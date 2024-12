https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/turkiyenin-ilk-astronotundan-marsta-su-bulunmasina-bilim-ve-teknolojinin-altin-yili-2024-1091749284.html

Türkiye'nin ilk astronotundan, Mars'ta su bulunmasına: Bilim ve teknolojinin altın yılı 2024

Türkiye’nin ilk astronotundan, Mars’ta su bulunmasına: Bilim ve teknolojinin altın yılı 2024

2024 yılı, sağlık, uzay, siber güvenlik ve daha birçok alanda kaydedilen devrim niteliğinde ilerlemelerle dikkat çekti.

2024'te neler oldu?

2024 yılı, insanlığın bilim ve teknoloji yolculuğunda unutulmaz bir sayfa olarak tarihe geçti. Sağlık, uzay, yapay zeka, iklim krizi ve genetik mühendislik gibi birçok alanda devrim niteliğinde gelişmelere tanık olunan bu yıl, geleceğin kapılarını araladı. Çığır açan buluşlar, sadece insan yaşamını kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda evrenin sırlarını anlamamız için de yeni fırsatlar sundu.Ocak ayında Mars'taki gizemli halka yapısından Türkiye'nin ilk astronotunun başarılarına kadar her ay bilim dünyasında iz bırakan gelişmeler yaşandı. Bilim insanlarının 240 bin nanoplastik parçası bulduğu şişelerden yapay zekanın protein yapılarını çözmesine kadar birçok yenilik, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm sunmaya devam ediyor.Bu yıl ayrıca CRISPR teknolojisiyle kalıtsal hastalıkların tedavisinde çığır açan başarılar elde edildi, yapay zeka ilaç geliştirme süreçlerini hızlandırdı ve uzayda yaşam arayışında yeni adımlar atıldı. Yılın her ayı, geleceğin şekillenmesinde kritik öneme sahip buluşlarla doluydu. İşte 2024’ün bilim ve teknoloji dünyasında bıraktığı unutulmaz izler...PET şişelerde nanoplastik keşfedildiABD'deki Columbia Üniversitesi araştırmacıları, bir litrelik pet şişe sularında yaklaşık 240 bin nanoplastik bulunduğunu tespit etti. Bu durum, nanoplastiklerin insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerine dair endişeleri artırdı.Uzayda devasa halka şeklinde yapı ortaya çıktıCentral Lancashire Üniversitesi bilim insanları, uzayda kozmolojiyle ilgili bazı temel varsayımlara meydan okuyan halka şeklinde devasa bir yapı keşfetti. Bu yapı, evrenin büyük ölçekli yapısının anlaşılmasında yeni sorular ortaya çıkardı.Tersine mühendislik ortaya çıkardı: Yapay zeka güvenliği sorgulandıSingapur'un Nanyang Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, "tersine mühendislik" yöntemiyle yapay zeka sohbet robotlarının normalde yanıtlamayacakları komutlara cevap vermelerini sağladı. Bu bulgu, yapay zeka sistemlerinin güvenliği konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Öte yandan kuantum bilgisayar tehditlerine karşı geliştirilen yeni şifreleme protokolleri uluslararası standart olarak kabul edilmeye başlandı.Uzayda telaş: NASA astronotu Dünya'yı aradı, 'Dışarı süzülen uzaylı benzeri bir şey gördüm' dediNASA astronotu Leland Melvin bir keresinde 'yük bölmesinden dışarı süzülen' çok garip bir şey gördüğünü açıklayarak bunun ne olabileceğini sormak için Dünya'daki merkezlerini aramak zorunda kaldığını açıkladı. Bilinmeyen nesnenin 'Freon hortumlarından kopan buz' olduğu açıklandı.Antibiyotik direncine çözüm: ZosurabalpinHarvard Üniversitesi ve İsviçreli ilaç firması Hoffmann-La Roche'dan araştırmacılar, ilaca dirençli "Acinetobacter baumannii" bakterisiyle mücadelede etkili olan yeni bir antibiyotik türü olan Zosurabalpin'i keşfetti. Bu, antibiyotik direnciyle mücadelede umut verici bir adım olarak değerlendirildi.NASA'nın aylardır açamadığı kutu sonunda incelendiNASA, bilim insanlarının aylarca süren çalışmalarının ardından Osiris-Rex'in örnek toplamakla görevli robotik kolunun gök cisminden aldığı kaya ve toz örneğini içeren saklama kabındaki 35 vidadan açılamayan son 2'sinin de söküldüğünü bildirdi. Böylece çalışmadaki inceleme de başlamış oldu.Bataryasız sensörler enerji verimliliğinde devrim yaratıyorAraştırmacılar, manyetik alandan kendi enerjisini üretebilen bataryasız sensörler geliştirdi. Bu teknoloji, özellikle tıbbi implantlar ve giyilebilir cihazlar için enerji verimliliği sağlayarak kullanım ömrünü uzatabilir.Artemis Projesi Ay yolculuğuna hazırlanıyorABD’nin Artemis Projesi kapsamında, Ay’a insan gönderme hazırlıkları hızlandı. Ocak ayında dört astronotun eğitim programları tamamlanırken, Ay yolculuğu için görev takvimi belirlendi.Ay'a iniş yapan beşinci ülke Japonya olduJaponya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) adlı insansız uzay aracının Ay’a yumuşak iniş gerçeleştirdiğini açıkladı. Böylece Japonya, Ay'a uzay aracıyla yumuşak iniş yapan 5’inci ülke oldu.Türkiye'nin i̇lk astronotu uzaydan döndüTürkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) görevini başarıyla tamamlayarak 9 Şubat'ta Dünya'ya döndü. Görevi süresince 13 farklı bilimsel deney gerçekleştiren Gezeravcı, Türkiye’nin uzay araştırmalarında yeni bir dönemin kapılarını araladı.