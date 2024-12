https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yilsonu-2024un-afetleri-yillik-yagis-8-saatte-yagdi-sicak-hava-dalgasi-dogal-felaketler-1091619531.html

2024'ün afetleri: Yıllık yağış 8 saatte yağdı, sıcak hava dalgası doğal felaketler kategorisine girdi

2024'ün afetleri: Yıllık yağış 8 saatte yağdı, sıcak hava dalgası doğal felaketler kategorisine girdi

Sputnik Türkiye

2024 yılı, 1 Ocak günü Japonya'da meydana gelen 7.5 büyüklüğünde deprem haberiyle başladı. Küresel sıcaklıkların yükseldiği rekor kırdığı görülen 2024 yılının...

İklim krizinin şiddetli hissedildiği 2024 yılı kelimenin tam anlamıyla doğal felaketlerle başladı. 2024 yılında yaşanan olaylardan ilki, 1 Ocak günü Japonya'nın Noto Yarımadası'nda meydana gelen 7.5 şiddetindeki deprem oldu. Şili'de Şubat ayında başlayan orman yangınları, ülke tarihine 2010'daki 8.8'lik depremden sonra 'en büyük felaket olayı' olarak geçti. Ülkenin 162 yerinde çıkan orman yangınları sonrasında 2 günlük yas ilan edildi.Güneydoğu Asya ülkelerinden 11'inde etkili olan Nisan ayındaki sıcak hava dalgasında, Filipinler'in Iba kentinde 53 derece sıcaklık kaydedildi. Bazı ülkelerde okullar tatil edildi, bazılarında acil durum ilan edildi. Önceleri doğal felaket olarak sayılmayan sıcak hava dalgası, Güneydoğu Asya ülkelerindeki etkisiyle doğal afetler 2024 yılının listesinde yer aldı. Japonya'daki Noto depreminde jeolojik değişiklik yarımadanın kara alanını genişlettiNoto depremi, 1 Ocak 2024'te 7.5 büyüklüğünde (Shindo 7) meydana gelen önemli bir sismik felaket olarak 2024'ün doğal felaketleri arasında yer aldı. Japonya'nın Ishikawa eyaletindeki Noto Yarımadası'ndaki Suzu yakınlarında meydana gelen depremde, 234 ölüm doğrudan depremle ilişkilendirilirken 241 ölüm ise yaralanma veya hastalık nedeniyle oluşan afet kaynaklı ölüm olarak kayıtlara geçti. Resmi kayıtlara göre 475 kişi hayatını yitirdi. 170 binden fazla yapı depremde hasar gördü ve 2011'deki tsunami faciasından sonra ilk defa büyük bir tsunami alarmı verildi. Deprem, yarımadanın bazı kısımlarının 4 metreye kadar yükselmesine neden oldu. Bu jeolojik değişiklik, kıyı şeritlerini kaydırdı, bazı limanları kuru bıraktı ve yarımadanın kara alanını genişletti.Şili orman yangınları, depremden sonra ülke tarihine en büyük felaket olarak geçtiŞili'de Şubat ayında başlayan orman yangınları kısa sürede ülkenin birçok bölgesine yayıldı ve ülke tarihine 2010'daki 8.8'lik depremden sonra en büyük felaket olayı olarak geçti. Orman yangınları yerleşim yerine sıçrayarak konutların yanı sıra Valparaíso'daki hastaneler, huzurevleri ve otobüs terminalleri gibi altyapıyı da yok etti.Günlerce söndürülemeyen yangınlarda 130'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölenlerin anısına 2 günlük yas ilan edildi. Pakistan ve Afganistan'ı ani su baskınları vurduPakistan ve Afganistan'ı Mart ayında etkisi altına alan şiddetli yağışlar, geniş çaplı sele ve ani su baskınlarına yol açtı. İki komşu ülkede etkili olan sel felaketlerinde ölü sayısının toplamda 1000'ni geçtiği tahmin ediliyor. Altyapı, tarım ve hayvancılığa büyük zarar veren sel felaketi sonrasında yüzlerce büyükbaş hayvan telef oldu. Birleşmiş milletler yardım kuruluşları, iki ülkenin kırsal alanında etkili olan selin, 63 bin dönümden fazla araziye zarar verip yok ettiğini duyurdu. Baharın gelmesiyle karlar, Rusya ve Kazakistan'da sele dönüştüRusya'nın bazı bölgelerinde baharın gelmesiyle eriyen karlar, şiddetli sele dönüştü ve Ural Nehri'ni taşırdı. Güney Ural bölgeleri bu yıl rekor sel felaketiyle karşı karşıya kalırken, selin merkezi Orenburg bölgesi oldu. 5 Nisan Cuma günü Orsk'u Ural Nehri'nden koruyan baraj yıkılırken, sel bölgelerinden yüz binlerce kişi tahliye edildi. Rusya’nın Orenburg bölgesinde 12 bin 213 ev ve 17 bin 203 tarım arazisi sular altında kaldı.Sel felaketinin etkili olduğu komşu ülke Kazakistan'daki yetkililer, mevcut sellerin 80 yılı aşkın bir süredir görülen en büyük sel felaketi olduğunu ve ülkenin bazı bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Sıcak hava dalgası, acil durum ilan ettirdi2024 Güneydoğu Asya sıcak hava dalgası, bölgedeki birçok ülkede rekor kıran sıcaklıklarla dikkat çekti ve milyonlarca insanı önemli ölçüde etkiledi. Filipinler'in Iba kentinde 53 derece sıcaklık kaydedildi. Nisan ayındaki yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini tetikledi ve aşırı enerji talebine neden oldu. Endonezya'da dang humması enfeksiyonları arttı. Myanmar'da sıcak hava dalgası devam eden iç karışıklığın neden olduğu insani krizi daha