parlamentodaki oylamaya katılmadı
© AFP 2023 / IRAKLI GEDENIDZEПремьер Грузии Ираклий Кобахидзе
© AFP 2023 / IRAKLI GEDENIDZE
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Gürcistan'da tartışmalı parlamento seçimlerinin ardından yeniden Kobahidze dönemi başladı.
Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra kurulan yeni parlamento, başbakanlığa yeniden aday olan İrakliy Kobahidze'nin oluşturduğu yeni kabineyi onayladı.
Parlamento, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yeniden aday gösterdiği Kobahidze başkanlığındaki hükümete güvenoyu verdi.
Gürcü Hayali Partisi'nden 84 milletvekilli, Kobahidze'nin kabinesi için "evet" oyu kullanırken seçim sonuçlarını tanımayan muhalif milletvekillileri, oylamaya katılmadı ve protestosunu sürdürdü.
Parlamento, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yeniden aday gösterdiği Kobahidze başkanlığındaki hükümete güvenoyu verdi.
Gürcü Hayali Partisi'nden 84 milletvekilli, Kobahidze'nin kabinesi için "evet" oyu kullanırken seçim sonuçlarını tanımayan muhalif milletvekillileri, oylamaya katılmadı ve protestosunu sürdürdü.
Kabinede 3 yeni bakan var
Kobahidze, parlamentoya sunduğu yeni kabine listesinde üç yeni bakana yer verdi.
Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili, Adalet Bakanı Anri Ohanaşvili, Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Davit Songhulaşvili kabinedeki yeni isimler oldu.
Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili, Adalet Bakanı Anri Ohanaşvili, Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Davit Songhulaşvili kabinedeki yeni isimler oldu.
'Muhalefet istikrarsızlık yaratıyor'
Yeniden başbakan seçildikten sonra parlamentoya hitap eden Kobahidze, muhalefeti ülkede istikrarsızlık yarattığını vurguladı.
Gürcistan'da barış ve istikrarın hakim olması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başbakan, "Bugün Gürcistan her zamankinden daha egemen ve daha güçlüdür" dedi.
Kobahidze, dış politikada ise AB'ye üye olmak gibi iddialı bir hedefler bulunduğunu kaydetti.
ABD ve AB ülkeleri ile son dönemde bozulan ilişkileri düzeltmek istediklerini söyleyen Kobahidze, NATO'yla entegrasyonun öncelikli konular arasında yer aldığını da belirtti.
Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu, 26 Ekim'deki parlamento seçimlerinin sonuç protokolünü 16 Kasım’da yayımlamıştı. Bu sonuçlara göre, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi, yüzde 53.93 oy alarak 150 sandalyeden 89’unu kazanmıştı. Ayrıca, toplamda yüzde 37.78 oy alan dört muhalefet partisi de parlamentoya girmeyi başarmıştı.
Ancak muhalefet, seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklayarak protesto çağrısı yapmıştı. Avrupa yanlısı muhalefet, seçimlerin hileli olduğunu iddia ederek uluslararası bir soruşturma ve yeni parlamento seçimleri talep etmişti. Görev süresi 16 Aralıkta son bulacak Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise anayasa gereği partisiz olması gerekirken, protesto çağrısında bulunarak ve muhalefeti desteklemişti.
Gürcistan'da barış ve istikrarın hakim olması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başbakan, "Bugün Gürcistan her zamankinden daha egemen ve daha güçlüdür" dedi.
Kobahidze, dış politikada ise AB'ye üye olmak gibi iddialı bir hedefler bulunduğunu kaydetti.
ABD ve AB ülkeleri ile son dönemde bozulan ilişkileri düzeltmek istediklerini söyleyen Kobahidze, NATO'yla entegrasyonun öncelikli konular arasında yer aldığını da belirtti.
Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu, 26 Ekim'deki parlamento seçimlerinin sonuç protokolünü 16 Kasım’da yayımlamıştı. Bu sonuçlara göre, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi, yüzde 53.93 oy alarak 150 sandalyeden 89’unu kazanmıştı. Ayrıca, toplamda yüzde 37.78 oy alan dört muhalefet partisi de parlamentoya girmeyi başarmıştı.
Ancak muhalefet, seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklayarak protesto çağrısı yapmıştı. Avrupa yanlısı muhalefet, seçimlerin hileli olduğunu iddia ederek uluslararası bir soruşturma ve yeni parlamento seçimleri talep etmişti. Görev süresi 16 Aralıkta son bulacak Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise anayasa gereği partisiz olması gerekirken, protesto çağrısında bulunarak ve muhalefeti desteklemişti.
Gürcistan Cumhuriyet Savcılığı, seçim sonuçlarının hileli olduğu iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatırken, çoğu muhalefet temsilcisi kurumla işbirliği yapmıyor. AGİT’in geçici misyonunun özel koordinatörü Pascal Alizar, Gürcistan’daki seçimlerin iyi bir şekilde organize edildiğini belirtmekle birlikte, gözlemciler tarafından kaydedilen bazı ihlalleri de dile getirdi.