Çin'in yapay zeka destekli hiper uydusu fırlatıldıÇin, yapay zeka ile çalışan ilk ticari hiper uyduyu Şubat ayında yörüngeye gönderdi. Bu uydu, yüksek çözünürlüklü veri toplama ve analiz yetenekleriyle özellikle tarım, çevre ve şehir planlamasında çığır açmayı hedefliyor.OpenAI, yapay zeka modeli Sora’yı tanıttıSan Francisco merkezli teknoloji devi OpenAI, metin komutlarından gerçekçi ve yaratıcı videolar üretebilen Sora adlı yapay zeka modelini duyurdu. Sora, medya ve eğlence sektöründe devrim yaratacak yenilikler sunuyor.SpaceX, Ay’a 'Odysseus' adlı i̇niş aracını gönderdiSpaceX, ABD merkezli Intuitive Machines'in IM-1 misyonu kapsamında Ay’a iniş aracı "Odysseus"u gönderdi. İniş aracı, Ay’ın güney kutbuna yakın bir bölgeye güvenli bir şekilde iniş yaparak bilimsel veri topladı.Kutup ayılarının avlanma davranışlarının değiştiği açıklandıYeni bir araştırma, iklim değişikliği nedeniyle deniz buzullarının erimesinin kutup ayılarının avlanma davranışlarını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Ayılar, uzun yüzme mesafeleri nedeniyle avlarını tüketemeden tükeniyor.Dünyanın en derin çukurunda bira şişesi bulundu: Buraya düşen tek kişinin Türk olduğu ortaya çıktıBüyük Okyanus'un batı kıyısında bulunan ve dünyanın en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru, 10 bin 994 metrelik derinliği ile ünlü olmasının yanı sıra bilimsel araştırmalarında da büyük bir ilgi odağı. Fakat bu kez araştırmalar yapan bilim insanları, çukurda 'bira şişesi' buldu. Ayrıca çukura düşen tek kişinin bir Türk olduğu ortaya çıktı.Azot kirliliği ve i̇çme suyu riskinin arttığı ortaya çıktıAlmanya ve Hollanda'dan bilim insanları, azot kirliliğinin içme suyu kaynaklarına olan etkisinin 2050’ye kadar üç kat artabileceğini öngördü. Özellikle Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika’da bu durum ciddi bir tehdit oluşturuyor.Türkiye ve İtalya uzayda i̇ş birliği i̇çin el sıkıştıİtalya’nın Ankara Büyükelçiliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin düzenlediği 2024 İtalyan Uzay Günü, iki ülke arasında uzay alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefledi. Uzay inovasyonu ve çevresel sürdürülebilirlik konuları etkinlikte ele alındı.İtalya'dan yapay zeka destekli uydu teknolojisiİtalya, yapay zeka teknolojisiyle çalışan yeni nesil uydu sistemlerini tanıttı. Bu sistemler, dünya gözlemi ve veri analizi konularında ileri teknolojiler sunarak bilimsel çalışmalara katkı sağlamayı hedefliyor.Dış Güneş Sistemi'nde gizli okyanusların keşfiBilim insanları, Satürn’ün uydusu Mimas’ın buzlu kabuğunun altında gizli bir okyanus bulunduğunu açıkladı. Bu keşif, Güneş Sistemi'nde yaşam potansiyeli olan yeni bölgelerin araştırılmasına ışık tutuyor.Asteroit tozundan kozmik sırların çözülmesiNASA’nın OSIRIS-REx görevi kapsamında Bennu asteroitinden toplanan örnekler üzerinde yapılan incelemeler, Güneş Sistemi’nin oluşumu ve yaşamın başlangıcı hakkında çarpıcı bulgular sağladı. Prebiyotik moleküller ve amino asitler içeren bu örnekler, evrendeki kimyasal yapı taşlarının izini sürmemizi sağlıyor.CERN teknolojisi kanser tedavisinde kullanılacak13 Mart 2024'te CERN, geliştirdiği ileri teknolojik yöntemlerin beyin tümörlerinin tedavisinde kullanılacağını açıkladı. Bu yenilikçi tedavi yöntemi, kanser tedavisinde çığır açıcı bir dönem başlatmayı hedefliyor. Uzmanlar, bu teknolojinin düşük yan etki ve yüksek başarı oranıyla fark yaratacağını belirtti.Güneş'te şiddetli patlama meydana geldi: Son 6 yılın en güçlü fırtınasıDünya, son yılların en güçlü jeomanyetik fırtınasıyla sarsıldı. Özellikle Kuzey Amerika'yı etkileyen bu fırtına, Türkiye dahil olmak üzere kutup ışıklarının izlenmesine olanak tanıdı.Konuşma bozukluklarını düzeltmek i̇çin elektronik bantMart 2024’te tanıtılan elektronik bant, konuşma bozukluklarını tedavi ederek, bireylerin iletişim kurma yeteneğini yeniden kazanmasını sağlıyor. Giyilebilir teknoloji olarak tasarlanan bu cihaz, felç ve nörolojik hastalıklardan kaynaklanan konuşma kayıplarında devrim yaratacak bir çözüm sunuyor.Güney Koreli bilim insanlarından yeni buluş: 'Yapay etli pirinç'Güney Koreli bilim insanları sürdürülebilir protein kaynağı olarak laboratuvarda yapay etli pirinç üretti.Yapay zeka kanser i̇lacını hızla geliştirdiYapay zeka, Mart 2024’te kanser tedavisinde umut vaat eden yeni bir ilaç bileşiği geliştirdi. Bu teknoloji, ilaç geliştirme süresini aylardan haftalara indirerek, maliyeti ve zamanı azaltmada büyük bir avantaj sağlıyor. Yeni bileşik, erken klinik testlerde olumlu sonuçlar verdi.Anlaşılamayan sinyaller gönderiyordu: Voyager 1 uzay aracından 4 ay sonra ilk kez anlamlı veri geldiDünyaya en uzak olan insan yapımı nesne olan Voyager 1 uydusundan 4 ay sonra ilk defa anlamlı mesaj alındı. Voyager 1, insan benzeri yaşam formlarını bulmak için 46 yıl önce uzayın derinliklerine gönderilmişti. Bilim insanlarının 10 Mart’ta çözümlemeyi başardıkları sinyalin FDS kayıtlarını içerdiği açıklandı.8 bin 600 yıllık 'ekmek' bulunduDünyada kentleşmenin olduğu ilk yerlerden Çatalhöyük'teki kazıda 8 bin 600 yıllık "ekmek" bulundu. Konya'nın Çumra ilçesinde yer alan, Neolitik dönemde yaklaşık 8 bin kişinin bir arada yaşadığı Çatalhöyük'te, üstten