da kötüleştirdi. Birçok hükümet kurumu, yerel acil durum ilan etti ve sakinleri sıcaktan korumak için güvenlik önlemleri önerdi ve bazı ülkeler okulları tatil etti veya ders saatlerini kısalttı. Tayland'da 30'dan fazla kişi sıcak havadan hayatını kaybetti. Brunei, Kamboçya, Doğu Timor, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Tayland, Vietnam ve Singapore, sıcak hava dalgasından büyük ölçüde etklenen ülkeler arasında yer aldı. Brezilya'da 80 yılın en yıkıcı seli Rio Grande do Sul'de meydana geldiBrezilya'nın Rio Grande do Sul eyaleti merkezli son 80 yılın en yıkıcı seli Nisan ayında meydana geldi. Şiddetli sel sularına dayanamayan bir baraj yıkıldı, etkilerini gidermek haftalar sürdü. Birkaç günlük sürede 1000 milimetreden fazla yağış kaydedildi ve bölgedeki 478 belediye selden etkilendi. Brezilya federal hükümeti, Rio Grande do Sul genelinde felaket durumu ilan etti, 46 şehir genel felaket ve 320 şehir ise olağanüstü hal altında listelendi.2 milyondan fazla selden etkilendi ve 500 bine yakın kişi evinden oldu. Bölgedeki havalimanı 5 ay boyunca kapalı kaldı. Guaiba Nehri'nin suları 1941'de kırılan 4.7 metrelik rekorunu geçerek 5.9 metre yüksekliğe ulaştı. Papua Yeni Gine'deki Enga heyelanında 670 kişi yaşamını yitirdiGüney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin Enga ilinde 24 Mayıs günü meydana gelen ani toprak kayması sonucu 2 binden fazla kişinin toprak altında kaldığı tahminler arasında yer aldı. Cansız bedenlerine ulaşılan kişi sayısı ise 670 olarak açıklandı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin, yamaçtaki toprakları sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görüldü. Sıcak hava dalgası hac sezonunda etkili oldu: 1300 kişi hayatını kaybettiİklim krizinin etkileri, 2024 yılında daha şiddetli hissedildi. 1.8 milyon Müslümanın Mekke'ye gittiği 2024'ün Hac sezonunda etkili olan sıcak hava dalgası, insan hayatını tehlikeye sokan derecelere ulaştı. 50 derecelere ulaşan sıcaklıkta Hac görevini yerine getirmek isteyen binlerce kişi, aşırı sıcaklardan muzdarip oldu. Suudi Arabistan yetkililerine göre sıcaklık nedeniyle bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Boris kasırgası sonrasında orta Avrupa'da sel felaketi yaşandıEylül ayına gelindiğinde orta Avrupa'yı sel felaketi sarstı. Aşırı nemli Cenova alçak basıncı olan Boris kasırgası, rekor düzeyde yağış üretti ve ilk etapta Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde sel felaketi yaşandı. Ardından Polonya, Romanya ve Slovakya'ya yayılan sel daha sonra Almanya ve Macaristan'da etkili oldu. 28 Eylül 2024 itibarıyla 27 ölüm bildirildi. Çekya'da 15 Eylül'de 200'den fazla nehrin taştığı açıklanırken Polonya'da 6 aylık yağış yaklaşık 3 günde yağdı. Romanya'da yağışın neden olduğu heyelanlar, Barlad kentiyle Galati arasındaki demir yolu hattının 100 kilometrelik kısmına ciddi hasar verdi. Hattın bazı kısımları havada asılı kaldı. ABD'de günler içinde iki büyük kasırga etkili olduNASA, 6 Ekim'de Kuzey Atlantik Okyanusu üzerinde aynı anda üç kasırga oluştuğunu açıklayarak ABD'yi etkisi altına almaya başlayan en şiddetli kasırgalardan Milton'un yanı sıra Kirk ve Leslie'nin de aynı anda görülmesinin bir ilk olduğunu duyurdu. Helene kasırgası, 26 Eylül 2024'te karaya ulaştığı kuzeybatı Florida'dan Tennessee, Georgia ve Kuzey Carolina'ya kadar uzanan geniş bir hasar ve can kaybına yol açtı. Yetkililer, hızlı yoğunlaşmasıyla dikkat çeken kasırga sonrasında 230'dan fazla kişinin öldüğünü duyurdu. Helene'in yaralarını saran ABD'de günler içinde ikinci bir kasırga olan Milton kıyıya çıktı. Milton kasırgası, 2005'teki Rita Kasırgası'nın ardından Meksika Körfezi üzerinde kaydedilen en yoğun ikinci Atlantik kasırgası olarak ABD tarihine geçti. Son derece güçkü ve yıkıcı Milton, sonrasında 32 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Valencia'da bir yıllık yağış 8 saatte yağdıEkim ayı sonunda kıyı kenti Valencia'yı vuran şiddetli yağış ve sel, yakın İspanya tarihindeki en ölümcül olaylardan biri olarak kayıtlara geçti ve 220'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. 29 Ekim'de 10 dakikalık bir sürede hızlı ilerleyen çamurlu sel, caddelerde araçları oyuncak araba gibi devirdi. Ortaya çıkan bilançoda neredeyse her sokakta üst üste yığılmış arabalar, ağaçlar ve eşyalardan oluşan bir enkaz vardı. İspanya'nın ulusal hava durumu ajansı Aemet'e göre 29 Ekim 2024'te Valencia, sadece sekiz saatte bir yıllık yağmur aldı. Bu sel felaketi yıkıcı ani sellere neden oldu, sokakları nehirlere çevirdi, evleri yıktı ve araçları sürükledi. Sel sonrası yerel halk, caddelerde arabaların üzerinden geçmek zorunda kaldı.