girilen, birbirlerine bitişik kerpiç evlerin bulunduğu "Mekan 66" olarak adlandırılan alanda fırın yapısı keşfedildi.Güneş tutulması ateş çemberi şöleni yarattı8 Nisan 2024’te gerçekleşen tam güneş tutulması, Kuzey Amerika’da 4 dakika 27 saniye boyunca izlenebildi. “Ateş Çemberi” olarak adlandırılan bu görsel şölen, astronomi tutkunlarının ilgisini çekti. Tutulma, güneşin etrafında halka şeklinde ışığın görüldüğü nadir bir doğa olayı sundu.Yapay zeka tarafından geliştirilen rahip kiliseden aforoz edildi: Robotun cevapları cemaati kızdırdıYapay zeka tarafından geliştirilen bir robot rahip, cemaatin tepki göstermesi sebebiyle bir gün içerisinde görevden alınarak aforoz edildi.Vera C. Rubin Gözlemevi faaliyete geçtiŞili'deki Vera C. Rubin Gözlemevi, karanlık madde ve enerji araştırmalarına odaklanıyor. Bilim insanları, bu projeyle evrenin gizemli dinamiklerini anlamayı hedefliyor. Şili’deki Vera C. Rubin Gözlemevi, Nisan ayında 3.200 megapiksellik kamerasıyla gökyüzünü izlemeye başladı. Bu gözlemevi, Samanyolu’nun haritasını çıkarma ve karanlık madde ile enerjiyi araştırma görevlerine öncülük edecek 10 yıllık bir projeye ev sahipliği yapıyor.Alkollü araç kullanmaktan ceza yemişti: Midesinin 'kendi kendine alkol ürettiği' ortaya çıktıVücudunun alkol üretmesine neden olan çok nadir bir metabolik rahatsızlığı olan ismi açıklamayan bir Belçika vatandaşının alkollü araç kullanma suçlaması mahkemede reddedildi.Mamutların canlandırılmasına bir adım daha yaklaşıldıBilim insanları, fil kök hücrelerini kullanarak soyu tükenmiş mamutları yeniden canlandırma çalışmalarında ilerleme kaydetti. Bu çığır açıcı gelişme, nesli tükenmiş türlerin ekosistemlere geri kazandırılması ve biyolojik çeşitliliğin artırılması açısından kritik önem taşıyor.Türkiye, İran, İsrail ve Irak gibi pek çok ülkede 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' görüntülendi12 Nisan gece saatlerinde Türkiye'nin doğusu, İran, İsrail, Lübnan ve Irak gibi bölge ülkelerinden 'gökyüzünde bir cisim' raporları geldi. 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' olarak adlandırılan '12P/Pons Brooks' Kuyruklu Yıldızı'nın geçişi gözlemlendiği anlaşıldı.Yapay Zeka i̇laç geliştirme sürecini hızlandırma sürecine girdiYapay zeka teknolojileri, Nisan 2024’te ilaç keşfi süreçlerinde önemli bir rol üstlenmeye devam etti. Bu teknoloji, yeni tedavi yöntemlerinin hızla geliştirilmesi için güçlü bir araç olarak öne çıkıyor. Özellikle kanser ve nadir hastalıklar üzerinde yapılan çalışmalar dikkat çekti.Sivrisineklerle hastalık mücadelesi başladıDünya Sivrisinek Programı, Wolbachia bakterisi ile enfekte edilmiş sivrisinekler üretmeye başladı. Bu yöntem, dang ve zika gibi hastalıkların yayılımını azaltmayı hedefliyor. Programın, sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı etkili bir çözüm sunması bekleniyor.Lucy uzay aracı Dünya'ya yakın geçişi yaptıNASA’nın Lucy uzay aracı, Nisan 2024’te Dünya’ya yakın bir noktadan geçiş yaptı. Bu manevra, Lucy’nin Jüpiter'in Truva asteroitlerini inceleme misyonunun bir parçası olarak gerçekleştirildi. Araç, bilim insanlarına asteroitlerin kökeni hakkında veri sağlayacak.Ay’a yolculuğun 55. yılı kutlandıNisan 2024’te, insanlığın Ay’a ilk ayak basışının 55. yılı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in tarihi görevi, uzay keşiflerinin dönüm noktası olarak anıldı. Bu etkinlikler, uzay çalışmalarındaki ilerlemeleri bir kez daha gündeme taşıdı.Beyindeki yeni bir devre keşfedildi1 Mayıs 2024’te Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları, bağışıklık sisteminin "ana düzenleyicisi" olarak görev yapabilecek yeni bir beyin devresi keşfetti. Bu buluş, nöroimmünoloji alanında yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine olanak sağlayabilir.Chang'e 6 görevi Ay'dan örnek topladı3 Mayıs’ta Çin, Ay’ın karanlık yüzünden örnek toplamak için geliştirdiği robotik uzay aracı Chang’e 6’yı başarıyla fırlattı. Görev, Ay’ın jeolojik yapısına dair yeni veriler elde etmeyi ve gelecekteki insanlı görevler için bir temel oluşturmayı hedefliyor. Bilim insanları 75 bin yıl önce Irak'ta yaşamış bir neandertalin yüzünü ortaya çıkardıIrak'ta arkeolojik bir yer olan Şanidar Mağarası'nda bulunan ve mağaranın adından hareketle Şanidar Z olarak adlandırılan bu kafatası 2018 yılında bulunmuştu. Devasa bir dikey taşın altında uyur pozisyonda bulunan ve 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın kafatasının bu gizemi araştırmacıları incelemeye yöneltti. İngiliz arkeolog ekibi 75 bin yıllık bir neandertal kadınının yeniden yapılandırılmış yüzünü ortaya çıkardı.Venüs’ün su kaybına yeni teori6 Mayıs’ta yayınlanan bir araştırma, Venüs’ün suyunun hızla kaybolmasının HCO⁺ iyonlarının ayrışmasıyla ilişkili olabileceğini öne sürdü. Bu teori, gezegenin atmosferik değişimlerine dair daha iyi bir anlayış sağlıyor ve gelecekteki Venüs görevlerine ışık tutuyor. AlphaFold 3 tanıtıldı8 Mayıs 2024’te bilim insanları protein, DNA, RNA ve ligand yapılarını yüksek doğrulukla tahmin edebilen yapay zeka modeli AlphaFold 3’ü tanıttı. Bu gelişme, biyomoleküler araştırmalar ve ilaç keşiflerinde devrim niteliğinde bir adım olarak değerlendiriliyor.Son gerçekleşmesinde bitkileri oluşturan olay 1 milyar yıl sonra yeniden gözlemlendiTüm karmaşık yaşamın temelini oluşturduğu için hayal edilebilecek en önemli biyolojik süreçlerden biri olarak kabul edilen 'iki yaşam formunun birleşmesi olayı' 1 milyar yıl aradan sonra yeniden yaşandı.Rekor karbon dioksit seviyesi ölçüldüHawaii'deki Mauna Loa Gözlemevi, atmosferdeki CO₂ seviyelerinde yıllık 4,7 ppm’lik rekor bir artış tespit etti. 9 Mayıs’ta açıklanan bu bulgu, iklim değişikliği konusunda küresel endişeleri artırıyor ve acil eylem çağrısında bulunuyor.İnsan beyninin nanoskopik haritası çıkarıldıAraştırmacılar, insan beyninin bir milimetreküplük kısmını nanoskopik çözünürlükte haritalayarak 57 bin hücre ve 150 milyon sinaps içeren 1.4 petabaytlık veri topladı. Bu çalışma, sinirbilim ve beyin hastalıkları araştırmalarında çığır açacak bilgiler sağlıyor.Güneş fırtınaları Kutup Işıkları ve i̇letişimi etkiledi10 Mayıs’ta yaşanan yoğun güneş fırtınaları, alışılmadık enlemlerde Kutup Işıklarının (auroraların) oluşmasına neden olurken, iletişim sistemlerinde kesintilere yol açtı. Bu olay, uzay havasının Dünya üzerindeki etkilerini yeniden gündeme getirdi.OpenAI’den yeni yapay zeka modeli: GPT-4oOpenAI, 13 Mayıs 2024’te gerçek zamanlı çok modlu yeteneklere sahip yeni yapay zekâ modeli GPT-4o’yu tanıttı. Bu model, dil işleme ve içerik üretiminde çığır açan bir yenilik olarak değerlendiriliyor.Bennu asteroidi örneklerinden yeni bulgular15 Mayıs’ta OSIRIS-REx misyonu kapsamında Bennu asteroidinden getirilen örneklerin ön analizleri, daha önce Dünya’da görülmeyen kaya türlerini ortaya koydu. Bu keşif, Güneş Sistemi’nin oluşumu hakkında önemli bilgiler sunuyor.Dünyanın en küçük kuantum ışık dedektörü geliştirildiBristol Üniversitesi’nden araştırmacılar, 17 Mayıs’ta silikon çip üzerinde dünyanın en küçük kuantum ışık dedektörünü geliştirdiklerini açıkladı. Bu cihaz, kuantum teknolojilerinde yeni uygulamaların kapısını aralayacak bir inovasyon olarak değerlendiriliyor.Rus arkeologlar Karadeniz'de antik bir yapıya ait parçalar bulduSevastopol Devlet Üniversitesi’nden uzmanlar, Abhazya açıklarında Orta Çağ dönemine ait olduğu düşünülen bir yapının kalıntılarını buldu.Prostat kanseri tükürük testi geliştirildiLondra’daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü (ICR) ve The Royal Marsden NHS Trust’tan araştırmacılar, prostat kanseriyle bağlantılı genetik farklılıkları tespit eden bir tükürük testi geliştirdi. Bu test, agresif kanser türlerini mevcut yöntemlere kıyasla daha erken tespit etme kapasitesine sahip.Çin'in keşif aracı Ay'ın karanlık yüzüne indiÇin'in Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplaması için 3 Mayıs'ta uzaya gönderdiği "Çang'ı 6" keşif aracı yüzeye ulaştı. Meme kanserinde nüksü önceden belirleyen testICR bilim insanları, meme kanserinin nüks etme riskini belirtiler ortaya çıkmadan 15 ay önce algılayabilen ultra hassas bir kan testi geliştirdi. Bu test, kanser hücrelerinin DNA mutasyonlarını analiz ederek hastalığın geri dönüş ihtimalini belirliyor.James Webb Uzay Teleskobu 'karmaşık yapılar' keşfettiJames Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'de 'Büyük Kırmızı Leke' adı verilen sürekli 'antisiklonik fırtınanın' yaşandığı bölgedeki atmosferin üst kısmının çeşitli 'karmaşık yapılara' ev sahipliği yaptığını belirledi.İngiltere’de i̇lk yapay kornea nakliSurrey bölgesinde yaşayan 91 yaşındaki Cecil Farley, İngiltere’de yapay kornea nakli yapılan ilk kişi oldu. Başarılı operasyon sonucunda Farley, görme yetisini geri kazandı. Bu yenilik, göz hastalıkları tedavisinde devrim yaratabilir.Kanser ameliyatlarında floresan boya kullanımıOxford Üniversitesi’nden bilim insanları, prostat kanseri ameliyatlarında kanserli dokuları vurgulamak için floresan boya enjekte etmeyi denedi. Bu yöntem, cerrahlara kanserli hücreleri daha net görme imkanı sunarak ameliyat başarı oranını artırabilir.Yeni balık türüne 'Sauron' i̇smi verildiAtlantik Okyanusu'nda keşfedilen yeni bir balık türüne, göz desenlerinin 'her şeyi gören göz' olarak bilinen Sauron’a benzemesi nedeniyle bu isim verildi. Balık, Yüzüklerin Efendisi hayranlarını da bilim dünyasına çekmeyi başardı.Grönland buz tabakası hızla eriyorBilim insanları, Grönland buz tabakasının önceki tahminlerden yüzde 20 daha hızlı eridiğini ortaya koydu. Bu durum, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı bölgelerinde büyük çevresel riskler yaratıyor ve küresel iklim değişikliğiyle mücadeleyi daha acil hale getiriyor.Mars’ın uydusu Phobos’tan numune göreviJaponya’nın uzay ajansı JAXA, Phobos’tan numune toplama görevine hız verdi. Mars’ın uydusundan getirilecek bu numuneler, gezegenin geçmişine dair önemli bilgiler sunacak ve Mars’ın kökenine ışık tutacak.Yapay Zeka protein yapısını doğru tahmin ettiAlphaFold2 modeli, 200 milyon proteinin yapısını doğru şekilde tahmin ederek biyokimya alanında devrim yarattı. Bu teknoloji, hastalıkların moleküler düzeyde anlaşılmasında ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynuyor.İnsan Hücresi Atlası Projesi’nde i̇lerlemeİnsan Hücresi Atlası kapsamında, kök hücrelerden deri hücrelerinin nasıl üretildiği çözüldü. Bu buluş, yaşlanma belirtilerini geciktirme ve yara izlerini önleme gibi kozmetik ve tıbbi uygulamalarda yeni kapılar açıyor.Türksat 6A uzaya gönderildiTürkiye, 9 Temmuz’da kendi ürettiği haberleşme uydusu Türksat 6A’yı ABD’nin Cape Canaveral Üssü’nden SpaceX’in Falcon 9 roketiyle başarıyla uzaya fırlattı. Bu adımla Türkiye, kendi haberleşme uydusunu üreten ve uzaya gönderen 11 ülke arasına katıldı. Türksat 6A, Türkiye’nin aktif uydu sayısını 9’a yükseltti.James Webb Teleskobu i̇ki galaksiyi görüntülediNASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, 326 milyon ışık yılı uzaklıktaki “Penguen” ve “Yumurta” olarak adlandırılan iki galaksiyi görüntüledi. NGC 2936 ve NGC 2937’nin milyonlarca yıldır birleşme sürecinde olduğu tespit edildi. Bu gözlem, galaksi evrimine dair yeni bilgiler sunuyor.Biyonik bacaklarla doğal yürüme hızına ulaşıldıMassachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından geliştirilen sinir sistemi merkezli biyonik bacaklar, ampute bireylerin doğal yürüme hızlarına ulaşmasını sağladı. Araştırmalar, biyonik bacak kullanan kişilerin standart protezlere göre yüzde 41 daha hızlı hareket edebildiğini gösteriyor.Beyindeki kelime anlamı nöronları haritalandıBilim insanları, kelimelerin anlamlarını belirleyen yaklaşık 300 nöronu tespit etti. Benzer anlam taşıyan kelimelere aynı nöronların tepki verdiği, soyut kelimeler içinse farklı nöron gruplarının devreye girdiği belirlendi. Bu çalışma, konuşma yetisini kaybeden bireyler için yeni umutlar sunuyor.Havadan su toplayan cihaz geliştirildiUtah Üniversitesi mühendisleri, havadaki su moleküllerini toplayarak içme suyuna dönüştüren bir cihaz geliştirdi. Metal-organik malzemeler kullanılarak üretilen bu teknoloji, su kıtlığı yaşayan bölgelerde temiz su kaynağı oluşturma potansiyeline sahip.Amazon Ormanları’nda yeni bir tür: Cam KurbağaEkvador’daki Amazon Ormanları’nda, karın bölgesi şeffaf olan ve iç organları görülebilen yeni bir cam kurbağa türü keşfedildi. "Centrolene Kutuku" adı verilen bu tür, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemini bir kez daha vurguladı.Şempanzelerin i̇letişiminin i̇nsanlara benzediği ortaya çıktıUganda ve Tanzanya’da yapılan bir araştırma, şempanzelerin iletişim yapılarının insan diline benzediğini ortaya koydu. Jest ve mimik kullanan şempanzelerin, konuşma sırası bekledikleri gözlemlendi. Bu bulgular, insan dilinin evrimine ışık tutuyor.Gen terapisinde yeni yöntemler geliştirildiTemmuz ayında genetik hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere yeni gen terapisi yöntemleri tanıtıldı. Duchenne Musküler Distrofi gibi kas hastalıklarının tedavisinde umut vadeden bu yöntemler, genetik mühendisliği alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Manyok atığından süper kaygan kaplama üretildiManyok bitkisinin atıklarından elde edilen süper kaygan kaplama, sürtünmeyi neredeyse sıfıra indirerek enerji verimliliğini artırma potansiyeli taşıyor. Bu yenilik, malzeme bilimi ve mühendislik alanlarında devrim yaratabilir.NASA Mars’a yolculuğu kısaltmak i̇çin harekete geçtiNASA, Mars’a yapılacak insanlı yolculukların süresini kısaltmak amacıyla yeni bir roket sistemi için yatırım yaptı. Bu sistemin, gelecekteki Mars görevlerinde seyahat süresini önemli ölçüde azaltması ve uzay araştırmalarını hızlandırması bekleniyor.Mars’ta sıvı su rezervuarı bulunduNASA’nın Mars Insight Lander aracı tarafından gönderilen verilerin yeni analizleri, Mars’ın kayalık dış kabuğunda bir sıvı su rezervuarı bulunduğunu ortaya koydu. Bu keşif, Kızıl Gezegen’de yaşam olasılığına dair umutları yeniden alevlendirdi. Mars’ın kayıp suyunun akıbeti artık daha anlaşılır hale geliyor.Mars Insight Lander verilerinin analizi, yalnızca Mars’ta suyun geçmişini anlamakla kalmayıp, gelecekteki insanlı görevler için de hayati kaynaklara işaret ediyor. Mars’ta yaşam arayışı şimdi daha somut verilere dayanıyor.Kambur balinaların avlanırken su kullandığı keşfedildiAraştırmacılar, kambur balinaların baloncuk ağları oluşturarak kril avladığını ve bu ağları bir “alet” gibi kullandıklarını tespit etti. Bu karmaşık yöntem, balinaların suyu enerji tasarrufu sağlayan bir avlanma aracı olarak nasıl kullandıklarını gözler önüne seriyor.Dinozorları yok eden asteroit nereden geldi?66 milyon yıl önce dinozorların sonunu getiren Chicxulub asteroiti hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Bilim insanları, bu asteroitin Jüpiter’in yörüngesinin ötesinden gelen nadir bir karbonlu kondrit türü olduğunu belirledi.İnsan yaşlanmasının sırları çözülüyorStanford Üniversitesi’ndeki bilim insanları, insan yaşlanmasının sabit bir hızla ilerlemediğini, 44 ve 60 yaşlarında iki hızlı yaşlanma dalgası yaşandığını ortaya koydu. Bu keşif, yaşlanmayı geciktiren tedaviler için yeni yollar açabilir.Otizm tespitinde yapay zeka devrimiMakine öğrenimi algoritmaları, 2 yaş altı çocuklarda Otizm Spektrum Bozukluğu’nu yüzde 78.5 oranında doğru tespit etti. Bu teknoloji, otizmin erken teşhisi ve tedavisi için büyük bir umut vadediyor.Başıboş gezegenler keşfedildiJames Webb Uzay Teleskobu, Perseus Moleküler Bulutu’nda yıldızlara bağlı olmayan 6 başıboş gezegen keşfetti. Bu buluş, gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair mevcut teorilere yeni bir perspektif kazandırdı.Miyosen Dönemi’nden fosil kanıtlar bulunduBilim insanları, Miyosen Dönemi’nde dugongların, hem timsahlar hem de kaplan köpek balıkları tarafından avlandığını gösteren fosil kanıtları buldu. Bu keşif, 23 milyon yıl öncesine ait ekosistemlere dair benzersiz bilgiler sunuyor.Mars’ta yaşam i̇çin yeni kanıtlar ortaya çıktıMars’ta sıvı su varlığına dair yeni sismik sinyaller tespit edildi. Bu bulgular, Kızıl Gezegen’in yüzeyinin altında mikrobiyal yaşam olabileceği yönündeki teorileri güçlendirdi.Kambur balinaların avlanma teknikleriKambur balinaların avlanma sırasında suyu bir “alet” gibi kullanarak baloncuk ağları oluşturduğu bir kez daha doğrulandı. Bu yöntem, enerjiyi verimli kullanarak hayatta kalma becerilerini güçlendiren benzersiz bir strateji olarak öne çıkıyor.Hera misyonu asteroitleri araştıracakAvrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA’nın DART göreviyle yönü değiştirilen Dimorphos asteroidini incelemek için Hera uzay aracını fırlattı. Bu misyon, Dünya’yı tehdit eden göktaşlarına karşı savunma stratejilerinin geliştirilmesi açısından hayati önem taşıyor.Meyve sineği beyni haritalandıBilim insanları, meyve sineğinin beynindeki 140.000 nöron ve 50 milyon bağlantıyı detaylı bir şekilde haritaladı. Bu çalışma, sinirbilimdeki mevcut anlayışımızı derinleştirirken, nörolojik hastalıkların tedavisi için de yeni yollar sunabilir.Küresel ısınma 1.5°C eşiğini aştıEylül 2024’te yapılan ölçümler, küresel sıcaklık artışının kritik olan 1.5°C sınırını aştığını ortaya koydu. Bu durum, iklim değişikliğiyle mücadelede daha hızlı ve etkili adımlar atılması gerektiğine işaret ediyor.Yaşlanmanın kritik dönemleri belirlendiEylül ayında yayımlanan bir araştırma, insan biyolojik yaşlanmasının 44 ve 60 yaşlarında hızlandığını gösterdi. Bu bulgular, yaşlanma sürecinin daha iyi anlaşılması ve geciktirilmesi için bilim insanlarına yeni ipuçları sunuyor.OSIRIS-REx ve Bennu asteroidi analizleriNASA’nın OSIRIS-REx misyonu kapsamında Bennu asteroidinden getirilen örnekler, Güneş Sistemi’nin oluşumu ve yaşamın başlangıcına dair çarpıcı veriler sundu. Özellikle prebiyotik moleküllerin varlığı, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı.AlphaFold2 Nobel Ödülü aldı200 milyon proteinin yapısını doğru bir şekilde tahmin eden yapay zeka modeli AlphaFold2, Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldü. Bu başarı, biyokimya ve ilaç geliştirme süreçlerinde devrim niteliğinde bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.Mars i̇çin şarj edilebilen batarya geliştirildiÇin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, Mars atmosferi tarafından şarj edilebilen bir batarya geliştirdi. Bu yenilikçi cihaz, iki Mars ayı boyunca çalışabilirken, gündüz ve gece değişen sert sıcaklık koşullarında da işlevselliğini sürdürüyor. Bu batarya, gelecekteki Mars görevleri için hayati önem taşıyor.Yara i̇yileştiren cerrahi dikiş i̇pi üretildiÇinli araştırmacılar, hareketle elektrik üretebilen, biyolojik olarak parçalanabilen cerrahi dikiş ipleri geliştirdi. Bu dikişler, yara iyileşmesini yüzde 50 hızlandırırken enfeksiyon riskini de azaltıyor. Teknoloji, cerrahi sonrası bakımda devrim yaratma potansiyeli taşıyor.Evrenin en büyük gizemi çözülüyor: James Webb Teleskobu 13 milyar yıl önceyi fotoğrafladı, karanlık madde keşfedildiMassachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu’nu (JWST) kullanarak 12 milyar yıl öncesine kadar ışık hızında bir yolculuk yaptı. 10 milyar dolarlık bu gelişmiş teleskop sayesinde karanlık madde ve süper kütleli kara deliklerin evrenin genç dönemlerindeki gizemli doğası üzerine çarpıcı bulgular ortaya kondu.Barnard Yıldızı’nda yeni gezegen keşfiAvrupa Güney Rasathanesi, Dünya’ya en yakın ikinci yıldız sistemi olan Barnard Yıldızı’nın yörüngesinde yeni bir gezegen keşfetti. Yüzey sıcaklığı 125°C olan bu gezegen, yaşam barındırmasa da yıldız sistemleri üzerine bilgilerimizi genişletiyor.Yapay Zeka 161 bin 979 yeni virüs türü keşfettiSydney Üniversitesi ve Çinli bilim insanları, yapay zeka kullanarak RNA virüslerine ait 161 bin 979 yeni tür keşfetti. Bu devasa keşif, virüslerin sınıflandırılması ve salgınların önlenmesi için yeni stratejiler geliştirilmesine zemin hazırlıyor.En son Neandertaller görmüştü: 80 bin yıldır görülmeyen kuyruklu yıldız göründüTsuchinshan-ATLAS (A3) adlı kuyruklu yıldız, tam 80 bin yıldır gözlemlenmeyen bir yörüngeye girerek 12 Ekim'de Dünya'dan görüldü. Doğada 'partileyen' tek canlının insan olmadığı ortaya çıktı: Eş bulamayan hayvanların 'alkolik' olduğu keşfedildiYeni bir araştırmada neticesinde elde edilen kanıtlar ve bilimsel araştırmalarda, bazı vahşi hayvanların alkol içeren fermente meyveler, nektar ve özsulara olan düşkünlüğü ortaya çıktı. Üstelik bu hayvanların çoğu, eş bulamadığı için 'sarhoş' olmayı tercih ediyor.Evde kullanılabilir depresyon tedavi cihazı geliştirildiBilim insanları, ilaçlara yanıt vermeyen depresyon vakaları için evde kullanılabilecek bir cihaz geliştirdi. Zayıf elektrik akımlarıyla beynin karar verme süreçlerini etkileyen bu cihaz, depresif belirtilerde önemli bir azalma sağladı.Bilim-kurguydu gerçek oldu, nörolojide devrim niteliğinde deney: Rüya gören iki insan arasında iletişim sağlandıRüya kontrolüyle ilgili bilim-kurgu sahneleri gerçek oldu. REMspace adlı startup, dünyada bir ilk olarak rüya sırasında iki kişi arasında mesaj iletildiğini açıkladı.Europa Clipper uzay görevine başladıNASA’nın Europa Clipper misyonu, Jüpiter’in buzlu uydusu Europa’ya yönelik araştırmalar için Ekim ayında fırlatıldı. Bu görev, Europa’nın yüzeyinin altındaki okyanusta yaşam belirtilerini aramayı amaçlıyor.Deniz tabanının altında yaşam keşfedildi: 'Dünya dışındaki yaşama dair ipuçları sunuyor'Bilim insanları, deniz tabanının altında hidrotermal bir ekosistemin varlığını kanıtladı. Yaşam belirtilerinin varlığını teoride öngören ancak bu zamana kadar rastlamayan bilim insanları, yaptıkları keşifle Dünya ötesi yaşam hakkında daha fazla bilgi elde edebileceklerine inanıyor.Uzay çalışmalarında tarihi adım: Çin ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdiÇin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre taykonotlar Cay Suci ve Song Lingdong, ekibin istasyon dışı ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. Uzay yürüyüşü 9 saat sürerken taykonotların yer kontrollerini, uzay istasyonu kalkanlarının kurulumunu ve araç dışı donanımlarının kontrolünü yaptığı belirtildi.Avrupa’nın süper bilgisayarı Jüpiter faaliyetteJüpiter süper bilgisayarı, yapay zeka uygulamaları için özel olarak tasarlandı ve Ekim ayında kullanıma sunuldu. Bilim ve endüstri alanında devrim yaratacak kapasiteye sahip bu sistem, yüksek hızlı veri analizi ve modelleme çalışmalarında kullanılacak. 'Giresun Sendromu' tıp literatürüne geçti: Tüm organlar yer değiştiriyorGiresun’da bir hastada görülen tüm organların yer değiştirmesine bağlı siroz hastalığı vakası sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada dikkat çekici bir gelişme olarak bilim dünyasında yerini alırken, "Giresun Sendromu" adıyla tıp literatürüne geçti.CRISPR İle genetik hastalık tedavileriNobel ödüllü CRISPR gen düzenleme teknolojisi, ABD Federal İlaç Ajansı tarafından kalıtsal bir hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere onaylandı. Bu gelişme, genetik hastalıkların tedavisinde yeni bir çığır açtı.LID-568 kara deliği keşfedildiNASA’nın James Webb Uzay Teleskobu ve Chandra X-ışını Gözlemevi’nden elde edilen verilerle, LID-568 adı verilen bir kara delik keşfedildi. Büyük Patlama’dan yalnızca 1,5 milyar yıl sonra oluşan bu kara delik, teorik sınırın 40 katından fazla madde tüketerek süper kütleli kara deliklerin oluşumuna dair yeni ipuçları sundu.Bilim insanları yeni bitki türü keşfetti: Sadece Türkiye'de yetişiyorFen Bilgisi Öğretmeni Süleyman Uysal tarafından Antalya'da bulunan bitki türü literatüre geçti. Bilim insanları sadece Türkiye'de yayılım gösteren bitkinin halk dilinde Madımak olarak bilinen Polygonum bitki ailesine ait yeni bir tür olduğunu açıkladı. Literatüre bitkiyi bulan Süleyman Uysal'ın adından esinlenerek 'Polygonum Uysalii' adı verildi.Yapay Zeka sanatı rekor kırdıİnsansı robot Ai-Da, matematikçi Alan Turing’in portresini yapay zeka kullanarak üretti. Bu eser, New York’taki bir açık artırmada tam 1.08 milyon dolara satıldı. Bu satış, yapay zekânın sanat dünyasındaki yerini ve potansiyelini bir kez daha gündeme taşıdı.Şempanzelerde alet kullanımının nesilden nesile aktarıldığı ortaya çıktıZürih Üniversitesi’nin araştırması, şempanzelerin alet kullanma becerilerini kuşaklar boyunca aktarabildiğini gösterdi. Araştırma, bu davranışın genetik yatkınlıkla da bağlantılı olduğunu ortaya koyarak, şempanze davranışlarının insan evrimine dair ipuçları sundu.Anıların vücudun farklı bölgelerinde depolanabildiği anlaşıldıNew York Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, anıların yalnızca beyinde değil, sinir dokusu ve böbrek gibi diğer bölgelerde de depolanabildiğini gösterdi. Bu bulgu, hafızanın biyolojik mekanizmaları hakkında yeni bir bakış açısı kazandırdı.Dünyanın en yaşlı ağacı keşfedildiUtah’daki Fishlake Ulusal Ormanı’nda, yaklaşık 16 bin yaşında ve 43 hektarlık bir alanı kaplayan dünyanın en yaşlı ağacı bulundu. Birbirine bağlı 47 bin gövdeden oluşan bu ağaç, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin dayanıklılığını temsil ediyor.Kanser ölümlerinin i̇kiye katlanabileceği bilgisi bilim insanları tarafından duyurulduQueensland Üniversitesi’nin araştırmasına göre, küresel kanser ölümlerinin 2050’ye kadar ikiye katlanabileceği öngörülüyor. Bu bulgu, kanserle mücadelede daha etkili ve yenilikçi stratejilere duyulan ihtiyacı vurguluyor.Etkileşen gökadaların çarpıcı görüntüsü paylaşıldıJames Webb ve Hubble Uzay Teleskopları, birbirleriyle etkileşim halindeki sarmal gökadaların büyüleyici bir görüntüsünü yakaladı. Bu gözlem, galaksi evrimi ve dinamikleri üzerine yeni bilgiler sunuyor.Karanlık fotonların i̇zleri arandıFizikçiler, kozmik artalan ışımasında karanlık fotonların izlerini aradı, ancak bu farazi parçacıkların varlığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bu sonuç, karanlık madde araştırmalarında yeni yöntemlerin gerekliliğini ortaya koyuyor.Vera C. Rubin Gözlemevi faaliyete geçtiŞili’deki Vera C. Rubin Gözlemevi, 11 Aralık’ta 3.200 megapiksellik kamerasıyla çalışmaya başladı. 10 yıl sürecek projede, Samanyolu’nun haritası çıkarılacak ve karanlık madde ile enerji hakkında daha fazla bilgi edinilecek. Bu gözlemevi, evrenin gizemlerini çözme yolunda büyük bir adım olarak görülüyor.Lucy Uzay Aracı Dünya’ya yaklaştıNASA’nın 2021’de fırlattığı Lucy uzay aracı, 13 Aralık’ta Dünya’ya yakın bir geçiş yaptı. Jüpiter’in yörüngesindeki Truva asteroitlerini inceleme görevinde ikinci kez Dünya’yı ziyaret eden Lucy, Güneş Sistemi’nin oluşumuna dair kritik bilgiler toplamayı hedefliyor.Yapay Zeka için yeni 'Algoritma Devrimi'Aralık ayında geliştirilen yeni bir yapay zekâ algoritması, makine öğreniminde insan benzeri karar verme süreçlerini simüle etme kapasitesine ulaştı. Bu teknoloji, tıptan otonom araçlara kadar pek çok sektörde devrim yaratma potansiyeline sahip.Mars’ta su buharı izleri bulunduNASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın ortak çalışması, Mars’ta su buharı izlerinin varlığını ortaya koydu. Bu keşif, Kızıl Gezegen’in yaşama elverişli olabileceği ve gelecekteki Mars görevlerinde su kaynaklarının kullanılabileceği ihtimalini güçlendiriyor.Kanser tedavisinde genetik mühendislikGenetik mühendislikteki son gelişmeler, kanser hücrelerini daha az yan etkiyle hedef almayı mümkün kılıyor. Yeni tedavi yöntemleri, kemoterapinin yan etkilerini en aza indirirken, kanser tedavisinde başarı oranını artırma potansiyeline sahip.Yenilenebilir enerjide yeni depolama sistemleriÇevre mühendisleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimliliğini artıran yeni nesil enerji depolama sistemleri geliştirdi. Bu teknoloji, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak çevre dostu enerji çözümlerinde devrim yaratabilir.ICONSAD'24 Bilim Kongresi düzenlendi25-28 Aralık tarihlerinde online olarak düzenlenen ICONSAD'24 Bilim Kongresi, mühendislikten sosyal bilimlere geniş bir yelpazede teorik ve pratik bilgilerin paylaşılmasına olanak sağladı. Kongre, bilim insanları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.JUPITER süper bilgisayarı tanıtıldıAvrupa’nın ilk exascale süper bilgisayarı JUPITER, Almanya’da tanıtıldı. Yapay zeka uygulamalarına yönelik olarak tasarlanan bu bilgisayar, bilim ve endüstride kullanılmak üzere Avrupa kamuoyunun hizmetine sunuldu.Bilim insanları uzaylı benzeri bir derin deniz yırtıcısı keşfetti: Kod adı 'Karanlık'Bilim insanları, Şili açıklarındaki Atacama Çukuru'nda 26 bin 460 fit derinlikte, birkaç canlının hayatta kalabildiği bir çukurun dibinde uzaylı gibi görünen derin deniz avcısı keşfetti. Keşfin, tamamen karanlıkta ve ezici basınç altında bulunan 'Hadal Bölgesi' olarak bilinen okyanus kısmında gerçekleştiği açıklandı.CRISPR ile kalıtsal hastalıkların tedavisiNobel ödüllü CRISPR teknolojisi, kalıtsal hastalıkların tedavisinde büyük bir başarıya ulaştı. FDA, hATTR hastalığının tedavisinde kullanılan CRISPR tabanlı bir ilacı onayladı. Bu yenilik, genetik hastalıklar için yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.Modifiye sineklerle hastalık kontrolüDünya Sinek Programı, Wolbachia bakterisi ile enfekte edilen sinekler üreterek, hastalık taşıyan sinek nüfusunu kontrol altına almayı hedefliyor. Yıllık 5 milyar sinek yumurtası üretilecek bu program, salgın hastalıkların yayılmasını engelleme potansiyeline sahip.Bilim insanları duyurdu: Karadeliğin etrafında okyanus bulunduAstronomlar, derin uzayda bir karadeliğin etrafında beklenmedik bir su rezervuarı keşfetti. Su içeren bu karadelik, Dünya’dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bir kuasarın merkezinde yer alıyor.Tek tip şarj dönemi başladı: Telefonlarda 'Type-C Girişi' artık zorunlu olduAvrupa Birliği tarafından atıkları azaltmayı amaçlayan ve çeşitli teknolojik cihazların USB-C ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini uyumlu hale getirecek tek tip şarj kuralı 28 Aralık Cumartesi günü yürürlüğe girerek tüm akıllı telefon, tablet ve kameralarda zorunlu oldu.NASA'nın Parker Güneş Sondası bir rekora imza attı: Güneş'e en yakın uçuş tamamlandıNASA'nın Parker Güneş Sondası, 6.1 milyon kilometre mesafeye yaklaşarak Güneş'e şimdiye kadar gerçekleştirilen en yakın geçişini yaptı. Ayrıca, saatte 700 bin kilometre hızla yeni bir hız rekoru kırdı.Bilim insanları negatif zamanı kanıtladıBilim insanları, ışığın bazen bir malzemeden geçmeden önce çıkmış gibi göründüğü 'negatif zaman' fenomenini kanıtlamayı başardı. Dalgaların maddeden geçerken bozulmasıyla oluşan bir yanılsama olarak görülen fenomenin bulguları arXiv adlı ön makalede yayımlandı.

